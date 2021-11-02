EPA опубликовало проект Стратегического плана по борьбе с изменением климата и обеспечению экологической справедливости и равноправия

November 2, 2021

ВАШИНГТОН — Сегодня Агентство по охране окружающей среды (EPA) объявило, что проект Стратегического плана EPA по охране окружающей среды на 2022-2026 финансовые годы был опубликован в Федеральном реестре и доступен для общественного обсуждения до 12 ноября 2021 года. В Стратегическом плане представлена дорожная карта для достижения приоритетных целей EPA и администрации Байдена-Харриса на следующие четыре года.

Впервые план EPA включает стратегическую цель, сосредоточенную исключительно на решении проблемы изменения климата, а также беспрецедентную стратегическую цель по обеспечению экологической справедливости и гражданских прав. В основе плана лежат три принципа, когда-то сформулированные первым администратором EPA Уильямом Рукелсхаусом — следовать науке, соблюдать закон и действовать прозрачно, к которым был добавлен еще один, четвертый принцип: обеспечивать справедливость и равноправие.

«Я очень горжусь Стратегическим планом, предложенным сегодня EPA. Этот план основан на принципах, которыми мы руководствовались с первого дня, и дополнен новыми целями справедливости и равенства», — заявил администратор EPA Майкл С. Риган. «Агентство по охране окружающей среды является одним из главных элементов в повестке дня администрации Байдена-Харриса по вопросам изменения климата и экологической справедливости, поэтому очень важно, чтобы наш стратегический план отражал эти приоритеты и ценности».

В Стратегическом плане изложены семь целей и четыре межведомственные стратегии. В стратегиях сформулированы основные направления деятельности для достижения целей миссии EPA — научная целостность при принятии решений; рассмотрение вопросов защиты здоровья детей от негативного воздействия окружающей среды; содействие организационной эффективности и справедливости в отношении персонала; и укрепление партнерских отношений, включая раннее, содержательное сотрудничество с племенами и штатами, а также взаимодействие с сообществами на местном уровне.

План также включает комплекс мер, которые помогут Агентству отслеживать ход реализации и обеспечивать подотчетность в отношении достижения своих приоритетных целей по защите здоровья людей и окружающей среды. Этот план основывается на работе, уже начатой ​​в соответствии с Административными указами президента Байдена № 13985 «Содействие расовому равенству и поддержке малообеспеченных сообществ через федеральное правительство» и № 14008 «Преодоление климатического кризиса внутри страны и за рубежом».

Окончательный план будет опубликован в феврале вместе с бюджетом EPA на 2023 финансовый год.

Более подробную информацию о стратегических планах EPA можно найти по адресу: https://www.epa.gov/planandbudget/strategicplan