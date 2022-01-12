Агентство EPA предпринимает ключевые шаги для защиты грунтовых вод от загрязнения угольной золой

January 12, 2022

ВАШИНГТОН (11 января 2022 г.) В настоящее время агентство США по охране окружающей среды (EPA) предпринимает ряд действий для защиты сообществ и привлечения объектов инфраструктуры к ответственности для контроля загрязнения угольной золой и ликвидации последствий ее влияния, которое имело место в течение десятков лет. Золошлаковые отходы (ЗШО или угольная зола), которые образуются при сгорании угля на теплоэлектростанциях, содержат токсичные вещества, в частности ртуть, кадмий и мышьяк. Без надлежащего контроля они могут загрязнять водные пути, грунтовые воды, питьевую воду и воздух.

Благодаря своим сегодняшним инициативам агентство реализует цели по защите грунтовых вод от загрязнения угольной золой, в частности оно (1) предлагает решения в отношении запросов о продлении крайнего срока закрытия резервуаров-накопителей ЗШО, не обнесенных облицовочным материалом; (2) направляет предупреждения на объекты с требованиями о соблюдении ими законов в отношении ЗШО; (3) составляет планы дальнейших действий в законодательном поле, чтобы зоны хранения угольной золы отвечали строжайшим экологическим стандартам и стандартам безопасности. EPA активно сотрудничает с представителями штатов для внедрения функциональных мер защиты сообществ.

«Я не понаслышке знаю, как загрязнение угольной золой вредит людям и сообществам. Эксплуатация и закрытие резервуаров и свалок ЗШО должны осуществляться в способы, гарантирующие защиту окружающей среды и здоровья граждан, — отмечает руководитель EPA Майкл Риган. — Уже очень продолжительное время сообщества с непропорционально высоким уровнем воздействия загрязнения отягчены последствиями ненадлежащей утилизации угольной золы. Наши теперешние действия помогут защитить сообщества и усилить ответственность со стороны объектов инфраструктуры. Мы планируем сотрудничать с партнерами на уровне штатов для ликвидации нанесенного ущерба. EPA будет оказывать поддержку сообществам, привлекая заинтересованные стороны, предоставляя технические средства, следя за соблюдением требований и контролируя реализацию нормативно-правовых актов».

«Штат Нью-Йорк выражает одобрение действиям администрации Байдена и руководителя EPA Майкла Ригана, направленных на защиту сообществ по всей стране от опасностей, которые несет угольная зола. Оглашенные мероприятия призваны оградить сообщества и природные ресурсы от угроз и являются четким посылом — регуляторные государственные органы пристально следят за деятельностью по утилизации угольной золы и готовы привлечь нарушителей к ответственности, — заявляет Безил Сеггос, представитель Департамента по сохранению окружающей среды (DEC) штата Нью-Йорка. — Мы в DEC готовы сотрудничать с EPA в интересах сообществ и оградить их от безрассудных методов ведения деятельности, которые длительное время преобладали на объектах, где в качестве топлива используется уголь. Это наследие нужно искоренить, поэтому сегодняшнее заявление — ключевой этап на пути достижения поставленных целей».

«По мере перехода на новые источники энергии и отказа от угля не менее важной задачей остается разумное обращение с накопившимися за многие годы отходами, когда мы ввиду исторически сложившихся обстоятельств полагались в своем развитии на уголь, — поясняет Лиесл Кларк, глава департамент Мичигана по вопросам окружающей среды, района Великих озер и энергоресурсов (EGLE). — Мичиган сосредоточен на планах по достижению экономикой штата нулевого выброса углерода к 2050 году. Мы поддерживаем меры, которые EPA реализует на постоянной основе, чтобы внести ясность в правила утилизации золошлаковых отходов и гарантировать полную защиту наших всемирно известных пресных водоемов, которые являются источниками питьевой воды, от накапливавшихся годами отходов».

Рассмотрение обращений о продлении крайнего срока закрытия резервуаров-накопителей ЗШО

Согласно нормативно-правовым актам EPA, по всей стране большинство из 500 резервуаров-накопителей ЗШО, не обнесенных облицовочным материалом, должны прекратить прием отходов и начать процедуры закрытия к апрелю 2021 года. Положения этих нормативно-правовых актов описывают процедуру подачи объектами двух типов заявок для получения отсрочки крайнего срока закрытия.

