週六：EPA Regan 局長將在北卡羅萊納州瓦倫郡與民權、環境正義運動的各位領袖一同發表重大聲明

40 年前發起該項抗議活動的地點正是瓦倫郡，因此瓦倫郡局長將在此活動中表揚當時提倡環境正義與民權所帶來的貢獻

September 22, 2022

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華盛頓報導（2022 年 9 月 20 日）– 9 月 24 日週六，美國國家環境保護局 (EPA) 局長麥可·雷根 (Michael S. Regan) 將造訪北卡羅萊納州瓦倫郡發表演講，屆時將說明 EPA 的環境正義和民權優先事項，當週也將是此地第一次發起該抗議活動和遊行的 40 週年，因此局長也會提及自那時以來所取得的進展。Regan 局長將宣布拜登總統立下的一項重要承諾，即 EPA 和整個聯邦政府將共同加強落實環境正義和民權，並確保持續為最弱勢的社區提供長期支援。

Regan 局長將與民權和環境正義的重要人士一同出席，包括最初參與瓦倫郡抗議活動的人士。局長、社區領袖和倡議者將於演講結束後接受媒體採訪。

敬請回覆：有資格參加本活動的媒體如有意出席，煩請於 9 月 23 日週五上午 11 點之前透過此表格登記。

貴賓：

EPA 局長麥可·雷根 (Michael S. Regan)

國會議員 G. K 巴特菲爾德 (G. K. Butterfield) (NC-01)

環境正義和民權領袖

瓦倫郡居民和社區領袖

其他利害關係人

活動事項： EPA 環境正義與民權優先事項相關演講，並表揚環境正義和民權運動所帶來的貢獻。

時間： 2022 年 9 月 24 日週六

入場時間：上午 11: 30（美國東部時間）

正式開始：下午 12:45（美國東部時間）

地點： Warren County Courthouse

109 S Main Street

Warrenton, NC 27589

直播： 請前往 epa.gov/live，觀看本活動直播。



敬請回覆：有資格參加本活動的媒體如有意出席，煩請於 9 月 23 日週五上午 11 點之前透過此表格登記。