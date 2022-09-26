EPA открывает национальное управление, которое будет заниматься продвижением экологической справедливости и защитой гражданских прав

Историческое Управление EPA по вопросам продвижения экологической справедливости и защите гражданских прав позволит агентству лучше продвигать экологическую справедливость, обеспечивать соблюдение гражданских прав в загрязненных сообществах, а также пред

September 26, 2022

ВАШИНГТОН (24 сентября 2022 года) – Сегодня Агентство по охране окружающей среды США (EPA) объявило о создании нового национального управления, которое будет заниматься продвижением экологической справедливости и защитой гражданских прав. Создание нового управления по вопросам продвижения экологической справедливости и защиты гражданских прав осуществляет цель президента Байдена по доведению настоящих важнейших вопросов до самых высоких уровней правительства и укрепляет приверженность агентства обеспечению справедливости и равенства для всех граждан.

Новое управление будет включать более 200 сотрудников EPA в штаб-квартирах агентства в 10-ти регионах для решения экологических проблем в сообществах, которые длительное время испытывали дефицит услуг в этом вопросе. Данные сотрудники будут взаимодействовать с сообществами, обеспокоенными экологической справедливостью, для того, чтобы лучше понять их потребности, а также с племенными, государственными и местными партнерами; контролировать и распределять гранты и техническую помощь; работать с другими управлениями EPA для включения экологической справедливости в программы, политические мероприятия и деятельность агентства, не противоречащие законодательству; и гарантировать, что получатели финансовой помощи от EPA соблюдают применимые законы в отношении гражданских прав. Главой управления станет утвержденный Сенатом США помощник администратора, имя которого будет объявлено немного позже.

«Президент Байден и я четко заявили: в рамках справедливости и равноправия наша работа должна основываться на преодолении климатического кризиса и наших самых серьезных экологических проблем», — заявила вице-президент Камала Харрис. «Создание нового управления в EPA, которое будет заниматься продвижением экологической справедливости и защитой гражданских прав, поспособствует тому, чтобы жизненный опыт малообеспеченных сообществ занимал центральное место в принятии наших решений и поддержке решений, ориентированных на данные сообщества».

«С первого дня президент Байден и EPA взяли на себя обязательство добиться прогресса в отношении экологической справедливости и защиты гражданских прав, а также обеспечить, чтобы жизненный опыт малообеспеченных и загрязненных сообществ был в центре нашей работы», — заявил администратор EPA Майкл С. Риган. «Открывая новое национальное управление для реализации данной программы, мы внедряем экологическую справедливость и гражданские права в ДНК EPA и гарантируем, что люди, которые изо всех сил пытались решить свои проблемы, увидели действия для решения этих проблем, с которыми сталкивались многие поколения».

Администратор Риган объявил о создании нового управления вместе с лидерами Движения за гражданские права и Движения за экологическую справедливость в округе Уоррен, Северная Каролина, где 40 лет назад прошли протесты, положившие начало движению за экологическую справедливость.

Новое управление будет следить за реализацией программы грантов в размере 3 миллиардов долларов США в отношении изменения климата и экологической справедливости, созданной в соответствии с Законом «О снижении инфляции», который является важнейшим компонентом закона исторических инвестиций в размере 60 миллиардов долларов США в экологическую справедливость. Управление также будет обеспечивать реализацию агентством других программ финансирования, предусмотренных Законом «О снижении инфляции» и Двухпартийным законом «Об инфраструктуре», а также реализацию регулярных ассигнований, соответствующих или превышающих общеправительственную инициативу президента «Justice40».

Новое управление является последним важным шагом в рамках агрессивного подхода президента Байдена к внедрению экологической справедливости, гражданских прав и справедливости во всем правительстве и следует за запуском нескольких инициатив, направленных на устранение последствий, с которыми сталкиваются люди, живущие в сообществах c дефицитом услуг, а также в загрязненных сообществах. Инициативы включают создание первого в истории Консультативного совета Белого дома по экологической справедливости (WHEJAC); запуск Инициативы «Justice40», целью которой является предоставление 40 процентов общей прибыли от федеральных инвестиций, связанных с изменением климата, экологически чистой энергией и смежными областями, малоимущим сообществам; и более 200 конкретных мер экономической политики, нацеленных на продвижение амбициозной программы президента в отношении экологической справедливости и гражданских прав.

Предыстория

EPA создало управление по вопросам продвижения экологической справедливости и защиты гражданских прав путем слияния трех существующих управлений в агентстве: управления по вопросам экологической справедливости, управления по вопросам соблюдения гражданских прав и центра по предотвращению и разрешению конфликтов. Новое управление будет:

Совершенствовать и повышать способность агентства по внедрению принципов и приоритетов справедливости, гражданских прав и экологической справедливости во все практики, политики и программы EPA .

Поддерживать справедливое отношение и полноценное участие всех людей в разработке, реализации и обеспечении соблюдения экологических законов, правил и политик, независимо от расы, цвета кожи, национального происхождения или дохода.

Привлекать сообщества к проблемам экологической справедливости и увеличивать поддержку действий под руководством сообщества с помощью грантов и предоставления технической поддержки.

