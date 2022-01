EPA Thực Hiện Các Bước Chính Để Bảo Vệ Nước Ngầm Khỏi Ô Nhiễm Tro Than

January 12, 2022

Contact Information Liên hệ: Văn Phòng Báo Chí EPA ( press@epa.gov

WASHINGTON (Ngày 11 Tháng Giêng, 2022) - Ngày nay, Cơ Quan Bảo Vệ Môi Trường Hoa Kỳ (EPA) đang thực hiện một số hành động để bảo vệ các cộng đồng và yêu cầu các cơ sở có trách nhiệm kiểm soát và làm sạch ô nhiễm do thải tro than trong nhiều thập kỷ. Dư lượng đốt than (CCR hoặc tro than), một sản phẩm phụ của quá trình đốt than trong các nhà máy nhiệt điện than, chứa các chất gây ô nhiễm như thủy ngân, cadmium và asen mà nếu không được quản lý thích hợp có thể gây ô nhiễm đường nước, nước ngầm, nước uống và không khí.

Các hành động của ngày hôm nay thúc đẩy cam kết của cơ quan trong việc bảo vệ nước ngầm khỏi ô nhiễm tro than và bao gồm (1) đề xuất các quyết định về các yêu cầu gia hạn đến thời hạn hiện tại để bắt đầu đóng cửa các bãi chứa bề mặt CCR không lót; (2) thông báo cho một số cơ sở về nghĩa vụ của họ trong việc tuân thủ các quy định CCR và (3) đưa ra kế hoạch cho các hành động quản lý trong tương lai để đảm bảo các bãi chứa tro than đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn và môi trường mạnh mẽ. EPA cam kết làm việc với các tiểu bang để đảm bảo các biện pháp bảo vệ mạnh mẽ cho cộng đồng.

“Tôi đã tận mắt chứng kiến ​​sự ô nhiễm tro than có thể gây tổn hại đến con người và cộng đồng như thế nào. Các bãi chứa và bãi chôn lấp bề mặt tro than phải hoạt động và đóng cửa theo cách thức bảo vệ sức khỏe cộng đồng và môi trường,” Quản trị viên EPA Michael S. Regan cho biết.“Trong thời gian quá dài, các cộng đồng vốn đã bị tác động không cân xứng bởi mức độ ô nhiễm cao đã phải gánh chịu gánh nặng do xử lý tro than không đúng cách. Các hành động của ngày hôm nay sẽ giúp chúng tôi bảo vệ cộng đồng và quy trách nhiệm cho các cơ sở. Chúng tôi mong muốn được hợp tác với các đối tác nhà nước của chúng tôi để đảo ngược lại thiệt hại đã xảy ra. EPA sẽ hỗ trợ cộng đồng với sự tham gia của các bên liên quan, hỗ trợ kỹ thuật, hỗ trợ tuân thủ, và thực thi.”



“Tiểu Bang New York hoan nghênh chính quyền Biden và Quản trị viên EPA Hoa Kỳ Michael Regan đã hành động để bảo vệ các cộng đồng trên toàn quốc khỏi những nguy hiểm do việc thải tro than gây ra. Những nỗ lực được công bố ngày hôm nay sẽ giúp bảo vệ cộng đồng và tài nguyên thiên nhiên của chúng ta, đồng thời gửi đi một thông điệp rõ ràng—các cơ quan quản lý đang giám sát chặt chẽ các cơ sở sản xuất tro than và sẵn sàng bắt những kẻ vi phạm phải chịu trách nhiệm,” Ủy Viên Basil Seggos của Bộ Bảo Tồn Môi Trường (DEC) của tiểu bang New York cho biết. “DEC cam kết hợp tác với EPA để bảo vệ cộng đồng của chúng ta khỏi những hành vi thiếu thận trọng đối với di sản than còn tồn tại của đất nước chúng ta và thông báo hôm nay là một cột mốc quan trọng trong những nỗ lực này.”



“Khi quá trình chuyển đổi từ than tiến bộ, điều quan trọng là chúng ta phải quản lý một cách có trách nhiệm các chất thải kế thừa để lại từ sự phụ thuộc vào than trong lịch sử của chúng ta,” Liesl Clark, Giám Đốc Sở Môi Trường Michigan, Great Lakes và Năng Lượng (EGLE). “Michigan đang thúc đẩy các nỗ lực để đạt được mục tiêu của tiểu bang chúng ta về một nền kinh tế trung lập với các-bon vào năm 2050. Chúng tôi ủng hộ những nỗ lực không ngừng của EPA nhằm cung cấp sự rõ ràng xung quanh các quy tắc về tồn dư của quá trình đốt than và để đảm bảo rằng các nguồn nước ngọt đẳng cấp thế giới của chúng tôi và nước uống mà họ cung cấp không bị ảnh hưởng bởi những chất thải kế thừa này.”

Giải Quyết các Yêu Cầu Mở Rộng Đối Với Thời Hạn Đóng Cửa Bãi Chứa Bề Mặt CCR

Các quy định của EPA yêu cầu hầu hết trong số khoảng 500 bãi chứa tro than trên bề mặt không lót trên toàn quốc phải ngừng tiếp nhận chất thải và bắt đầu đóng cửa trước Tháng Tư 2021. Các quy định nêu ra một quy trình để các cơ sở làm đơn xin hai loại gia hạn cho đến thời hạn đóng cửa.

