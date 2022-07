La EPA de EE.UU. penaliza a 99 Cents Only Stores por la venta de desinfectantes no registrados

$751,000 de multa por vender productos posiblemente dañoso en comunidades vulnerables

July 28, 2022

Commerce, California – Hoy, la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA) anunció un acuerdo con 99 Cents Only Stores LLC por distribuir y vender desinfectantes no registrados en sus tiendas ubicadas en comunidades históricamente marginadas y sobrecargadas en Arizona, California y Nevada. Según el acuerdo, 99 Cents Only Stores pagará una multa de $751,055. Esta acción subraya el compromiso de la EPA de utilizar sus mecanismos de acatamiento para promover la justicia ambiental.

Entre octubre de 2020 y junio de 2021, 99 Cents Only Stores vendió Bref Densicloro, un limpiador y desinfectante doméstico multiuso etiquetado en español, a clientes ubicados en comunidades latinas históricamente marginadas. Aunque Bref Densicloro contenía el ingrediente activo hipoclorito de sodio e hizo numerosas afirmaciones de eficacia como desinfectante, no se registró como se requiere en la Ley Federal de Insecticidas, Fungicidas y Rodenticidas (FIFRA). Además, los inspectores del Departamento de Regulación de Pesticidas de California (DPR) identificaron otros productos, Momentum Brands Disinfectant Wipes y Alchemy Living Multi Surface Cleaner, que se ofrecían a la venta en Murrieta, California, a través de la tienda 99 Cents Only Store que también efectuaron afirmaciones de eficacia como plaguicidas pero no fueron registrados conforme a FIFRA.

Imagen de botella de desinfectante

"Al tomar medidas contra las compañías que venden desinfectantes que no son eficaces, no cumplen con nuestros estándares de seguridad o realizan afirmaciones falsas, la EPA protege al público al mismo tiempo que todos continuamos enfrentando los desafíos que presenta el virus de COVID-19," señaló Martha Guzmán, administradora regional de la EPA en la Región Suroeste del Pacífico. "Las empresas que venden desinfectantes ilegales enfrentarán multas significativas."

"California se toma en serio este tipo de violaciones, especialmente en comunidades que históricamente han sido desproporcionadamente agobiadas por los peligros ambientales," dijo la directora de DPR, Julie Henderson. "Vender pesticidas no registrados, incluidos los desinfectantes, es ilegal y potencialmente peligroso. Nuestros científicos inspeccionan rutinariamente las tiendas en todo el estado en busca de pesticidas ilegales como estos y el departamento también trabaja en estrecha colaboración con el EPA para garantizar que los infractores sean castigados."

Las declaraciones de salud pública correspondientes a los productos plaguicidas, incluidos los desinfectantes, solo se pueden efectuar después de cumplir con las pruebas y el registro adecuadamente ante la EPA. La agencia no registrará un pesticida hasta que se haya determinado que el producto no presentará un riesgo irrazonable para la salud humana cuando se use de acuerdo con las instrucciones de la etiqueta. Los productos no registrados pueden ser perjudiciales para la salud humana, causar efectos adversos y pueden ser ineficaces contra la propagación de gérmenes.

Los requisitos de registro y etiquetado de FIFRA protegen la salud humana y el medio ambiente al garantizar que los desinfectantes disponibles en el mercado sean sometidos a prueba de acuerdo con pautas específicas y que se puedan usar de manera segura para los fines previstos. El proceso de registro de un desinfectante es un procedimiento científico, legal y administrativo a través del cual la EPA examina los ingredientes del desinfectante; la cantidad, frecuencia y momento de su uso; así como las prácticas de almacenamiento y eliminación. La agencia evalúa las solicitudes de registro para analizar una amplia variedad de posibles efectos sobre la salud y el medioambiente en relación con el uso del producto.

