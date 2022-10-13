EPA 宣布就《铅铜改进条例》的环境正义公开征求公众意见

针对即将开展的《铅铜改进条例》(LCRI) 规则制定，EPA 就环境正义方面的考量征求意见

October 12, 2022

Contact Information EPA 新闻办公室 ( press@epa.gov

华盛顿（2022 年 10 月 12 日） – 美国国家环境保护局 (EPA) 将举办两场网络公开会议，针对提出的《铅铜改进条例》(LCRI) 的制定，探讨环境正义相关考量并征求公众意见。EPA 将通过这些会议分享即将开展的 LCRI 规则制定的相关信息，同时让个人提出与该条例相关的环境正义方面的意见。

EPA 水务署助理署长 Radhika Fox 说：“为确保在《铅铜改进条例》中确保环境正义，我们努力让受到铅污染负面影响的弱势社区参与进来，这一点至关重要。这是我们制定改进条例的重要一步，也是替换所有铅供水管道的必要步骤，还是拜登-哈里斯政府在‘含铅管道和油漆行动计划’中的承诺。”

EPA 致力于保护家庭和社区，让他们免受含铅饮用水的影响。在 LCRI 规则制定流程中，EPA 正在考虑优先保护历来服务欠佳并且负担过重的社区。EPA 计划在 2023 年提出 LCRI 并征求公众意见，并在 2024 年 10 月 16 日前做出最终决议。针对提出的 LCRI 的制定征求公众意见是条例制定流程的关键。

这两次公开会议的内容相同，仅以在线形式举行，时间是 2022 年 10 月 25 日（美国东部夏季时间下午 1-4 点）和 11 月 1 日（美国东部夏季时间下午 5-8 点）。感兴趣的公众可在此注册参加会议，并且有机会报名发表口头意见。EPA 鼓励公众就如何公平解决社区中含铅饮用水的问题分享见解。

EPA 也接受公众通过公开卷宗提交书面意见，网址：http://www.regulations.gov/，卷宗 ID：EPA-HQ-OW-2022-0801，截止日期：2022 年 11 月 15 日。

EPA 计划在 2023 年提出 LCRI 并征求公众意见，并在 2024 年 10 月 16 日前做出最终决议。

环境正义公开会议是多项利益相关者参与活动与咨询场次之一，EPA 将在提出 LCRI 前开展。EPA 将在 2022 年 10 月 27 日和 11 月 9 日开展部落协商（了解详细信息）。按照《安全饮用水法》和其他联邦法规和行政命令的要求，EPA 还将与其科学顾问委员会 (SAB)、国家饮用水咨询委员会 (NDWAC)、联邦和地方实体以及小型企业宣传审查 (SBAR) 小组会议进行协商。

详细了解有关安全饮用水和即将进行的《铅铜改进条例》规则制定及相关公众参与活动的信息.