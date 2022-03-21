EPA объявило о проекте «Обеспечение чистого воздуха в зданиях» в помощь владельцам и управляющим зданиями в деле улучшения качества воздуха внутри помещений и охране здоровья населения

Руководство выпущено во исполнение предложенного Президентом Байденом Национального плана готовности к COVID-19

March 21, 2022

ВАШИНГТОН (17 марта 2022 года) – Сегодня в рамках предложенного Президентом Байденом Национального плана готовности к COVID-19, опубликованного 3-го марта, Агентство США по охране окружающей среды предлагает проект «Обеспечение чистого воздуха в зданиях» – призыв к действию и четкий набор руководящих принципов и мер, которые помогут владельцам и управляющим зданиями снизить риски распространения передаваемых воздушным путем вирусов и других загрязняющих веществ внутри помещений. Проект «Обеспечение чистого воздуха в зданиях» предлагает ряд рекомендаций и существующих ресурсов для улучшения вентиляции и качества воздуха в помещениях, которые могут улучшить охрану здоровья находящихся в зданиях людей и снизить риск распространения COVID-19.

«Защита здоровья людей означает улучшение качества воздуха в наших помещениях. EPA следует плану Президента Байдена вести страну вперед наиболее здоровым и устойчивым способом в процессе борьбы с COVID-19. Во время пандемии управляющие зданиями и обслуживающий их персонал были первыми, кто внедрил методы защиты и улучшения качества воздуха в помещениях для снижения рисков и сохранения безопасности и здоровья находящихся в зданиях людей, и мы невероятно признательны им за их усилия» – заявил Администратор Агентства по охране окружающей среды Майкл С. Риган. «Обеспечение чистого воздуха в зданиях является важной частью общей задачи - сделать так, чтобы всем стало легче дышать».

Инфекционные заболевания, такие как COVID-19, могут распространяться посредством вдыхания переносимых по воздуху частиц и аэрозолей. В дополнение к другим многоуровневым стратегиям профилактики, например вакцинации, меры по улучшению вентиляции, фильтрации воздуха и другие проверенные способы очистки воздуха могут снизить риск воздействия частиц, аэрозолей и других загрязняющих веществ, а также улучшить качество воздуха внутри помещений и здоровье находящихся внутри зданий людей.

Основные меры, предусмотренные в проекте «Обеспечение чистого воздуха в зданиях»:

разработайте план мероприятий по обеспечению чистого воздуха внутри помещений,

оптимизируйте вентиляцию свежего воздуха,

расширьте возможности фильтрации и очистки воздуха, и

привлеките к участию в программе окружающих людей, проведите обмен информацией и разъяснительную работу.

Рекомендуемые меры не могут устранить риски полностью, но существенно снижают их. Возможности проекта «Обеспечение чистого воздуха в зданиях», выбор рекомендаций для владельцев и управляющих зданиями и наилучшая комбинация действий для зданий будет варьироваться в зависимости от их площади и расположения. Выбранные меры будут зависеть от рекомендаций по охране здоровья населения, количества и категории находящихся в здании людей, осуществляемой в здании деятельности, качества наружного воздуха, климата, погодных условий, а также установленного оборудования для отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (ОВКВ) и других факторов. Средства Плана спасения Америки и Двухпартийного закона об инфраструктуре могут быть использованы для дополнительных инвестиций в вентиляцию и улучшение качества воздуха в помещениях в общественных местах.

При разработке проекта «Обеспечение чистого воздуха в зданиях» EPA и Группа реагирования на COVID-19 Белого дома провели консультации с Центрами по контролю заболеваний, Министерством энергетики США и другими федеральными агентствами, в чьи функции входит содействие обеспечению качества воздуха внутри помещений. В сегодняшнем объявлении также приводится целый ряд ресурсов, которые могут помочь владельцам и управляющим зданиями в выполнении Проекта. Документы будут доступны на испанском, упрощенном китайском, традиционном китайском, вьетнамском, корейском, тагальском, арабском и русском языках.

Дополнительную информацию о проекте «Обеспечение чистого воздуха в зданиях» можно найти по ссылке: Обеспечение чистого воздуха в зданиях. (На английском языке) (Переведенная информация скоро появится)