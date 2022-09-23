СУББОТА: Администратор EPA Рейган присоединится к лидерам Движения за гражданские права и Движения за экологическую справедливость для того, чтобы сделать важное заявление в округе Уоррен, Северная Каролина

Администратор почтит наследие экологической справедливости и гражданских прав на мероприятии в округе Уоррен, месте протестов, положивших начало движению 40 лет назад

September 22, 2022

ВАШИНГТОН (20 сентября 2022 года) – На этой неделе, в субботу, 24 сентября, администратор Агентства по охране окружающей среды США (EPA) Майкл С. Рейган отправится в округ Уоррен, Северная Каролина, для того, чтобы выступить с замечаниями по приоритетам EPA в области экологической справедливости и гражданских прав, а также о достигнутом успехе с момента первого протеста и марша, которые положили начало движению 40 лет. Администратор Рейган сделает важное заявление о стремлении президента Байдена к повышению экологической справедливости, соблюдению гражданских прав EPA и всего федерального правительства, а также продолжению работы по поддержке наших наиболее уязвимых сообществ на долгие годы.

В связи с этим событием к Рейгану присоединятся важные лица Движения за гражданские права и Движения за экологическую справедливость, в том числе участники первоначальных акций протеста округа Уоррен. После выступления с замечаниями администратор, лидеры сообщества и активисты могут дать интервью СМИ.

По предварительной заявке: Аккредитованные представители прессы, желающие принять участие в мероприятии, могут зарегистрироваться с помощью настоящей формы не позднее 11:00 пятницы 23 сентября.

Организаторы мероприятия:

Администратор EPA Майкл С. Рейган

Конгрессмен Г. К. Баттерфилд (NC-01)

Лидеры Движения за экологическую справедливость и Движения за гражданские права

Жители округа Уоррен и руководители местных сообществ

Дополнительные заинтересованные стороны

Цель проведения мероприятия:

Замечания по приоритетам EPA в области экологической справедливости и гражданских прав, а также почтение наследия Движения за экологическую справедливость и Движения за гражданские права.

Время проведения мероприятия:

Суббота, 24 сентября, 2022 года,

Открытие: 11:30 ET

Начало программы: 12:45 ET

Место проведения мероприятия:

Правительственное здание округа Уоррен

109 S Мэйн Стрит

Уоррентон, Северная Каролина 27589

Прямая трансляция: Прямая трансляция мероприятия доступна на сайте epa.gov/live.



По предварительной заявке: Аккредитованные представители прессы, желающие принять участие в мероприятии, могут зарегистрироваться с помощью настоящей формы не позднее 11:00 пятницы 23 сентября.