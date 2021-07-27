News Releases from Headquarters > Air and Radiation (OAR)
Contact Us

EPA проводит онлайн-брифинг, посвященный открытию нового веб-ресурса по экологической справедливости

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СМИ

Contact Information
EPA Press Office (press@epa.gov)

ВАШИНГТОН (27 ИЮЛЯ 2021 г.) — В четверг 29 июля Агентство по охране окружающей среды (EPA) проводит вебинар, на котором будет продемонстрирован веб-ресурс «Электростанции и население, проживающее в непосредственной близости к ним». На этой веб-странице представлены интерактивные карты и вспомогательные материалы, объединяющие информацию о загрязнении воздуха электростанциями, работающими на ископаемом топливе, с ключевыми демографическими данными по близлежащим населенным пунктам. Веб-ресурс «Электростанции и население, проживающее в непосредственной близости к ним» создан в рамках курса администрации Байдена-Харриса на обеспечение экологической справедливости с целью предоставить общественности и политикам информацию и инструменты, позволяющие лучше понять непропорционально вредные последствия загрязнения воздуха для перегруженных групп населения.

В ходе вебинара представители EPA и сотрудники Управления по вопросам воздуха и радиации объявят об открытии этого нового веб-ресурса и представят его подробный видео-обзор.

КТО: Официальные представители и технический персонал EPA

ЧТО: Онлайн-брифинг, посвященный веб-ресурсу «Электростанции и население, проживающее в непосредственной близости к ним»
Примечание: По окончании брифинга технический персонал EPA ответит на вопросы участников.

КОГДА: 29 июля, четверг, 11.00 по восточному времени (ET)

 

ГДЕ: 

https://usepa.zoomgov.com/s/1608428546

 

Или по мобильному номеру одним касанием:

    +16692545252,,1608428546# США (Сан-Хосе)

    +16468287666,,1608428546# США (Нью-Йорк)

 

    

 

Или по телефону:

     Наберите:

        США: +1 669 254 5252  или +1 646 828 7666  или +1 551 285 1373  или +1 669 216 1590

    Идентификационный код вебинара: 160 842 8546

Для подачи запросов на предоставление разумных приспособлений для лиц с ограниченными возможностями или услуг перевода для лиц, не владеющих английским языком, с целью участия  в вебинаре и/или для подачи запроса на перевод с английского каких-либо документов по данному мероприятию пишите на электронный адрес deluca.isabel@epa.gov.

Примечание: Услуга перевода может быть предоставлена только ползователям приложения Zoom. (Перевод через веб-браузер недоступен)
 

Contact Us to ask a question, provide feedback, or report a problem.