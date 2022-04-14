EPA 公佈平等行動計劃，與聯邦合作夥伴一起促進環境正義與公民權利

April 14, 2022

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華盛頓（2022 年 4 月 14 日）– 今日，美國國家環境保護局 (EPA) 公佈了公平行動計劃，以履行拜登總統的第 13985 號行政命令 (EO)。該行政命令指示 EPA 及其他聯邦機構開展評估，了解關注不足社區及其成員在透過聯邦政府取得福利與機會時是否面臨系統性障礙。對於 EPA 努力破除此等障礙並促進平等與正義，藉此為所有社區確保潔淨用水、空氣與土地的工作而言，該平等行動計劃是至關重要的一部份。

EPA 局長 Michael S. Regan 表示：「本平等行動計劃是一個非常有力的例證，說明 EPA 如何與我們的聯邦合作夥伴一起履行拜登─賀錦麗政府所許下的承諾。EPA 正努力兌現我們國家在五十多年前對所有人民的承諾：保護人類健康與環境。要達到此一目標，我們唯一的辦法，便是承認有太多社區在過去持續遭到政策與法規排擠所帶來的負面效應，並帶頭破除那些存在已久的藩籬。」

該平等行動計劃符合該局處於 2022 年 3 月 28 日宣佈的《EPA 2022-2026 財政年度策略計畫草案》。EPA 最終的策略計劃首度納入了促進環境正義與公民權利的策略目標。

本平等行動計劃列舉六個優先行動：

建立綜合架構，以評估 EPA 決策的累加影響，並落實 EPA 各項計劃和活動的架構。

使關注不足社區能夠將其經驗提供給 EPA ，並實施由社區領導的計劃。

使 EPA 具有能讓關注不足社區能夠參與決策之能力，並以明確和負責任的流程，根據社區的意見採取行動。

加強 EPA 的對外民權合規計劃並將公民權利之保障當成局處整體的責任。

將參與式（社區）科學整合進 EPA 的研究和計劃實施中。

使 EPA 的採購和承包程序更為公平。

這些優先行動是下列事項的重要基礎：使關注不足社區能夠有意義地參與決策；達成更為平等和正義的結果，包括以環境正義為考量減少社區中的汙染；為關注不足社區提供其他實際效益。

閱讀 EPA 的平等行動計劃。 (pdf)