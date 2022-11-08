EPA (美國國家環境保護局) 就《降低通膨法案》計畫公開徵詢民眾意見，以對抗氣候變遷、保護健康及推動環境正義

November 4, 2022

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華盛頓 (2022 年 11 月 4 日) – 美國國家環境保護局 (EPA) 於本日宣布，由拜登總統的《降低通膨法案》所資助之一系列新計畫和現有計畫，開始初步邀請公眾參與並徵求公眾意見。這些計畫發揮著多項作用，包括資助空氣品質專案和氣候專案，涵蓋潔淨能源、運輸、甲烷排放及氣候超級污染物等議題。它們將會推動總統所提之宏大議程，以對抗氣候危機、維護民眾健康與推動環境正義。

Joseph Goffman, EPA 空氣暨輻射辦公室主要副助理署長如此表示：「《降低通膨法案》賦予各州、部落、社區和組織前所未有的機會，盼能取得持續性進展，公平保障人民與環境免受空氣污染和氣候變遷的影響。我們熱切希望那些與上述工作成功與否息息相關的人員參與進來，希望借助未來幾個月內對話過程中汲取到的智慧和經驗以及收到的回饋意見，作為我們下一步行動的指引。」

EPA 邀請公眾參與這些計畫的策略包括：

資訊邀請書 (RFI) ：發佈邀請，公開徵詢民眾意見，為計畫設計提供資訊；

專家意見： 就重大計畫設計問題向 EPA 聯邦諮詢委員會徵集專家意見，包括地方政府諮詢委員會、《空氣清潔法案》諮詢委員會與國家環境正義諮詢委員會；

聽證會： 召開一系列利益相關者聽證會，邀請包括環境正義社區、州政府與地方政府、潔淨能源倡議者、勞工等重要利益相關者直接向 EPA 人員提供意見；以及

新網頁： 為 《降低通膨法案》 計畫的執行情況建立一站式資訊平台，這些計畫由 EPA 空氣暨輻射辦公室負責管理 。

EPA 於本日發佈資訊邀請書，尋求公眾對多項《降低通膨法案》計畫核心設計面提供意見，這是 EPA 努力落實這項立法所提供的歷史性資助的關鍵第一步。初步邀請公眾參與，將有助於確保這些計畫的設計與實施能夠反映廣大利益相關者聯盟的意見，確保所有人都能獲得這項歷史性投資在經濟面與環境面上所帶來的助益，尤其是受環境、社會與經濟不公平問題影響最大的人民。

資訊邀請書會提供背景資訊和問題，供民眾在提供意見時參考。EPA 將收集並整理透過資訊邀請書以六項公開案卷的形式獲得的資訊，這些公開案卷分別與《降低通膨法案》法條相對應。此外，實行《降低通膨法案》的期間，EPA 將持續擴大推行公眾參與。

鼓勵民眾審閱六項公開案卷並提出意見

案卷 1：氣候污染減量補助金

EPA 獲得了 50 億美金的經費，以協助各州、空氣污染控制機關、部落與地方政府制定及實施強大的氣候污染減量策略。這些符合資格的實體可以申請規劃撥款，然後申請補助金來推行相關計畫。

案卷 2：運輸計畫

EPA 獲得了 40 億美金的經費，供兩項新計畫運用，盼能減少交通運輸產業的排放。第一項計畫為重型車輛潔淨計畫。該計畫將投資 10 億美金，協助支付以潔淨能源車輛取代排放廢氣的重型車輛的費用，部署配套的基礎設施，及/或培訓與培養必要的勞動力。至少有 4 億美金必須用在未達全國空氣品質健康標準的地區。各州、市、印地安部落、非營利學校運輸協會與符合資格的承包商皆可申請相關補助。

