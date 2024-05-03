拜登-哈里斯政府宣布为“投资美国之旅”计划的组成部分“更换铅管促进饮用水安全”提供 30 亿美元拨款

最新一轮拨款，以保护公众健康并帮助提供安全的饮用水

May 2, 2024

华盛顿 – 今天（5 月 2 日），美国国家环境保护局 (EPA) 宣布从拜登总统的“投资美国之旅”计划中拨款 30 亿美元，用于帮助各州和领地识别和更换含铅供水管道，防止饮用水中的铅暴露。铅会对健康造成一系列严重影响，包括对儿童大脑发育造成不可逆转的伤害。为了保护儿童和家庭，拜登总统承诺更换全美所有铅管。今天公布的拨款由《两党基础设施法》提供资金，通过 EPA 颇为成功的饮用水州循环基金 (DWSRF) 获取，使得推进这项工作和兑现政府对环境正义的承诺又迈出一大步。这项拨款基于政府的含铅管道和油漆行动计划以及 EPA 清除铅倡议。

EPA 和州循环基金携手合作，推进总统的 Justice40 计划，以确保一些联邦投资总收益的 40% 流向因投资不足和污染过重而被边缘化的弱势社区。铅暴露对有色人种社区和低收入家庭的影响尤为严重。迄今为止，EPA 的“含铅供水管道更换饮用水州循环基金”计划已宣布获得 90 亿美元的总拨款，预计将在全国范围内更换多达 170 万条铅管，为无数家庭提供清洁的饮用水。

EPA 局长 Michael S. Regan 表示：“科学明确表明，没有安全的铅暴露水平，饮用水中有害暴露的主要来源就是铅管。“拜登总统深知，尽快识别和清除铅管至关重要，他已为各州和领地争取到大量资源，加快永久性清除危险铅管的进程，实现一劳永逸。”

拜登总统的《两党基础设施法》历史性地投资了 150 亿美元，用于识别和更换含铅供水管道。这项法律规定，通过 DWSRF 一般补充拨款和 DWSRF 含铅供水管道更换专项拨款提供的资金中，49% 必须以赠款和可免除贷款的形式提供给弱势社区，对于长期以来投资不足的社区而言，这是一项至关重要的投资。根据最新的第七次饮用水基础设施需求调查和评估收集的数据，EPA 预计全美共有 900 万条含铅供水管道。今天宣布的拨款将专门用于含铅供水管道的识别和更换，并将帮助各州和领地为项目提供资金，以清除铅管并减少饮用水中的铅暴露。

用于分配这些资金的含铅供水管道专项方案使得各州能够尽快获得与其需求相称的财政援助，从而在全国范围内进一步保护公众健康。方案和拨款根据需要确定，这意味着预计含铅供水管道更多的州可按比例获得更多拨款。

除了今天宣布的拨款，EPA 还发布了一份新备忘录，明确了各州该如何利用这笔拨款和其他拨款来最有效地减少饮用水中的铅暴露。此外，EPA 还编写了新宣传文件，帮助供水系统向其客户宣传饮用水问题、铅暴露对健康的影响、供水管道所有权，以及客户该如何为识别家中的潜在含铅供水管道提供支持。

拜登-哈里斯政府雄心勃勃的铅管清除计划已经为全国各地的家庭带来了显著成果。今天的最新拨款将确保更多家庭受益于这些前所未有的资源，并为类似项目提供支持：

宾夕法尼亚州 西维尤水务局已通过《两党基础设施法》获得了 800 万美元拨款，用于更换社区服务欠佳地区（主要是 阿勒格尼郡 ）的 750 条含铅供水管道。在这笔拨款中，有 540 多万美元可以免除，这减轻了纳税人和社区的整体财务负担。

亚利桑那州图森 通过《两党基础设施法》获得了 695 万美元的拨款，用于为其九个公共供水系统编制含铅供水管道清单。该市将利用这份清单制定一项计划，以更换社区内的含铅供水管道，改善居民的饮用水质量，其中许多居民生活在低收入和弱势社区。

位于芝加哥和密尔沃基之间的 威斯康星州基诺沙 的社区一直走在州政府清除含铅供水管道工作的前列，他们将清除社区内的 5000 条含铅供水管道。为了加快含铅供水管道的清除工作，基诺沙正在与由《两党基础设施法》资助的 EPA 下属水务技术援助 (Water TA) 团队合作，帮助客户自行清查供水管道材料，以及申请联邦资金来清除和更换含铅供水管道。

位于北卡罗来纳州西部的东切罗基印第安人部落已获选接受《两党基础设施法》的含铅供水管道更换基金的资助，以为其土地上的五个公共供水系统进行供水管道清查并准备初步工程报告。

欲了解更多有关《两党基础设施法》的史无前例的投资如何改变全美各地社区的故事，请访问 EPA 的投资美国供水基础设施故事地图。欲了解更多正在进行的其他项目相关信息，请参阅 EPA 最近发布的两党基础设施法资助的清洁水和饮用水 SRF 项目季度报告，并访问州循环基金公共门户。

今天的拨款基于 EPA 最新的第七次饮用水基础设施需求调查和评估 (DWINSA)，其中包括对新提交信息的评估。迄今为止，这是收集和评估美国供水管道材料的最佳可用数据。今年夏末，EPA 将向国会发布第七次 DWINSA 报告的附录，其中将包括最新的含铅供水管道预测。EPA 预计将于 2025 年启动第八次 DWINSA 的数据收集工作，其中将包括与含铅供水管道有关的信息。

欲了解更多信息，包括各州 2024 年拨款的分配情况以及 EPA 饮用水州循环基金的详细信息，请访问 EPA 饮用水网站。