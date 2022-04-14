EPA 发布平等行动计划，与联邦合作伙伴一道促进环境正义和公民权利

April 14, 2022

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华盛顿（2022 年 4 月 14 日）– 今日，美国国家环境保护局 (EPA) 发布了平等行动计划，以履行拜登总统的第 13985 号行政命令 (EO)。该行政命令指示 EPA 和其他联邦机构开展评估，了解服务欠佳社区及其成员在通过联邦政府获得福利和机会方面是否面临系统性障碍。在 EPA 努力打破这些障碍和促进平等与公平，以确保所有社区获得洁净水、空气和土地的工作中，此平等行动计划是其中的重要组成部分。

EPA 局长 Michael S. Regan 说：“此平等行动计划是有力的例子，展示了 EPA 如何与我们的联邦合作伙伴联手合作，以履行拜登-哈里斯政府许下的承诺。EPA 正在努力兑现我们国家在 50 多年前对所有人民做出的要保护人类健康与环境的诺言。为此，我们必须承认历来将太多社区拒之门外的政策和法规所带来的不利影响，并发挥领导作用，打破这些已经存在太久的障碍。”

平等行动计划符合 EPA 于 2022 年 3 月 28 日宣布的 2022-2026 财年 EPA 战略计划。EPA 的终版战略计划首次包含了一个前所未有的战略目标，即促进环境正义和公民权利。

平等行动计划概述了六项优先行动：

制定考虑 EPA 相关决策累积影响的综合框架，并在 EPA 的计划和活动中采用此框架。

建设服务欠佳社区的能力，使其能向 EPA 提供自身经验并实施由社区主导的项目。

发展 EPA 与服务欠佳社区合作并根据社区的建议执行清晰、负责任的行动流程的内部能力。

加强 EPA 的外部公民权利合规计划，确保公民权利合规成为整个机构的责任。

将参与式（社区）科学纳入 EPA 的研究和计划实施范围。

提高 EPA 的采购和承包的公平性。

这些优先行动构成了以下事项的关键基础：与服务欠佳社区建立有意义的合作；实现更平等和公正的结果，包括减少有环境正义问题社区的污染；为服务欠佳社区提供其他切实利益。

阅读 EPA 平等行动计划。 (pdf)