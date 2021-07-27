環保署舉行網上討論會匯報 發佈新環境正義網頁資源

新聞稿

July 27, 2021

Contact Information EPA Press Office ( press@epa.gov

華盛頓特區 (2021年7月27日) —在7月29日星期四，環保署（EPA）主辦一個網上討論會，展示其「發電廠和鄰近社區」的網頁資源。網頁包括互動地圖和支援材料，結合化石燃料發電廠排放之空氣污染以及附近社區的主要人口資料。發電廠和鄰近社區網頁資源，推動了拜登－賀錦麗政府對環境正義之承諾，賦權公眾和制定政策者以資料和工具，俾更能明白在過份負荷社區空氣污染之不成比例的影響。

環保署官員和空氣和輻射辦公室的職員，將宣佈此新網頁資源，並通過網上討論會，提供詳細的可視化簡報。

什麼人：環保署官員和技術職員

什麼事： 簡報發電廠和鄰近社區的網頁資源

注意：在簡報之後，環保署職員將回答問題。

日期時間： 7月29日星期四，東岸時間上午11時

地點：

https://usepa.zoomgov.com/s/1608428546

或用一鍵手機：

+16692545252,,1608428546# US (聖荷西)

+16468287666,,1608428546# US (紐約)

或用電話：

撥

美國 +1 669 254 5252 or +1 646 828 7666 or +1 551 285 1373 或 +1 669 216 1590

網上討論會名稱代號：160 842 8546

請發電郵至deluca.isabel@epa.gov要求提供方便傷健人士或英語以外語言傳譯的合理服務，因而你可以參與網上討論會及／或要求英文以外其他語言的任何活動文件的翻譯。

注意：翻譯將提供給Zoom應用軟件的用戶（在網頁瀏覽器並無翻譯。）