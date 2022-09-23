السبت: انضمام ريجان مدير وكالة حماية البيئة الأمريكية لقادة حركة العدالة البيئية والحقوق المدنية لإعلان بيان مهم في مقاطعة وارين في ولاية كارولينا الشمالية

يسعى المدير إلى الاحتفاء بإرث العدالة البيئية والحقوق المدنية ضمن فعالية في مقاطعة وارين، وهي موقع الاحتجاجات التي انطلقت منها الحركة منذ 40 عامًا

September 22, 2022

Contact Information مكتب صحافة وكالة حماية البيئة، ( press@epa.gov

واشنطن (20 سبتمبر، 2022) – في السبت 24 سبتمبر، وكالة حماية البيئة الأمريكية (EPA) سيسافر مايكل إس. ريجان مدير وكالة حماية البيئة الأمريكية هذا الأسبوع إلى مقاطعة وارين في ولاية كارولينا الشمالية لتقديم بعض الملاحظات المتعلقة بأولويات وكالة حماية البيئة الأمريكية فيما يخص العدالة البيئية والحقوق المدنية، وكذلك التقدم الذي حققناه منذ أول احتجاج ومسيرة انطلقت منها الحركة منذ 40 عامًا. وسيقوم ريجان المدير بإعلان بيان مهم بشأن التزام الرئيس بايدن برفع تعزيز العدالة البيئية والحقوق المدنية في وكالة حماية البيئة الأمريكية وعبر الحكومة الاتحادية، وضمان استمرار العمل لدعم مجتمعاتنا الأكثر عرضة على مدار السنوات القادمة.

سيرافق المدير ريجان شخصيات مهمة من حركات الحقوق المدنية والعدالة البيئية، بما في ذلك مشاركين من احتجاجات مقاطعة وارين الأصلية، لحضور الفعالية. وسيكون المدير وقادة المجتمع والمناصرون متاحين لوسائل الإعلام عقب تقديم الملاحظات.

تأكيد الحضور: يمكن للصحافة المعتمدة التي ترغب في الحضور التسجيل هنا في موعد أقصاه 11:00 صباحًا يوم الجمعة 23 سبتمبر عبر هذا النموذج.

المشاركون:

مايكل إس. ريجان مدير وكالة حماية البيئة الأمريكية (EPA)

جي كاي باترفيلد (نائب عن المنطقة الأولى في ولاية كارولينا الشمالية)

قادة العدالة البيئية والحقوق المدنية

المقيمين في مقاطعة وارين وقادة المجتمع

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المحتوى: ملاحظات بشأن أولويات وكالة حماية البيئة الأمريكية فيما يخص العدالة البيئية والحقوق المدنية والاحتفاء بإرث حركة العدالة البيئية والحقوق المدنية.

الموعد: السبت، 24 سبتمبر, 2022،

موعد فتح الأبواب:11:30 صباحًا بالتوقيت الشرقي

البرنامج: 12:45 مساءً بالتوقيت الشرقي

المكان: Warren County Courthouse

109 S Main Street

Warrenton, NC 27589

البث المباشر: سيكون البث المباشر للفعالية متاحًا على epa.gov/live.



برجاء تأكيد الحضور: يمكن للصحافة المعتمدة التي ترغب في الحضور التسجيل هنا في موعد أقصاه 11:00 صباحًا يوم الجمعة 23 سبتمبر عبر هذا النموذج.