环保局采取重要措施，遏制地下水煤灰污染

January 12, 2022

华盛顿（2022 年 1 月 11 日）——美国国家环境保护局 (EPA) 在今天颁布多项措施，致力于保护各个社区，同时确保相关企业落实责任，控制和清理数十年来煤灰处置所造成的环境污染。煤燃烧残留物（CCR，或称煤灰）是燃煤发电厂中燃烧煤炭所遗留的副产品，其中包含汞、镉和砷等污染物，若未经过妥善处理，即可能对供水管网、地下水、饮用水和空气造成污染。

今天颁布的多项措施进一步推动了环保局对于保护地下水免受煤灰污染所做出的承诺，其中包括 (1) 对延长非密封性 CCR 地面存储池关闭期限的请求进行确认；(2) 向数家工厂设施发出通知，告知其有关遵循 CCR 规章的义务，以及 (3) 为未来的监管措施制定计划，确保煤灰存储操作遵循严格的环境和安全标准。环保局致力于与各州密切协作，以期为各个社区提供强有力的保护。

“我曾亲眼目睹煤灰污染是如何对人们和社区造成严重伤害的。煤灰地面存储池和填埋场必须在能够保护公共健康和环境的前提下运作或是关闭，”环保局局长 Michael S. Regan 指出，“长时间以来，不当的煤灰处理措施所产生的严重污染已对各个社区造成了恶劣的影响。今天出台的举措将帮助我们保护这些社区，并让各个工厂承担起应有的责任。我们将与各州的合作伙伴勠力协作，修复已产生的污染所带来的伤害。环保局将通过利益相关者参与、技术协助、合规协助和执法行动等方式为社区提供支持。”



“拜登总统的治理团队和美国环保局积极采取行动，致力于保护全国各地的社区免受煤灰处理不当所带来的危害，纽约州民众纷纷对此表示赞许。今天宣布的计划将有助于保护我们的社区和自然资源，并向全社会发出明晰的信号：监管机构将严格管控煤灰处理的相关设施，违法者将受到严惩，”纽约州环境保育厅 (DEC) 厅长 Basil Seggos 说道。“DEC 将致力于与环保局展开合作，保护我们的社区远离我国燃煤粗放处理这一由来已久的历史遗留问题所造成的影响，今天的宣言将是我们前进道路上的一座重要里程碑。”



“随着煤炭转型的推进，我们还应担起责任，处理因过往对于煤炭过于依赖的情形所产生的废弃物，”密歇根州环境、五大湖和能源部 (EGLE) 主任 Liesl Clark 如是说。“密歇根州正努力朝着 2050 年实现低碳经济这一目标前进。我们支持环保局为明确燃煤残留物规则所做的持续努力，并将确保我们的世界级淡水资源及其提供的饮用水不受这些遗留废物的影响。”

应对延长 CCR 地面存储池关闭期限的要求

根据环保局出台的规章要求，全国近 500 个非封闭式煤灰地面存储池中的绝大部分都将停止接收废弃物，并于 2021 年 4 月起逐渐关停。 规章规定了各个工厂设施需要遵循的流程，以满足两种关闭期限延长的要求。

环保局收到并检查了来自各大 CCR 处理设施的共计 57 份延长关闭期限的请求，最终确认其中 52 处已完成关闭，四处未完成关闭，有一处不合资格。在收到的 52 份完成申请中，环保局对其进行了技术分析，并于今天确认了其中四份申请。未来数月，还将有更多申请得到确认。

环保局在对三份申请进行审核时在地下水监控、清理和关闭活动等方面发现了多个潜在缺陷，包括缺乏对水井进行监控、不当的监控技术、对其他地下水污染源的错误判定，以及未对清洁技术进行充分评估（可能导致无法充分清理地下水）等问题，因此拒绝了这三份延长期限的申请。环保局对其中一份申请做出了有条件批准，即要求该设施解决地下水监控的问题。

此外，发出的确认函再一次表明了环保局一如既往的立场，即地面存储池或填埋场在关闭时不得使煤灰接触地下水。而在关闭后限制煤灰与地下水的接触对于减少环境污染至关重要，并将有助于确保设施附近的社区能够用上安全的饮用水和生活用水。

确保设施合规

环保局还将采取措施向各家工厂设施告知其合规义务，因为在其中几处设施中，环保局发现可能存在会影响健康和环境的问题。在各封信函中提及的问题包括地下水监控措施不当、提供的清理信息不完善，以及针对未启用的地面存储池需要进行的规管操作等。环保局还将与州合作伙伴协作，调查全国范围内与煤灰处理设施有关的合规问题，确保各处设施遵循现行的 CCR 规章。

该局将配合各州立机构，跟进工厂合规事宜，保护公众健康和环境。具体而言，他们将重点关注待关闭且煤灰与地下水有接触的地面存储池，以及需要进一步调查地下水情况的地面存储池，包括在发现其他潜在污染源时使用替代的水源进行说明的工厂。在关闭设施时，若煤灰与地下水有接触，则会让附近社区的健康和安全面临风险。

未来的监管工作

放眼未来，环保局将针对煤灰制定联邦许可计划，并为遗留煤灰地面存储池建立相关规章制度，从而完善当前的法律法规。该局还将继续审查各州 CCR 项目申请，确保这些项目能够公众提供保护，同时符合联邦法规。

背景

燃煤残留物主要来源于燃煤发电厂，其中可能包含会对环境造成危害的污染物，这也是美国产量最大的工业废弃物之一。2015 年 4 月，EPA 颁布了一套全面的填埋场和存储池中煤灰的管理要求。这些规章帮助人们降低了煤灰废弃物所产生的风险。

针对拟确认的申请，环保局正在向社会征求意见，为期 30 天，公众可通过 Regulations.gov 发表自己的看法。如需各份确认申请的列表以及想要了解如何评论，请访问：https://www.epa.gov/coalash/coal-combustion-residuals-ccr-part-implementation。

如需了解更多有关煤灰的知识，请访问：https://www.epa.gov/coalash。