Обеспечивать соблюдение федеральных законов о гражданских правах, которые в совокупности запрещают дискриминацию по признаку расы, цвета кожи или национального происхождения (в том числе на основании ограниченного владения английским языком) пола, инвалидности или возраста в зависимости от заявителей и получателей федеральной финансовой помощи от EPA.

Предоставлять услуги и обладать специальными навыками в области альтернативного разрешения споров, экологических конфликтов, а также достижения консенсуса и совместного решения проблем.

Широкая коалиция выражает поддержку новой национальной программе

Доктор Беверли Райт, основатель и исполнительный директор Центра экологической справедливости Deep South: «Управление EPA по вопросам продвижения экологической справедливости и защиты гражданских прав создаст новые и экологически благоприятные возможности для сообществ, которые несоразмерно пострадали от экологической несправедливости, продолжающейся десятилетиями. Он также привлечет загрязнителей к юридической ответственности за нарушения гражданских прав. После нескольких поколений отрицания и бездействия, открытие настоящего управления является прогрессом, достигнутым Движением за экологическую справедливость, когда администрация Байдена признала и приняла меры по борьбе с институциональным и структурным расизмом, существующим в политике в области изменения климата. Благодаря этим новым усилиям финансирование и ресурсы наконец-то поступят тем сообществам, которые больше всего в них нуждаются. Наша борьба за экологическую справедливость будет продолжаться, и этот важный шаг вперед нас вдохновляет».

Доктор Роберт Буллард, заслуженный профессор городского планирования и политики в области окружающей среды Южного Техасского университета: «На протяжении десятилетий цветнокожие сообщества и сообщества с низким уровнем дохода сталкивались с несоразмерным воздействием загрязнения окружающей среды, и на протяжении десятилетий мы боролись за то, чтобы их истории были возвышенными и добивались равноправной защиты в равной мере для всех граждан. Настоящая работа по продвижению экологической справедливости тесно связана с борьбой за гражданские права, и в рамках этого нового управления, усилия EPA обеспечат прогресс для сообществ, которые в данный момент нуждаются в принятии конкретных мер».

Конгрессмен Г.К. Баттерфилд (Северная Каролина): «Это исторический день не только для округа Уоррен, Северная Каролина, где началось движение за экологическую справедливость, но и для миллионов американцев по всей стране, которые десятилетиями добивались и неустанно боролись за экологическую справедливость. Я благодарю президента Байдена, вице-президента Харриса и администратора EPA Майкла Ригана за их работу по созданию управления по вопросам продвижения экологической справедливости и защиты гражданских прав. Сегодняшнее заявление, сделанное вслед за инвестициями в программу контроля изменения климата и экологической справедливости в соответствии с Законом «О снижении инфляции», является еще одним ярким примером того, что Администрация Байдена-Харриса и Конгресс обеспечат каждому сообществу право голоса и инвестиции, необходимые для роста и процветания. Работая вместе, мы решим проблему глобального потепления и сделаем американскую экономику экологически чистой энергии предметом зависти всего мира».

Губернатор Северной Каролины Рой Купер: «Слишком долго наши малообеспеченные сообщества очень сильно страдали от изменения климата и несправедливого воздействия на окружающую среду. Именно поэтому мы сосредоточены на продвижении использования чистой энергии всеми жителями Северной Каролины, и это новое управление поможет нашему штату и стране достичь этого еще раньше».

Сенатор Том Карпер, председатель комитета Сената по вопросам окружающей среды и общественным работам (Делавэр): «Как председатель комитета Сената по вопросам окружающей среды и общественным работам, а также сооснователь собрания Сената по вопросам экологической справедливости, я приветствую этот шаг администратора Ригана по созданию первого управления по вопросам продвижения экологической справедливости и защиты гражданских прав. Слишком многие из наших самых обездоленных жителей Америки продолжают жить в сообществах, где чистая вода, чистый воздух и здоровая окружающая среда не являются реальностью. Именно поэтому очень важно иметь единое, ориентированное на достижение единой цели управление, возглавляемое утвержденным Сенатом помощником администратора. Я уверен, что настоящее управление повысит роль EPA в продвижении экологической справедливости, особенно в связи с тем, что агентство работает над реализацией инвестиций в программу контроля изменения климата и экологической справедливости в соответствии с Законом «О снижении инфляции».

Фрэнк Паллоне-младший, председатель комитета Палаты представителей по энергетике и торговле (Нью-Джерси): «Открывая это важное новое управление, EPA еще раз демонстрирует искреннюю приверженность сообществам экологической справедливости и гарантирует, что они не будут упускать из виду или игнорировать эти сообщества. Я благодарю администратора Ригана за реализацию этого видения. Сообщества экологической справедливости подвергаются наибольшему риску, и они были одними из тех, кто исторически испытывал дефицит услуг, однако сегодня я настроен оптимистично, поскольку вместе мы исправим эти ошибки, и я с нетерпением жду совместной работы с этим новым управлением, чтобы гарантировать успех нашей совместной работы».

