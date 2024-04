A EPA anuncia uma coleção on-line de recursos sobre justiça ambiental

A Câmara de Compensação de Justiça Ambiental ajudará o público a acessar ferramentas e recursos como parte da ambiciosa agenda de justiça ambiental do presidente Biden

April 23, 2024

WASHINGTON — Hoje, 23 de abril, a Agência de Proteção Ambiental dos EUA (EPA, na sigla em inglês) anunciou a Central de Justiça Ambiental (em inglês, Environmental Justice Clearinghouse), uma coleção on-line inédita de recursos relacionados à justiça ambiental. Liderada pela Ordem Executiva do Presidente Biden sobre a Revitalização do Compromisso da Nossa Nação com a Justiça Ambiental para Todos, a Câmara de Compensação de Justiça Ambiental ajudará o público a acessar recursos federais e não federais on-line como parte da pauta ambiciosa de justiça ambiental da Administração Biden-Harris.

“Cumprir a pauta ambiciosa de justiça ambiental do governo Biden-Harris exige dedicação compartilhada para construir relacionamentos sólidos e criar projetos com foco em encontrar soluções. A Câmara de Compensação de Justiça Ambiental é um guia de recursos transformador criado para nos ajudar a atingir nossas metas de justiça ambiental em toda a agência”, Theresa Segovia, Diretora Assistente Adjunta Principal do Escritório de Justiça Ambiental e Direitos Civis Externos. “Ter uma biblioteca de informações on-line e de fácil acesso garantirá que os recursos de todo o país estejam ao alcance de todas as partes interessadas e defensores da justiça ambiental. E isso só será fortalecido com as sugestões do povo dos EUA.”

O Escritório de Justiça Ambiental e Direitos Civis Externos da EPA continuará a adicionar informações à central de informações de forma contínua e agradece as contribuições e quaisquer envios do público para análise e possível inclusão.

Os recursos preliminares listados na Clearinghouse de Justiça Ambiental foram enviados por órgãos de todo o governo federal, incluindo oportunidades de financiamento, ferramentas de triagem e mapeamento e auxílio técnico. A Central de Justiça Ambiental apresenta categorias pesquisáveis para simplificar os resultados para o público e garantir um processo mais eficiente e acessível de acesso a informações relacionadas à justiça ambiental.

“O presidente Biden determinou que todo o governo federal eliminasse as barreiras aos recursos e às informações que ajudam as comunidades a alcançar a justiça ambiental. A Central de Justiça Ambiental da EPA será uma ferramenta on-line útil que compila várias fontes de informação para que todos os interessados em justiça ambiental possam encontrar recursos em um único site”, afirmou o Dr. Jalonne L. White-Newsome, Diretor Federal de Justiça Ambiental do Conselho de Qualidade Ambiental da Casa Branca.

Acesse o site da EPA para ver a Central de Justiça Ambiental ou sugerir um possível recurso.

Histórico

Em 21 de abril de 2023, o Presidente Biden assinou a Ordem Executiva 14906 Reforçando o Compromisso de Nossa Nação com a Justiça Ambiental para Todos , que incluiu o estabelecimento da Central de Justiça Ambiental para ser uma central pública, disponível na Internet, de todo o governo, composta de materiais acessíveis e apropriados do ponto de vista cultural e linguístico relacionados à justiça ambiental, incluindo:

Informações que descrevem as atividades dos membros do Conselho Interagencial de Justiça Ambiental da Casa Branca para tratar de questões relacionadas à justiça ambiental.

Informações sobre auxílio técnico, ferramentas e recursos para ajudar as comunidades com preocupações de justiça ambiental a desenvolver a capacidade de participação pública.

Cópias de materiais de treinamento desenvolvidos pelo Conselho Interagencial de Justiça Ambiental da Casa Branca ou por seus membros para ajudar indivíduos e funcionários a entender e realizar atividades de justiça ambiental.

Qualquer outra informação considerada apropriada pelo Administrador da EPA, em coordenação com o Conselho Interagencial de Justiça Ambiental da Casa Branca .

