EPA проводит онлайн-брифинг, посвященный открытию нового веб-ресурса по экологической справедливости

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СМИ

July 27, 2021

Contact Information EPA Press Office ( press@epa.gov

ВАШИНГТОН (27 ИЮЛЯ 2021 г.) — В четверг 29 июля Агентство по охране окружающей среды (EPA) проводит вебинар, на котором будет продемонстрирован веб-ресурс «Электростанции и население, проживающее в непосредственной близости к ним». На этой веб-странице представлены интерактивные карты и вспомогательные материалы, объединяющие информацию о загрязнении воздуха электростанциями, работающими на ископаемом топливе, с ключевыми демографическими данными по близлежащим населенным пунктам. Веб-ресурс «Электростанции и население, проживающее в непосредственной близости к ним» создан в рамках курса администрации Байдена-Харриса на обеспечение экологической справедливости с целью предоставить общественности и политикам информацию и инструменты, позволяющие лучше понять непропорционально вредные последствия загрязнения воздуха для перегруженных групп населения.

В ходе вебинара представители EPA и сотрудники Управления по вопросам воздуха и радиации объявят об открытии этого нового веб-ресурса и представят его подробный видео-обзор.

КТО: Официальные представители и технический персонал EPA

ЧТО: Онлайн-брифинг, посвященный веб-ресурсу «Электростанции и население, проживающее в непосредственной близости к ним»

Примечание: По окончании брифинга технический персонал EPA ответит на вопросы участников.

КОГДА: 29 июля, четверг, 11.00 по восточному времени (ET)

ГДЕ:

https://usepa.zoomgov.com/s/1608428546

Или по мобильному номеру одним касанием:

+16692545252,,1608428546# США (Сан-Хосе)

+16468287666,,1608428546# США (Нью-Йорк)

Или по телефону:

Наберите:

США: +1 669 254 5252 или +1 646 828 7666 или +1 551 285 1373 или +1 669 216 1590

Идентификационный код вебинара: 160 842 8546

Для подачи запросов на предоставление разумных приспособлений для лиц с ограниченными возможностями или услуг перевода для лиц, не владеющих английским языком, с целью участия в вебинаре и/или для подачи запроса на перевод с английского каких-либо документов по данному мероприятию пишите на электронный адрес deluca.isabel@epa.gov.

Примечание: Услуга перевода может быть предоставлена только ползователям приложения Zoom. (Перевод через веб-браузер недоступен)

