EPA 为散装石油储存设施颁发的用水许可证将为切尔西湾及当地社区提供保护

许可证包含旨在应对不断变化的气候影响和解决社区居民关切问题的条款

October 3, 2022

Contact Information (617) 918-1017 David Deegan ( deegan.dave@epa.gov

波士顿 — 根据《清洁水法案》，美国环境保护署 (EPA) 为切尔西河（又称切尔西湾）沿岸的散装石油储存设施颁发了五份最终许可证。重新颁发的许可证会指导这些设施采取措施，限制排放雨水和其他可合法排入切尔西河的非雨水排放物，并规定旨在控制设施污染的管理措施。这些限制和控制措施可确保排放物不会污染水质、危害河流中生存的动植物或影响人类健康。EPA 颁发的这些许可证将气候变化的影响纳入考虑范围，尤其是日益严重的风暴和洪水。

EPA 颁发的这些“国家污染物排放淘汰制度”(NPDES) 许可证针对接收、储存和分销汽油、柴油、喷气燃料和燃油等石油产品的五个设施，用于取代 2014 年颁发的许可证。在海运码头，通过船舶和驳船以散装形式接收石油产品及添加剂，并将其转运至每个设施油罐区的地上储存罐中。然后，再通过油罐车、船舶或管道将石油产品运输到场外。

这五个设施包括：位于里维尔的 Gobal Companies, LLC Terminal；位于切尔西的 Gulf Oil Terminal；位于里维尔的 Irving Oil Revere Terminal；位于切尔西的 Chelsea Sandwich Terminal；位于波士顿的 Sunoco Logistics East Boston Terminal。

EPA 新英格兰地区环保局局长 David W. Cash 说：“EPA 一直在努力更新这些清洁水许可证，以确保这些设施使用最佳方法管理水排放，保护居民健康和当地环境，由于气候变化的影响，EPA 面临的挑战会更大。”“EPA 基于扎实健全的科学和政策对这些许可证进行更新，旨在促进正义和公平，为长期因环境问题而负担过重的当地居民提供切实的公共健康利益。除了颁发这些许可证外，EPA 将继续同合作伙伴协作，分析并帮助缓解受到环境正义问题困扰的社区所面临的累积影响。”



这些许可证要求这些设施适应并减轻气候造成的影响，如洪水、海平面升高、更强烈的风暴和风暴潮对设施运营的影响。许可证要求每个设施制定一份“雨水污染预防计划 (SWPPP)”，根据此计划，每个设施需每年使用更新的预防数据（如马萨诸塞州沿海洪水风险模型）评估气候变化对其污染物排放的潜在影响。 每个设施必须根据年度评估结果实施控制措施，采取最佳管理做法，将强风暴和洪水事件影响的风险降到最低，并且还要考虑旱季洪水，包括海平面升高引发的洪水。

为更好地保护环境和公共健康，许可证还包括以下内容：根据水质制定的更为严格的排放限制，根据对切尔西河指定用途的损害程度而对某些参数制定的新监测要求，以及加强的持续环境监测要求，包括要求各设施对底栖资源和沉积物质量进行的生物评估。

EPA 重新颁发许可证的工作包括以下内容：加强对周围社区的宣传，提供多语种版本许可证草案征求公众意见。EPA 收到大量的公众意见，呼吁减轻多重环境压力源对受影响社区（包括切尔西、波士顿和里维尔）的不利影响。服务不足和负担过重的社区正在承受着这些不利影响（包括水污染和空气污染），此外，气候变化引起的极端天气让情况更加恶化了。EPA 将对这些设施进行持续监督，以确保其遵守许可证的要求，保护人类健康以及解决附近环境正义问题。

EPA 希望继续让社区成员参与进来，解决他们对这些许可证的关切问题。为了进一步了解这些复杂的累积影响，根据 EPA 最近发布的关于新成立的国家环境正义和公民权利办公室的公告，EPA 将与合作伙伴携手探索一项举措，旨在对受影响社区中存在的这些累积影响展开调查。这项工作需要与社区利益相关者一起制定流程，并由这些利益相关者负责领导。

同时，围绕这些许可证，EPA 还发布了更为宽泛的政策框架，概述了其在未来许可和计划行动中，对累积影响酌情进行分析和探讨的方法。如果这一分析过程产生了“新信息”，确定 EPA 可以解决的环境影响，EPA 将考虑重新开放这些许可，以提供适当的修改意见，或使用这些信息为下一轮许可提供参考。EPA 还承诺仔细审查累积影响分析，以取得有关违反《民权法案》第六条的差别对待或差别对待结果的证据，并承诺实施期限更长的规划倡议，以期缓解受到环境正义问题困扰的社区所面临的各种不利影响。

切尔西河是一条城市潮汐河流，从切尔西和里维尔之间的米尔溪河口流向东波士顿和切尔西之间的波士顿内港。马萨诸塞州联邦将这条河归类为 SB 类水体，这意味着该河的水质应能够支持涉水、游泳、钓鱼、划船活动，以及健康的鱼类和水生生物群落。切尔西河被认为是“被污染”的河流，无法支持这些用途，原因是该河受到污染物（如氨、溶解氧和石油碳氢化合物）的污染，以及浊度、气味和垃圾/碎屑等情况不达标。

EPA 也在努力提高透明度，让公众了解这些许可证的情况。每个许可证持有者都需要在其 SWPPP 中详细介绍所采取行动的事实依据和分析结果，以便 EPA、公众或独立的合格人士能够对决策的合理性进行评估。请在此网站查阅更新的许可证：https://www.epa.gov/npdes-permits/chelsea-river-bulk-petroleum-storage-facilities-npdes-permits。 每个设施每年的 SWPPP 都会在该网站公布，同时还会发布排放监测数据的摘要。此外，该网站还提供了其他信息：帮助公众注册，以便接收任何违法行为的通知，并且提供 EPA 的联系方式，方便就存在的问题或疑虑与他们取得联系。