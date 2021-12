Ipinahayag ng EPA ang Water Infrastructure Funding para sa Mga Estado sa Pamamagitan ng Bipartisan Infrastructure Law, Nanawagan sa Pagbibigay Priyoridad sa Mga Di Masyado Napaglilingkurang Komunidad

December 6, 2021

Contact Information EPA Press Office ( press@epa.gov

WASHINGTON (Disyembre 2, 2021) – Ngayong araw, ang U.S. Environmental Protection Agency (EPA) Administrator na si Michael S. Regan ay nagpahayag ng pagpopondo na matatanggap ng mga estado, Tribu, at teritoryo sa taong 2022 sa pamamagitan ng Bipartisan Infrastructure Law. Ang pagpopondong ito, na ibinibigay gamit ang State Revolving Fund (SRF) na mga programa ng EPA, ay lilikha ng mga trabaho habang ina-upgrade ang nalulumang water infrastructure ng America at tinutugunan ang mga pangunahing hamon tulad ng lead sa iniinom na tubig at per- at polu-fluoroalkyl substances (PFAS) na kontaminasyon. Sa isang liham na ipinadala sa mga Gobernador ngayong araw, hinikayat ng Administrator ang mga estado na i-maximize ang epekto ng pagpopondo sa tubig mula sa batas – isang di pa nagagawa kahit kailan para sa buong bansa sa $50 bilyon na pamumuhunan – para matugunan ang hindi pantay na mga kahirapan sa kapaligiran sa batay na sa kasaysayan na mga di masyado napaglilingkurang mga komunidad sa buong bansa.

“Sa pamumuno ni President Biden at kilos ng kongresso, ang Bipartisan Infrastructure Law ay lumikha ng makasaysayang oportunidad na iwasto ang matagal nang mga kamalian sa kapaligiran at ekonomiya sa buong America,” sabi ni EPA Administrator Michael S. Regan. “Bilang mga leader, kailangan nating sunggaban agad ang saglit na ito. Bilyon-bilyong dolyar ang magsisimula nang dumaloy sa mga estado at kritikal na ang mga kapartner ng EPA kasama ng mga estado, Tribes, at mga teritoryo para matiyak na ang mga benepisyo ng mga pamumuhunang ito ay naihahatid sa pinakapatas na paraan.”

Maglalaan ang EPA ng $7.4 bilyon sa mga estado, mga Tribe, at teritoryo para sa taong 2022, na halos kalahati ng pondong ito ay available bilang mga grant o principal forgiveness loans na nag-aalis sa mga hadlang sa pamumuhunan sa mahahalagang imprastraktura sa tubig sa mga di masyado napaglilingkuran na komunidad sa rural America at sa mga urban center. Ang alokasyon sa taong 2022 ay ang una sa limang taon na halos $44 bilyon na nakalaan sa EPA SRF na pagpopondo na matatanggap ng mga estado sa pamamagitan ng Bipartisan Infrastructure Law. Higit na sa 30 taon, ang mga SRF ay naging pundasyon ng mga pamumuhunan para sa water infrastructure, na nagkakaloob ng low-cost na financing para sa mga lokal na proyekto sa bawat dako ng America. Gayunman, maraming mga mahihinang komunidad na humaharap sa mga kahirapan sa tubig ay hindi nakakuha ng kanilang patas na parte ng pagpopondo para sa water infrastructure. Sa ilalim ng Bipartisan Infrastructure Law, ang mga estado ay may bukod tanging oportunidad na maiwasto ang di pagkakapantay-pantay na ito.

Kamakailan na nakumpleto ni Administrator Regan ang isang “Journey to Justice” tour sa American South kung saan narinig niya ang mga daing ng mga pamilya at ng mga tagapagtanggol tungkol sa kanilang mga kahirapan sa pagkakalantad sa polusyon sa tubig sa kanilang mga komunidad. Para sa mga bata, ang pagkakalantad sa lead ay maaaring magdulot na hindi na mababalik sa dating kalagayan na pangmatagalang epekto sa kalusugan, kasama na ang humihinang IQ, focus at academic achievement. Kasabay nito, ang mga pamilya na nakatira malapit sa mga mataas na antas ng contaminant tulad ng PFAS o “forever chemicals” ay nanganganib na mag-develop ng mga salungat na resulta sa kalusugan.

Ang pagpapatupad ng Bipartisan Infrastructure Law ay hangad ang mas matatag na mga partnership at ang EPA ay handang makipagtrabaho sa mga estado upang matiyak na ang mga komunidad ay makakatanggap ng ganap ng mga benepisyo mula sa pamumuhunan na ito.

Para sa karagdagang impormasyon, kasama na ang alokasyon sa bawat estado ng 2022 na pagpopondo, at isang breakdown ng pagpopondo ng EPA mula sa SRF program, at karagdagang pagpopondo na available sa pamamagitan ng Bipartisan Infrastructure Law, mangyaring bumisita sa: https://www.epa.gov/infrastructure.