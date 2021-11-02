美國國家環境保護局 (EPA) 頒布應對氣候變遷並促進環境正義與平等的《策略計畫草案》

November 2, 2021

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華盛頓 – 今天，美國國家環境保護局 (Environmental Protection Agency) 宣布，《EPA 2022-2026 財政年度策略計畫草案》已公布於《聯邦公報》(Federal Register)，民眾可在 2021 年 11 月 12 日前發表評論。該《策略計畫》傳達相關資訊與方針，協助民眾瞭解 EPA 和拜登─賀錦麗政府如何在未來四年內達成優先事項。

EPA 的計畫首度納入專門應對氣候變遷，以及促進環境正義與公民權利的策略目標。該計畫的基本理念重申了 EPA 第一任局長威廉·洛克豪斯 (William Ruckelshaus) 的三個原則：遵循科學、守法和透明，並新增了第四個原則，那就是促進正義與平等。

EPA 局長麥可·雷根 (Michael S. Regan) 表示：「我對 EPA 現在提出的《策略計畫》非常自豪，這個計畫以一開始就引導我們達成使命的原則為立基點，並透過對正義與平等的重視，進一步強化。EPA 是拜登─賀錦麗政府應對氣候變遷與環境正義議題的核心，因此我們的策略方針必須符合這些優先事項與價值，這點非常重要。」

該《策略計畫》概述七個目標，以及四個跨部會的策略。這些策略說明了達成 EPA 使命的必要方法：在決策過程中提倡科學誠信的概念；將保護孩童的環境健康納入考量；促進卓越經營和職場平等；強化合作關係，包括盡早讓原住民部落和州進行有意義的參與，並和社區實地接觸。

該計畫還包含一整套的措施，協助該局監控進度，並確保優先事項達成度的責任歸屬，進而保護人體健康與環境。該計畫已根據拜登總統的第 13985 號行政命令開始推行，該命令名稱為：「透過聯邦政府促進種族平等與支援未獲充足服務的社區」，以及第 14008 號行政命令：「處理國內外的氣候危機」。

最終計畫將於 2 月與 EPA 的 2023 年度財政預算一起頒布。

若要瞭解更多有關 EPA《策略計畫》的資訊，請造訪：https://www.epa.gov/planandbudget/strategicplan