Представители EPA получили и рассмотрели 57 заявок от объектов ЗШО о продлении крайнего срока закрытия и пришли к выводу, что 52 заявки были полными, четыре частичными, а одна не соответствовала критериям. По 52 полным заявкам в EPA провели технические анализы и в настоящее время выносят решения по четырем из них. В ближайшем будущем планируют прийти к заключению по другим заявкам.

EPA предлагает отклонить три запроса после обнаружения нескольких потенциальных нарушений мониторинга состояния грунтовых вод, очистки и закрытия, в частности речь идет об отсутствии контрольных колодцев, ненадлежащих методах контроля, ошибках в выявлении других источников загрязнения грунтовых вод и недостаточной оценке методов очистки, что в совокупности может привести к неудовлетворительным результатам ликвидации загрязнения. EPA предлагает предварительно одобрить один запрос при условии устранения на объекте проблем с мониторингом состояния грунтовых вод.

Также вынесенные решения в очередной раз демонстрируют неизменную позицию EPA в отношении резервуаров-накопителей и свалок — они не могут быть закрыты, если угольная зола попадает в грунтовые воды. Ограничение проникновения угольной золы в грунтовые воды после закрытия свалки являет первоочередным условием, которое сведет к минимуму выбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, а также обеспечит сообществам, которые проживают вблизи этих объектов, доступ к безопасной питьевой воде и водоемам, где они без риска для здоровья могут отдыхать.

Меры по соблюдению объектами требований

EPA также уведомляет некоторые объекты об их обязательствах по соблюдению требований, если в распоряжении агентства имеются сведения о возможных нарушениях, которые способны негативно повлиять на состояние окружающей среды и здоровье людей. К замечаниям, изложенным в отдельных письмах, относятся ненадлежащий мониторинг показателей грунтовых вод, отсутствие полной информации касательно очистки и управления неиспользуемыми резервуарами-накопителями. EPA также отслеживает выполнение объектами требований действующих нормативно-правовых актов о ЗШО, сотрудничая с партнерами по всей стране в вопросах расследования нарушений на объектах по утилизации ЗШО.

Для защиты здоровья населения и охраны окружающей среды EPA объединит усилия с руководством штатов, чтобы деятельность объектов ЗШО согласовывалась с нормативными требованиями. Агентство сосредоточит внимание на надзоре за нормативно-правовым соответствием объектов, которые планируют закрывать резервуары-накопители, где угольная зола контактирует с грунтовыми водами, объектов, где требуется дополнительное расследование в отношении грунтовых вод, в том числе объектов с представленным альтернативным источником загрязнения. Если после закрытия резервуара угольная зола продолжит проникать в грунтовые воды, это поставит под угрозу здоровье людей и безопасность жизни в близлежащих сообществах.

Дальнейшие действия в сфере законодательного регулирования

Двигаясь к своей цели, EPA усовершенствует текущие правила, выведя на заключительный этап федеральную программу разрешений по утилизации угольной золы и установив положения в отношении старых резервуаров-накопителей угольной золы. Также EPA продолжит рассматривать заявки по программе ЗШО на уровне штатов, чтобы они обеспечивали не меньшую степень защиты, чем федеральные положения.

Основная информация

Золошлаковые отходы, которые преимущественно образуются при сжигании угля на теплоэлектростанциях, содержат опасные концентрации токсичных веществ. Объем золошлаковых отходов является одним из самых высоких в США по сравнению с другими промышленными отходами. В апреле 2015 года EPA ввело в действие комплексные требования по управлению резервуарами-накопителями и свалками угольной золы. Эти нормативные положения призваны устранить риски, связанные с утилизацией угольной золы.

EPA обращается к общественности и просит предоставить комментарии в течение 30 дней в отношении предложенных решений на сайте Regulations.gov. Перечень отдельных решений и инструкции касательно того, как опубликовать комментарий, см. по ссылке https://www.epa.gov/coalash/coal-combustion-residuals-ccr-part-implementation.

Подробную информацию об угольной золе см. по ссылке https://www.epa.gov/coalash.