Сенатор Джефф Меркли, председатель подкомитета Сената по ассигнованиям на внутренние дела, окружающую среду и связанные с ними агентства (Орегон): «Несмотря на то, что изменение климата коснется всех нас, мы уже увидели, что аномальная жара, смертоносное загрязнение воздуха, а также другие проблемы сильно касаются цветнокожих сообществ и маргинализированных слоев населения с низким уровнем дохода. Будучи председателем подкомитета по ассигнованиям на внутренние дела, я лично одобрил создание этого нового управления по вопросам продвижения экологической справедливости и защиты гражданских прав и много работал над тем, чтобы добиться беспрецедентного увеличения финансирования этого управления до 100 миллионов долларов на 22 финансовый год. Я с нетерпением жду начала сотрудничества с этой командой, поскольку мы продолжаем бороться с расовым неравенством, решать проблемы экологической справедливости и работать над тем, чтобы у каждого жителя Америки в каждом сообществе был чистый воздух, чистая питьевая вода и зеленые насаждения, которыми можно наслаждаться».

Конгрессвумен Челли Пингри, председатель подкомитета Палаты по ассигнованиям на внутренние дела, окружающую среду и связанные с ними агентства (Миннесота-01): «Будучи председателем подкомитета по ассигнованиям на внутренние дела, я боролась за то, чтобы программы экологической справедливости получали финансирование, в котором они давно нуждались для поддержки самых уязвимых слоев населения при защите окружающей среды. Я благодарна президенту Байдену за то, что он поддерживал наши усилия по всесторонней защите американских сообществ от опасностей, связанных с экологией. С созданием этого нового управления по вопросам продвижения экологической справедливости и защиты гражданских прав администрация Байдена не только укрепила свою приверженность экологической справедливости, но и сделала исторический шаг к обеспечению экологической справедливости для всех жителей Америки».

Сенаторы Кори Букер (Нью-Джерси) и Тэмми Дакуорт (Иллинойс), сопредседатели собрания Сената по вопросам экологической справедливости: «Достаточно долго самые токсичные и загрязняющие окружающую среду отрасли промышленности располагались рядом с сообществами чернокожих, мулатов, коренных народов и малообеспеченных слоев населения и причиняли ущерб их здоровью, в то время как слишком многие правители закрывали на это глаза. Расовая справедливость, гражданские права и равноправие должны иметь приоритет во всех аспектах нашей страны, в том числе в экологической справедливости и борьбе с изменением климата. Мы гордимся тем, что EPA продолжает прислушиваться к призывам участников нашего собрания по вопросам экологической справедливости и многочисленных сторонников, открывая это управление, чтобы помочь защитить сообщества, которые долгое время испытывали дефицит услуг в этом вопросе».

Конгрессмен А. Дональд МакИчин, сопредседатель рабочей группы Палаты представителей по вопросам экологической справедливости (Виргиния-04): «Я восхищаюсь президентом Джо Байденом и администратором EPA Майклом Риганом за их неизменную приверженность установлению приоритетов и продвижению экологической справедливости. Мы не можем бороться с климатическим кризисом без борьбы с экологической несправедливостью, и сегодняшнее заявление является признанием этого факта. Управление по вопросам продвижения экологической справедливости и защиты гражданских прав EPA является долгожданным дополнением, особенно в связи с тем, что в соответствии с Двухпартийным законом «Об инфраструктуре» и Законом «О снижении инфляции» федеральные инвестиции распределяются по штатам и населенным пунктам. Вместе мы продолжим бороться за то, чтобы ни одно сообщество не осталось без внимания».

Конгрессвумен Нанетт Диас Барраган, сопредседатель рабочей группы Палаты представителей по вопросам экологической справедливости (Калифорния-44): «Это новое управление демонстрирует глубокую приверженность EPA экологической справедливости, и его создание приходится на критический момент в нашей борьбе с климатическим кризисом. Оно поможет EPA реализовать беспрецедентные инвестиции в Закон «О снижении инфляции», в том числе 3 миллиарда долларов в виде грантов на программу контроля изменения климата и экологической справедливости, которых я добилась. Управление укрепит партнерство EPA с сообществами, занимающимися вопросами экологической справедливости в моем регионе и по всей стране, чтобы уменьшить загрязнение и привлечь к ответственности загрязнителей».

Конгрессвумен Прамила Джаяпал, сопредседатель рабочей группы Палаты представителей по вопросам экологической справедливости (Вашингтон-07): «Очевидно, что любые смелые действия, которые мы предпринимаем для решения климатического кризиса, должны основываться на экологической справедливости. Слишком многие из наших маргинализированных слоев населения длительное время страдали от экологической несправедливости. Президент Байден и администратор EPA Майкл Риган понимают это. Создание управления по вопросам продвижения экологической справедливости и защиты гражданских прав демонстрирует неизменную приверженность администрации Байдена обеспечению того, чтобы наши маргинализированные слои населения не остались позади, поскольку мы стремимся оставить здоровую планету для следующих поколений. Я с нетерпением жду продолжения работы с Администрацией для достижения этой цели».

Для получения дополнительной информации посетите вебсайт Управления по вопросам продвижения экологической справедливости и защиты гражданских прав.