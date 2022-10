La EPA anuncia plan federal para reducir los niveles de dióxido de azufre y mejorar la calidad del aire en Detroit

October 11, 2022

CHICAGO (11 de octubre de 2022) – Hoy, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA, por sus siglas en inglés) publicó un Plan de Implementación Federal para mejorar la calidad del aire en el área metropolitana de Detroit mediante la reducción de las emisiones de dióxido de azufre (SO 2 ). El resultado previsto es lograr aire más limpio y saludable para los niños, los ancianos, los asmáticos y todos en el condado de Wayne. También significa menos neblina y lluvia ácida que puede dañar los ecosistemas sensibles.

“El plan de la EPA para reducir los niveles de dióxido de azufre es una noticia especialmente buena para las poblaciones vulnerables y las comunidades sobrecargadas en Detroit y el condado de Wayne”, comentó la administradora de la Región 5 de la EPA, Debra Shore. “El plan SO 2 es un importante paso adelante a medida que la EPA y Michigan aceleran nuestros esfuerzos combinados para asegurarnos de que el área metropolitana esté en camino de cumplir con las normas federales de calidad del aire más nuevas diseñadas para proteger mejor la salud respiratoria y cardíaca”.

Conforme a la Ley de Aire Limpio, las áreas que no cumplen con las normas federales actuales de calidad del aire deben tomar medidas para reducir las emisiones de contaminantes. En los últimos años, el modelado de la calidad del aire de la EPA ha mostrado posibles problemas de SO 2 cerca de la isla Zug, donde se encuentran U.S. Steel y otras industrias. El nuevo plan federal incluye límites a las emisiones de SO 2 de U.S. Steel.

Desde 2013, cuando el condado de Wayne no cumplió con la norma de calidad del aire de 2010 para el SO 2 , la EPA y Michigan han estado trabajando en conjunto para reducir las emisiones de las centrales eléctricas, usinas siderúrgicas y otras instalaciones industriales locales. Exigir a la instalación de Carmeuse Lime que redujera sus emisiones de SO 2 y la decisión de DTE Energy de cerrar sus centrales eléctricas de carbón de River Rouge y Trenton Channel contribuyeron a la reducción de emisiones en el área. Estas medidas han mejorado la calidad del aire de Detroit, y los monitores de aire en Detroit han mostrado niveles de SO 2 por debajo de la norma durante seis años. Se espera que el plan federal mejore aún más la calidad del aire de Detroit y asegure que las concentraciones de SO 2 en toda el área permanezcan permanentemente en niveles que protejan la salud.

“EGLE aprecia enormemente su asociación con la EPA. Incluso mientras se desarrollaba este plan, el estado ha tomado medidas agresivas y positivas para reducir las emisiones de SO 2 , y los datos muestran que estos esfuerzos están dando sus frutos logrando aire más limpio y saludable”, señaló Liesl Clark, directora del Departamento de Medioambiente, Grandes Lagos y Energía de Michigan. “Este plan nos aporta la herramienta regulatoria que necesitamos para solicitar que la región sea reclasificada como que cumple con las normas de la Ley de Aire Limpio para SO 2 ”.

La EPA y EGLE también están colaborando para abordar otras preocupaciones sobre la calidad del aire en el sureste de Michigan, incluido el ozono a nivel del suelo y las emisiones de las instalaciones locales. La EPA se compromete a promover la justicia ambiental y brindar beneficios a las comunidades marginadas.

La EPA organizó un periodo de comentarios públicos de 45 días sobre su plan propuesto para el 1 de junio. La agencia celebró una audiencia pública virtual el 16 de junio.

La EPA ha publicado hojas informativas en inglés, español y árabe en su sitio web FIP SO 2 de Detroit. Para obtener más información, visite https://www.epa.gov/mi/detroit-so2-federal-implementation-plan.

