EPA 宣布就“关于减少美国社区铅暴露和差异的战略草案”举行公开听证会

January 26, 2022

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纽约 – 美国国家环境保护局 (EPA) 今日宣布即将就“关于减少美国社区铅暴露和差异的战略草案”（以下简称“铅战略”）举行一系列公开听证会，让社区和各利益相关者可以针对环保局的这项计划提出意见。在环境中持续的铅暴露使全国各地的许多民众都面临着健康风险。即使儿童血液中的铅含量极低，也会影响儿童的智力、注意力和学业成绩。铅战略草案列明了执行方案，以加强公众健康保护，解决铅暴露最严重社区的铅污染遗留问题，促进环境正义。

EPA 土地与紧急应变办公室副助理署长 Carlton Waterhouse 表示：“服务不足和负担过重的社区往往遭受不对称的铅暴露，造成持续终身的不良后果。今天，我们邀请所有遭受铅暴露的社区以及其他利益相关者分享各自的观点，这样，EPA 就可以确保‘关于减少美国社区铅暴露和差异的战略草案’尽可能全面周到。”

地区环保局局长 Lisa F. Garcia 说：“在持续完善铅战略草案的过程中，EPA 希望听到社区和利益相关者的声音。我们知道，铅暴露对健康造成的负面影响往往会对负担过重的群体造成不对称的影响。为了消除这些健康差异，我们需要各个方面都参与进来。由于最近签署的两党基础设施法加大了资金支持力度，EPA 新的铅战略草案中还纳入了解决水中含铅问题的措施。”

虚拟公开听证会将在 EPA 的全部 10 个地理地区办事处举行。EPA 第 2 分局将于 2022 年 2 月 10 日下午 6 点（美国东部标准时间）举行一场听证会。必须注册才能参加该会议。必须注册才能参加该会议。我们将提供口译服务和残障人士便利服务。每一场地区听证会的注册链接都可在 EPA 网站上找到：https://www.epa.gov/lead/draft-strategy-reduce-lead-exposures-and-disparities-us-communities。

听证会期间，已注册的民众将有机会把自己针对 EPA 铅战略草案的意见分享给 EPA 高层官员和管理者。有兴趣发言的人可以在注册时登记一个时长 3 分钟的发言时段。

鼓励无法参加本场听证会的民众参加 10 场听证会中的任意一场，或者通过以下卷宗提交意见：http://www.regulations.gov，卷宗 ID：EPA-HQ-OLEM-2021-0762，截止时间 2022 年 3 月 16 日。

欲了解有关铅战略草案、虚拟听证会或者如何提供公众意见的详细信息，请访问：https://www.epa.gov/lead/draft-strategy-reduce-lead-exposures-and-disparities-us-communities。



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