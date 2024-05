Governo Biden-Harris anuncia US$ 3 bilhões para substituição de tubos de chumbo para promover água potável segura como parte da agenda de investimento nos Estados Unidos

May 2, 2024

Contato: Assessoria de Imprensa da EPA (press@epa.gov)

WASHINGTON – Hoje, 2 de maio, a Agência de Proteção Ambiental dos EUA anunciou US$ 3 bilhões da agenda Investir na América do presidente Biden para ajudar todos os estados e territórios a identificar e substituir linhas de serviço de chumbo, evitando a exposição ao chumbo na água potável. O chumbo pode causar uma série de impactos graves na saúde, incluindo danos irreversíveis ao desenvolvimento do cérebro das crianças. Para proteger as crianças e as famílias, o presidente Biden se comprometeu a substituir todos os tubos de chumbo do país. O anúncio de hoje, financiado pela Lei Bipartidária de Infraestrutura e disponível através do bem-sucedido Fundo Rotativo do Estado de Água Potável (DWSRF) da EPA, dá mais um passo importante para avançar esse trabalho e o compromisso do governo com a justiça ambiental. Este fundo se baseia no Plano de ação para tubos e pintura de chumbo do governo e na Iniciativa Get the Lead Out da EPA.

Trabalhando em colaboração, a EPA e os Fundos Rotativos Estaduais estão avançando na Iniciativa Justice40 do presidente para garantir que 40% dos benefícios globais de certos investimentos federais fluam para comunidades desfavorecidas que são marginalizadas pelo subinvestimento e sobrecarregadas pela poluição. A exposição ao chumbo afeta desproporcionalmente comunidades não brancas e famílias de baixa renda. Espera-se que os US$ 9 bilhões em financiamento total anunciados até o momento por meio do programa do Fundo Rotativo Estadual de Água Potável para Substituição de Linhas de Serviço de Chumbo da EPA substituam até 1,7 milhão de canos de chumbo em todo o país, garantindo água potável para inúmeras famílias.

“A ciência é clara, não existe um nível seguro de exposição ao chumbo e a principal fonte de exposição prejudicial na água potável são os canos de chumbo”, disse o administrador da EPA, Michael S. Regan. “O presidente Biden entende que é fundamental identificar e remover tubos de chumbo o mais rápido possível e garantiu recursos significativos para estados e territórios acelerarem a remoção permanente de tubos de chumbo perigosos de uma vez por todas.”

A Lei Bipartidária de Infraestrutura do presidente Biden está investindo um valor histórico de US$ 15 bilhões para identificar e substituir linhas de serviço de chumbo. A lei determina que 49% dos fundos fornecidos através do Financiamento Suplementar Geral do DWSRF e do Financiamento para Substituição de Linhas de Serviço Principal do DWSRF devem ser fornecidos como subsídios e empréstimos perdoáveis a comunidades desfavorecidas, um investimento crucial para comunidades que foram subinvestidas durante demasiado tempo. A EPA projeta um total nacional de 9 milhões de linhas de serviços principais em todo o país, com base em dados recolhidos do 7.º Levantamento e Avaliação das Necessidades de Infraestruturas de Água Potável. O financiamento anunciado hoje será fornecido especificamente para identificação e substituição de linhas de serviço de chumbo e ajudará todos os estados e territórios a financiar projetos para remover canos de chumbo e reduzir a exposição ao chumbo na água potável.

A fórmula específica da Linha de Serviço de Chumbo utilizada para atribuir estes fundos permite que os estados recebam assistência financeira proporcional às suas necessidades o mais rápido possível, promovendo a proteção da saúde pública em todo o país. A fórmula e as dotações se baseiam na necessidade – o que significa que os estados com mais linhas de serviço projetadas recebem proporcionalmente mais financiamento.

Juntamente com o financiamento anunciado hoje, a EPA também está lançando um novo memorando que esclarece como os estados podem usar este e outros fundos para reduzir de forma mais eficaz a exposição ao chumbo na água potável. Além disso, a EPA desenvolveu novos documentos de divulgação para ajudar os sistemas de água a educar seus clientes sobre questões de água potável, impactos na saúde da exposição ao chumbo, propriedade da linha de serviço e como os clientes podem apoiar a identificação de possíveis linhas de serviço de chumbo em suas casas.

A ambiciosa iniciativa do governo Biden-Harris para remover tubos de chumbo já produziu resultados significativos para famílias em todo o país. O financiamento mais recente de hoje garantirá que mais famílias se beneficiem desses recursos sem precedentes e apoiará projetos como estes:

A Autoridade de Água West View na Pensilvânia recebeu US$ 8 milhões por meio da Lei Bipartidária de Infraestrutura para substituir 750 linhas de serviço de chumbo em áreas mais carentes da comunidade - principalmente no Condado de Allegheny . Desse financiamento, mais de 5,4 milhões de dólares são perdoáveis, reduzindo o encargo financeiro global sobre os contribuintes e a comunidade.

Em Tucson, Arizona , a cidade recebeu US$ 6,95 milhões em fundos da Lei Bipartidária de Infraestrutura para desenvolver inventários de linhas de serviço líderes para seus nove sistemas públicos de água. A cidade usará esse inventário para desenvolver um plano para substituir as linhas de serviço de chumbo na comunidade e melhorar a qualidade da água potável para os residentes – muitos dos quais vivem em comunidades de baixos rendimentos e desfavorecidas.

Localizada entre Chicago e Milwaukee, a comunidade de Kenosha, Wisconsin tem estado na vanguarda dos esforços do estado para remover 5.000 linhas de serviço de chumbo na sua comunidade. Para acelerar a remoção de linhas de serviço de chumbo, Kenosha está trabalhando com a equipe de AT de Água financiada pela Lei de Infraestrutura Bipartidária da EPA para ajudar os clientes a fazerem um autoinventário de seu material de linha de serviço e solicitar financiamento federal para remover e substituir linhas de serviço de chumbo.

A Reserva Oriental dos Indígenas Cherokee, localizada em todo o oeste da Carolina do Norte, foi selecionada para receber apoio dos principais fundos de substituição de linhas de serviço da Lei Bipartidária de Infraestrutura para realizar inventários de linhas de serviço e preparar relatórios preliminares de engenharia para cinco dos sistemas públicos de água em suas terras.

Para ver mais histórias sobre como os investimentos sem precedentes da Lei Bipartidária de Infraestrutura estão transformando comunidades em todo o país, visite o site da EPA Investindo no Mapa Histórico da Infraestrutura Hídrica da América. Para ler mais sobre alguns projetos adicionais que estão em andamento, consulte os projetos recentemente lançados pela EPARelatório trimestral sobre água potável e água potável financiada pela lei bipartidária de infraestrutura SRF e explore o Portal Público dos Fundos Rotativos Estaduais.

As dotações de hoje se baseiam no 7º Levantamento e Avaliação das Necessidades de Infraestruturas de Água Potável (DWINSA) atualizado da EPA, incluindo uma avaliação das informações recentemente apresentadas. Até o momento, estes são os melhores dados disponíveis coletados e avaliados sobre materiais de linhas de serviço nos Estados Unidos. No final deste verão, a EPA publicará um adendo ao 7º Relatório DWINSA ao Congresso, que incluirá as projeções atualizadas das linhas de serviço principais. A EPA prevê iniciar a recolha de dados, que incluirá informações sobre linhas de serviço de chumbo, para a 8ª DWINSA em 2025.

Para obter mais informações, incluindo a alocação de financiamento estadual para 2024 e um detalhamento do principal Fundo Rotativo Estadual de Água Potável da EPA, visite o Site de água potável da EPA.