EPA（美國國家環境保護局）發布線上環境正義資源集合

環境正義資訊交換中心將協助大眾隸屬拜登總統遠大環境正義計畫的工具與資源

April 23, 2024

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華盛頓特區—今天（4 月 23 日），EPA 宣布成立 Environmental Justice Clearinghouse（環境正義資訊交換中心），這是首個集結所有環境正義相關資源的線上中心。根據拜登總統重振國家對全民環境正義承諾的行政命令，環境正義資訊交換中心將協助大眾在線上取得聯邦與非聯邦資源，以此作為拜登與賀錦麗政府遠大的環境正義計畫的舉措之一。

「推動拜登與賀錦麗政府的遠大環境正義計畫，需要大家一同決心締結更穩固的關係，以及解決方案導向的計畫。環境正義資訊交換中心提供開創性的資源指南，旨在幫助我們實現全機構共同的環境正義目標。」—The Office of Environmental Justice and External Civil Rights（環境正義與外部公民權利辦公室）首席副總德瑞莎·賽葛維亞 (Theresa Segovia) 表示。「建立容易存取的線上資訊庫，可確保所有環境正義相關人士和倡議者只需動動手指即可輕鬆取得全國資源。且在納入美國人民的建議後，這項資訊庫將變得更加強大。」

EPA 環境正義與外部公民權利辦公室會持續在資訊交換中心增添資訊，也歡迎大眾提供意見和任何資訊以供審查，以及可收錄其中的潛在資訊。

環境正義資訊交換中心所列的初步資源由各聯邦政府機構提交，包含資金補助機會、篩選與製圖工具還有技術協助。環境正義資訊交換中心提供可搜尋的分類，以簡化結果，讓大眾能更有效率也更輕鬆地存取環境正義相關資訊。

「拜登總統要求聯邦政府上下打破資源和資訊藩籬，幫助社群追求環境正義。EPA 的環境正義資訊交換中心將成為實用的線上工具，整合多種資訊來源，讓所有對環境正義有興趣者，皆可在網站上找到資源。」White House Council on Environmental Quality（白宮環境品質委員會）聯邦環境正義官員雅隆·L·懷特-紐斯姆 (Jalonne L. White-Newsome) 博士說道。

請造訪 EPA 網站，查看環境正義資訊交換中心或提交潛在資源。

背景

2023 年 4 月 21 日，拜登總統簽署了重振國家對全民環境正義承諾的 14906 號行政命令，其中包括成立「環境正義資訊交換中心」，此為公開的線上全政府資訊交換中心，其中收錄的環境正義相關資料不僅兼具文化和語言適當性且容易取得，包括：

White House Environmental Justice Interagency Council （白宮環境正義跨部門委員會）成員的環境正義相關活動資訊。

協助有環境正義疑慮的社群培養公眾參與能力的技術支援、工具和資源等資訊。

白宮環境正義跨部門委員會或其成員制定的訓練素材，可協助個人與員工理解和落實環境正義活動。

EPA 局長與 白宮環境正義跨部門委員會 協調後認為適當的任何其他資訊。

詳細瞭解 EPA 在推動環境正義方面的措施。

參閱白宮環境正義跨部門委員會以及拜登-賀錦麗政府的整體政府環境正義承諾。

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