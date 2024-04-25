Американское Агентство по охране окружающей среды объявило о создании онлайн-коллекции ресурсов по вопросам экологической справедливости

Справочно-информационный портал по вопросам экологической справедливости (Environmental Justice Clearinghouse) облегчит общественности доступ к инструментам и ресурсам в рамках амбициозной программы президента Байдена по обеспечению экологической справедл

April 23, 2024

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ВАШИНГТОН — Сегодня, 23 апреля, Агентство по охране окружающей среды США (АООС) объявило о создании Справочно-информационного портала по вопросам экологической справедливости – первой в своем роде онлайн-коллекции ресурсов, посвященных проблеме экологической справедливости. Созданный в соответствии с указом президента Байдена об активизации приверженности нашей страны экологической справедливости для всех Справочно-информационный портал по вопросам экологической справедливости призван обеспечить общественности доступ к федеральным и нефедеральным онлайн-ресурсам в рамках амбициозной программы Администрации Байдена-Харрис по обеспечению экологической справедливости.

«Воплощение в жизнь амбициозной программы Администрации Байдена-Харрис по обеспечению экологической справедливости требует совместной приверженности налаживанию тесного сотрудничества и реализации программ, ориентированных на решение экологических проблем. Справочно-информационный портал по вопросам экологической справедливости – это принципиально новое справочное пособие, призванное помочь нам достичь общеорганизационных целей в области экологической справедливости», – Тереза Сеговия, первый заместитель помощника директора Управления по вопросам продвижения экологической справедливости и защиты гражданских прав. «Наличие легкодоступной информационной онлайн-библиотеки позволит всем участникам и сторонникам экологической справедливости иметь под рукой ресурсы со всей страны. И она будет только расширяться благодаря инициативам американского народа».

Управление по вопросам продвижения экологической справедливости и защиты гражданских прав АООС будет непрерывно пополнять справочно-информационный ресурс новыми материалами и приветствует любые инициативы со стороны общественности для рассмотрения и возможного включения.

Изначально в Справочно-информационный портал по вопросам экологической справедливости были включены ресурсы, представленные федеральными ведомствами, включая возможности финансирования, инструменты анализа и планирования, а также техническую помощь. В Справочно-информационном портале по вопросам экологической справедливости предусмотрены категории для поиска, что упрощает получение результатов для общественности и обеспечивает более эффективный и доступный процесс получения информации, касающейся экологической справедливости.

«Президент Байден поручил всему федеральному правительству устранить барьеры на пути к ресурсам и информации, которые помогают сообществам добиваться экологической справедливости. Справочно-информационный портал АООС по вопросам экологической справедливости станет полезным онлайн-инструментом, объединяющим многочисленные источники информации, чтобы все, кто проявляют интерес к проблеме экологической справедливости, могли найти материалы на одном сайте», – отметила д-р Джалонн Л. Уайт-Ньюсом, главный федеральный специалист по вопросам экологической справедливости Совета Белого дома по качеству окружающей среды.

Посетите веб-сайт АООС, чтобы ознакомиться со Справочно-информационным порталом по вопросам экологической справедливости или представить потенциальный ресурс.

Предпосылки

21 апреля 2023 года президент Байден подписал Указ № 14906 «Об активизации приверженности нашей страны экологической справедливости для всех», который предусматривал создание Справочно-информационного портала по вопросам экологической справедливости в качестве общедоступного, общеправительственного справочного онлайн-ресурса, содержащего доступные и приемлемые в культурном и языковом отношении материалы, касающиеся экологической справедливости, в том числе:

Информацию о деятельности членов Межведомственного совета Белого дома по вопросам экологической справедливости, направленной на решение вопросов, связанных с экологической справедливостью.

Информацию о технической помощи, инструментах и ресурсах для оказания помощи сообществам, сталкивающимся с проблемами экологической справедливости, в создании потенциала для вовлечения общественности.

Копии учебно-методических материалов, разработанных Межведомственным советом Белого дома по вопросам экологической справедливости или его членами с целью помочь отдельным лицам и сотрудникам разобраться в вопросах экологической справедливости и осуществлять деятельность в этой области.

Любую другую информацию, которую Администратор АООС сочтет необходимой, в координации с Межведомственным советом Белого дома по вопросам экологической справедливости .

Подробнее об экологической справедливости в АООС можно узнать здесь.

Узнайте больше о Межведомственном совете Белого дома по вопросам экологической справедливости и об общеправительственной приверженности Администрации Байдена-Харрис к принципам экологической справедливости.

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