EPA 宣布推出“建筑物内的空气净化挑战”指南，以帮助建筑物业主和经营者改善室内空气质量和保护公众健康

本指南遵循拜登总统所发布的《国家 COVID-19 准备工作计划》

March 18, 2022

华盛顿（2022 年 3 月 17 日）- 今天，作为拜登总统在 3 月 3 日发布的 《国家 COVID-19 准备工作计划》的一部分，美国国家环境保护局推出“建筑物内的空气净化挑战”指南。该指南是一项行动呼吁，也是一套简明的指导原则和措施，旨在帮助建筑物业主和经营者降低室内空气中病毒和其他污染物带来的风险。“建筑物内的空气净化挑战”强调了一系列可帮助改善通风和室内空气质量的建议和资源，这些建议和资源有助于更好地保护建筑物使用者的健康，并降低 COVID-19 传播的风险。

“保护公众健康意味着改善我们的室内空气质量。今天，EPA 延续拜登总统的计划，在我们抗击 COVID-19 的同时，以健康而且可持续的方式推动我们的国家继续向前发展。在疫情期间，建筑物管理者和设施工作人员一直站在第一线，实施相关方案以保护并优化室内空气质量，进而降低风险，保护其使用者的安全和健康，我们对此十分感激，”环保局局长 Michael S. Regan 说道，“‘建筑物内的空气净化挑战’是帮助我们自如呼吸的重要组成部分。”

传染性疾病（如 COVID-19）可以通过空气中的颗粒和气溶胶传播。除其他分级预防策略（如接种疫苗）以外，改善通风以及空气过滤的措施和其他经证实的空气净化策略也能减少接触到颗粒、气溶胶和其他污染物的风险，还能改善室内空气质量和建筑物使用者的健康。

“建筑物内的空气净化挑战”指南列出的主要措施包括：

制定室内空气净化行动计划；

优化新鲜空气流通；

加强空气过滤与净化，以及

开展社区参与、沟通和教育活动。

虽然建议的措施不能完全消除风险，但它们会减少风险。“建筑物内的空气净化挑战”介绍了可供建筑物业主和经营者选择的选项及最佳实践。但对于特定建筑物而言，最佳的综合措施将因为其所在的空间和地点而有所差异。这些措施将取决于公共卫生指导、相关建筑物内有哪些人员及其人数、建筑物内的活动、室外空气质量、气候、天气状况、该建筑所安装的供暖、通风与空调 (HVAC) 设备，以及其他因素。《美国救援方案法》和《两党基础设施法》的资金可被用于对公共环境中的通风和室内空气质量改善进行补充性投资。

EPA 和白宫 COVID-19 应急小组与疾控中心、能源部及其他多个联邦机构进行过磋商，在推广建筑物内的健康室内空气质量方面扮演相关角色，并最终制定出 “建筑物内的空气净化挑战”指南。 今天的通告还强调了可帮助建筑物业主和经营者克服该挑战的一系列资源。 本文档将提供西班牙语、简体中文、繁体中文、越南语、韩语、塔加路语、阿拉伯语和俄语版。

有关“建筑物内的空气净化挑战”的更多信息，请参阅建筑物内的空气净化挑战。