第二項計畫將提供 30 億美金的補助金，目的為減少港口的空氣污染，其中至少有 7.5 億美金將用於未達空氣品質標準的地區。這些資金將投入一系列活動，包括購買及安裝零排放的港口設備與技術，支付規劃與許可方面的相關費用，以及制訂達標氣候行動計畫。港口當局、所有對港口當局有管轄權的州、區域、地方或部落機構、空氣污染控制機關，以及與上述單位合作並擁有、經營或使用港口設施的非營利組織及私營實體皆為符合資格的實體。

案卷 3：甲烷減排計畫

EPA 獲得了 15.5 億美金的經費，可用於提供財政援助 (補助金、退還款、合約、貸款及其他活動) 和技術支援，以及對廢棄物排放實施法定收費，盼能減少石油和天然氣產業的甲烷排放。符合資格的經費申請對象包括但不限於空氣污染控制機關、其他公共或非營利私人機構、單位、組織與個人。該計畫規定，至少有 7 億美金必須用於邊緣常規油井相關活動。第 60113 條法規還要求，自 2024 年起，對於排放超過 25,000 噸 CO2 當量，且超過法定廢棄物排放閾值的適用石油及天然氣設施，EPA 需要對其排放的甲烷實施法定收費。所收取的廢棄物排放費用最低為每公噸 900 美金，最高可增至 1,500 美金。

案卷 4：為解決空污問題提供資金

EPA 獲得了超過 3 億美金的空氣品質計畫經費，可用於一系列活動，以加強社區內和由社區負責的監測，推廣並加強全國性的監測方法，改善監測方法及其效力，使社區更容易取得監測數據並加以運用，改善我國學校的空氣品質。其中六項計畫是由第 60105 條授權。該條所列之符合資格的經費申請對象相當廣泛，包括個人、州、地方及部落空氣污染控制機關，以及其他公共或非營利私營機構、單位與組織。第 60106 條還撥款 5000 萬美金予 EPA，用於解決校園空氣污染問題。其中 1250 萬美金專門用於提供技術支援，其餘為補助金和其他活動支出，以監測並減少低收入和弱勢社區學校的空氣污染和溫室氣體排放。符合申請這筆資金資格的對象包括個人、空氣污染控制機關以及其他公共非營利私營機構、單位與組織。

案卷 5：為施行《美國創新與製造法》(簡稱《AIM 法案》) 提供資金

3850 萬美金的資金將用於施行《AIM 法案》，落實與氫氟碳化物相關的《吉佳利協定》。其中 1500 萬美金專門用於為回收及創新銷毀技術提供競爭性補助，2000 萬美金專門撥予 EPA 施行《AIM 法案》，350 萬美金專門撥予 EPA 針對《AIM 法案》部署新的施行與合規工具。

案卷 6：低排放電力計畫與 GHG 企業報告

低排放電力計畫

本計畫擁有 8700 萬美金的經費，可資助各式各樣的活動，透過教育、技術支援以及與消費者、低收入和弱勢社區、產業及州、地方和部落政府的合作，鼓勵低排放發電。

GHG 企業報告

本計畫擁有 500 萬美金的經費，用於加強企業氣候行動承諾和減少溫室氣體排放計畫的標準化和透明化程度，提高企業實現承諾和計畫實施進度的透明度，並推動企業實現承諾和實施計畫。

資訊邀請書及關於如何提出意見的更多資訊，請造訪本網站。

背景

2022 年 8 月，國會通過了《降低通膨法案》並由拜登總統簽署而成了法律，是美國史上對抗氣候危機的最大投資。《降低通膨法案》將強化美國的能源安全，幫助家庭節省能源及處方藥支出，減少赤字，並創造良好的就業機會。EPA 獲得了 415 億美金的經費，用於開發和支持 24 項全新或現有計畫，以便監測並減少溫室氣體排放和空氣污染，保護健康並推動環境正義。今日公佈的資訊邀請書旨在尋求公眾對以上所有內容中的重要部分提供意見，EPA 會將收到的回饋意見作為下一步行動的指引，期盼這項歷史性資源將能用於為全國各地社區創造最大利益之處。