EPA đã nhận và xem xét 57 đơn xin từ các cơ sở CCR yêu cầu gia hạn thời hạn chót và xác định rằng 52 đơn xin đã hoàn thành, bốn đơn chưa hoàn thành và một đơn không đủ điều kiện để gia hạn. Trong số 52 ứng dụng hoàn chỉnh đã nhận được, EPA đã tiến hành phân tích kỹ thuật và đang đề xuất các quyết định đối với bốn ứng dụng ngày hôm nay, với nhiều quyết định hơn sẽ được lên kế hoạch trong những tháng tới.

EPA đang đề xuất từ ​​chối ba yêu cầu gia hạn thời hạn sau khi xác định một số khiếm khuyết tiềm ẩn với các hoạt động giám sát, làm sạch và đóng nước ngầm, bao gồm thiếu việc giám sát giếng, kỹ thuật giám sát không phù hợp, xác định sai các nguồn ô nhiễm nước ngầm khác, và đánh giá không đầy đủ về công nghệ làm sạch, có thể ngăn cản việc làm sạch nước ngầm đầy đủ. EPA đang đề xuất phê duyệt có điều kiện cho một yêu cầu, yêu cầu này sẽ yêu cầu cơ sở khắc phục các vấn đề quan trắc nước ngầm.

Ngoài ra, các quyết định được đề xuất khẳng định lại quan điểm nhất quán của EPA rằng không thể đóng các bãi chứa hoặc bãi chôn lấp trên bề mặt có tro than tiếp xúc với nước ngầm. Hạn chế sự tiếp xúc giữa tro than và nước ngầm sau khi đóng cửa là rất quan trọng để giảm thiểu phát thải chất gây ô nhiễm ra môi trường và sẽ giúp đảm bảo các cộng đồng gần các cơ sở này được tiếp cận với nước an toàn để uống và giải trí.

Đưa Các Cơ Sở vào Tuân Thủ

EPA cũng đang thực hiện hành động để thông báo cho các cơ sở về nghĩa vụ tuân thủ của họ đối với một số cơ sở mà cơ quan có thông tin liên quan đến sự hiện diện của các vấn đề có thể ảnh hưởng đến sức khỏe và môi trường. Các mối quan tâm được nêu trong các bức thư riêng biệt bao gồm việc giám sát nước ngầm không đúng cách, không đủ thông tin làm sạch và quy định về các bãi chứa bề mặt không hoạt động. EPA cũng đang đảm bảo các cơ sở tuân thủ các quy định CCR hiện hành bằng cách làm việc với các đối tác tiểu bang để điều tra các mối quan tâm về tuân thủ tại các cơ sở tro than trên cả nước.

EPA sẽ phối hợp với các tiểu bang về việc tuân thủ của cơ sở để bảo vệ sức khỏe cộng đồng và môi trường. Cơ quan này sẽ tập trung vào việc tuân thủ tại các cơ sở có ý định đóng các bãi chứa bề mặt có tro than tiếp xúc với nước ngầm và các cơ sở có các bãi chứa bề mặt đảm bảo điều tra thêm về nước ngầm, bao gồm cả các cơ sở đã sử dụng phương pháp minh chứng nguồn thay thế, đó là khi một cơ sở xác định một nguồn ô nhiễm khác có thể xảy ra. Việc đóng cửa tro than tiếp xúc với nước ngầm có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe và sự an toàn của các cộng đồng lân cận.

Các Nỗ Lực Quản Lý Trong Tương Lai

Trong tương lai, EPA sẽ cải thiện các quy tắc hiện hành bằng cách hoàn thiện chương trình cấp phép liên bang cho việc thải bỏ tro than và thiết lập các quy định đối với các bãi chôn lấp bề mặt tro than cũ. EPA cũng sẽ tiếp tục xem xét các đơn đăng ký chương trình CCR cấp tiểu bang để đảm bảo chúng có tính cách bảo vệ như các quy định của liên bang.

Quá trình

Được sản xuất chủ yếu từ quá trình đốt than trong các nhà máy nhiệt điện chạy than, tàn dư của quá trình đốt than có thể chứa các chất gây ô nhiễm có hại và là một trong những loại chất thải công nghiệp lớn nhất được tạo ra ở Hoa Kỳ. Vào Tháng Tư 2015, EPA đã ban hành một tập hợp yêu cầu toàn diện đối với việc quản lý tro than tại các bãi chôn lấp và bãi chứa. Các quy định này giải quyết các rủi ro từ việc thải bỏ tro than.

EPA đang yêu cầu công chúng góp ý trong 30 ngày về các quyết định được đề xuất thông qua Regulations.gov. Để biết danh sách các quyết định riêng lẻ và cách góp ý, vui lòng truy cập: https://www.epa.gov/coalash/coal-combustion-residuals-ccr-part-implementation.

Để biết thêm thông tin về tro than, hãy truy cập: https://www.epa.gov/coalash.