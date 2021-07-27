EPA проводит онлайн-брифинг, посвященный открытию нового веб-ресурса по экологической справедливости
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СМИ
ВАШИНГТОН (27 ИЮЛЯ 2021 г.) — В четверг 29 июля Агентство по охране окружающей среды (EPA) проводит вебинар, на котором будет продемонстрирован веб-ресурс «Электростанции и население, проживающее в непосредственной близости к ним». На этой веб-странице представлены интерактивные карты и вспомогательные материалы, объединяющие информацию о загрязнении воздуха электростанциями, работающими на ископаемом топливе, с ключевыми демографическими данными по близлежащим населенным пунктам. Веб-ресурс «Электростанции и население, проживающее в непосредственной близости к ним» создан в рамках курса администрации Байдена-Харриса на обеспечение экологической справедливости с целью предоставить общественности и политикам информацию и инструменты, позволяющие лучше понять непропорционально вредные последствия загрязнения воздуха для перегруженных групп населения.
В ходе вебинара представители EPA и сотрудники Управления по вопросам воздуха и радиации объявят об открытии этого нового веб-ресурса и представят его подробный видео-обзор.
КТО: Официальные представители и технический персонал EPA
ЧТО: Онлайн-брифинг, посвященный веб-ресурсу «Электростанции и население, проживающее в непосредственной близости к ним»
Примечание: По окончании брифинга технический персонал EPA ответит на вопросы участников.
КОГДА: 29 июля, четверг, 11.00 по восточному времени (ET)
ГДЕ:
https://usepa.zoomgov.com/s/1608428546
Или по мобильному номеру одним касанием:
+16692545252,,1608428546# США (Сан-Хосе)
+16468287666,,1608428546# США (Нью-Йорк)
Или по телефону:
Наберите:
США: +1 669 254 5252 или +1 646 828 7666 или +1 551 285 1373 или +1 669 216 1590
Идентификационный код вебинара: 160 842 8546
Для подачи запросов на предоставление разумных приспособлений для лиц с ограниченными возможностями или услуг перевода для лиц, не владеющих английским языком, с целью участия в вебинаре и/или для подачи запроса на перевод с английского каких-либо документов по данному мероприятию пишите на электронный адрес deluca.isabel@epa.gov.
Примечание: Услуга перевода может быть предоставлена только ползователям приложения Zoom. (Перевод через веб-браузер недоступен)