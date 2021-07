Ang EPA ay Magsasagawa ng isang Webinar Briefing sa Pagpapalabas ng Bagong Environmental Justice Web Resource

ABISO SA MEDIA

July 27, 2021

WASHINGTON (Hulyo 27, 2021) —On Thursday, July 29, the Environmental Protect Agency (EPA) is hosting a webinar to demonstrate the “Power Plants and Neighboring Communities” web resource. May kasama ang webpage na itong mga interactive na mapa at nagbibigay suportang materyal na pinagsasama ang impormasyon tungkol sa air pollution na ibinubuga ng mga fossil fuel-fired na mga power plant na may key demographical data sa mga kalapit na komunidad. Pinapasulong sa Power Plants at Neighboring Communities web resource sa administrasyon ang pangako ng administrasyong Biden-Harris para sa environmental justice sa pamamagitan ng pagbibigay lakas sa publiko at mga policymaker gamit ang mga impormasyon at tools para mas maunawaan ang di patas na mga epekto ng polusyon sa hangin sa sobrang nabibigatan na mga komunidad.

Sasabihin ng mga opisyal ng EPA at ang Office of Air and Radiation staff ang bagong web resource na ito at magbibigay ng detalyadong visual briefing gamit ang webinar.

SINO: Mga opisyal ng EPA at technical staff

ANO: Briefing webinar sa Power Plants at Neighboring Communities web resource

Tandaan: Kasunod ng briefing, ang EPA technical staff ay available para sumagot sa mga tanong.

KAILAN: Huwebes, Hulyo 29, 11 a.m. ET

SAAN:

https://usepa.zoomgov.com/s/1608428546

O One tap mobile:

+16692545252,,1608428546# US (San Jose)

+16468287666,,1608428546# US (New York)

o sa Telepono:

Dial:

US: +1 669 254 5252 o +1 646 828 7666 o +1 551 285 1373 o +1 669 216 1590

Webinar ID: 160 842 8546

Mangyaring magpadala ng email kay deluca.isabel@epa.gov para mag-request ng makatuwirang accommodation para sa serbisyo ng may kapansanan o interpreter sa ibang wika maliban sa Ingles, para makasali ka sa webinar at/o par amag-request ng pagsasalin-wika ng anumang mga dokumento ng event sa wika na bukod sa Ingles.

Tala: ang pagsasalin-wika ay ipagkakaloob sa mga user ng Zoom application. (Ang pagsasalin-wika ay hindi available sa web browser.)