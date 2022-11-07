为应对气候变化、保护公众健康及促进环境正义，EPA 就《降低通货膨胀法案》计划征求公众意见

November 4, 2022

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华盛顿（2022 年 11 月 4 日） – 今天，美国国家环境保护局 (EPA) 宣布，将为拜登总统的《降低通货膨胀法案》所资助的一系列新计划和现有计划征求意见，公众将获得初步参与及表达意见的机会。这些计划的作用包括为解决清洁能源、交通、甲烷排放和气候超级污染物的空气质量项目和气候项目提供资金，将推动总统为应对气候危机、保护公众健康及促进环境正义而提出的宏伟计划。

EPA 空气和辐射办公室首席副助理署长 Joseph Goffman 说：“《降低通货膨胀法案》为州、部落、社区和组织提供了前所未有的机会，有助于在保护人类和地球免受空气污染和气候变化的影响方面持续取得进展。我们热切希望那些与这些工作成功与否休戚相关的人参与进来，在接下来几个月里从对话中汲取到的经验和智慧及所收到的反馈，将为我们接下来的行动提供指导。”

EPA 鼓励公众参与这些计划的策略包括：

今天，EPA 发布了一份信息请求，对多个《降低通货膨胀法案》计划的核心设计部分征求公众意见。该法案为 EPA 提供的资金达到历史最高水平，这份信息请求是 EPA 落实这些资金的关键第一步。通过这些初步的参与行动，EPA 将确保计划的设计和实施能够反映出广大利益相关者联盟的意见，从而保证这一历史性的投资所带来的经济和环境效益能够惠及所有人，尤其是那些在环境、社会和经济领域遭受不公待遇、承受最重负担的人群。

该信息请求为公众提供了背景信息和问题，供他们在提出意见时参考。EPA 将收集和整理在六个公开卷宗（在法律上与《降低通货膨胀法案》的规定相对应）中收到的关于信息请求的信息。此外，在实施该法案的过程中，EPA 还将继续调动广泛的公众参与。

鼓励公众对六个公开卷宗进行审查并提出意见

卷宗 1：气候污染减排拨款

EPA 获得了 50 亿美元的资金，用以支持州、空气污染控制机构、部落和地方政府，帮助他们制定和实施强有力的气候污染减排战略。这些符合条件的实体可以先申请计划拨款，然后再申请拨款来实施这些计划。

卷宗 2：交通计划

EPA 获得了 40 亿美元资金，用于帮助交通部门减排的两个新计划。第一个计划是重型车辆清洁计划。该计划将投资 10 亿美元，用于支付使用清洁重型车辆来替换非清洁的重型车辆、部署支持性基础设施，和/或培训和培养必要劳动力。其中必须至少有 4 亿美元用于不符合国家空气质量标准的地区。各州、市、印第安部落、非营利性学校交通协会以及合格的承包商均可申请。

第二个计划将提供 30 亿美元的拨款，用于减少港口的空气污染，其中至少 7.5 亿美元要用于不符合空气质量标准的地区。可以使用这些资金从事一系列的活动，包括购买和安装零排放的港口设备和技术，支付规划和许可相关费用，以及制定达标气候行动计划。符合条件的实体包括：港务局；任何对港务局有管辖权的州、区域、地方或部落机构；空气污染控制机构；以及与上述机构合作并拥有、经营或使用港口设施的非营利组织和私营实体。

卷宗 3：甲烷减排计划

EPA 获得了 15.5 亿美元，用于减少石油和天然气行业甲烷排放。EPA 将为其提供财政援助（拨款、退税、合同、贷款和其他活动）及技术援助，并征收法定的废物排放费。符合条件的资金申请者包括但不限于空气污染控制机构、其他公共或非营利私人机构、单位、组织和个人。该计划规定，至少 7 亿美元要用于针对边缘常规油井开展的活动。第 60113 条还要求，从 2024 年开始，对于排放超过 25000 公吨二氧化碳当量，且超过法定废物排放阈值的适用石油和天然气设施，EPA 将对其排放的甲烷征收废物排放费。废物排放费最低标准为 900 美元每公吨，最高可提高至 1500 美元每公吨。

卷宗 4：为解决空气污染问题拨付资金

EPA 获得了超过 3 亿美元的资金，用以支持其空气质量任务。通过投资一系列活动，EPA 将增加社区内以及社区负责的监测，扩展和加强国家监测方法，改进监测方法和能力，使社区更容易获得用处更大的检测数据，并改善美国学校的空气质量。其中六个计划根据第 60105 条获得授权。这一条确定了范围广泛的合格申请人，包括个人、州、地方和部落空气污染控制机构，以及其他公共或非营利性私人机构、单位和组织。根据第 60106 条，EPA 还获得了 5000 万美元的资金，用于解决学校的空气污染问题，其中 1250 万美元用于提供技术援助，其余则通过拨款和其他活动的方式，用于帮助位于低收入和弱势社区的学校监测并减少空气污染及温室气体排放。这一资金的合格申请人包括个人、空气污染控制机构、其他公共非营利私人机构、单位和组织。

卷宗 5：为《美国创新和制造法案》（简称《AIM 法案》）的实施提供资金

包括 3850 万美元的资金，用以实施《AIM 法案》以执行关于氢氟碳化合物的基加利协议。在这笔资金中，1500 万美元将用于为回收和创新销毁技术提供有竞争力的新拨款，2000 万美元供 EPA 实施《AIM 法案》，350 万美元用于针对《AIM 法案》部署新的设施和合规工具。

卷宗 6：低排放电力计划和温室气体企业报告

低排放电力计划

包括 8700 万美元的资金，用于资助鼓励低排放发电的各种活动，活动方式包括教育、技术援助以及与消费者、低收入和弱势社区、行业以及州、地方和部落政府建立伙伴关系。

温室气体企业报告

包括 500 万美元的资金，用于提高企业气候行动承诺和温室气体减排计划的标准化程度和透明度，提高履行此类承诺和实施此类计划的进度的透明度，并推动此类承诺的履行和此类计划的实施。

如需了解信息请求以及关于如何提交意见的更多信息，请访问此网站。

背景

2022 年 8 月，国会通过了《降低通货膨胀方案》,该法案经拜登总统签署成为法律。根据该法案，美国将进行历史上应对气候危机的最大投资。《降低通货膨胀法案》将加强美国的能源安全、帮助家庭节省在能源和处方药的开销，降低赤字并创造高薪工作岗位。EPA 获得了 415 亿美元的拨款，用于制定和支持 24 个新项目和现有项目，以便监测和降低温室气体排放和空气污染，保护公众健康并推动环境正义。今天的信息请求针对以上内容中的重点部分征求公众意见，EPA 将使用收集来的信息指导下一步行动，将这些历史性资源用到可以在全国各个社区发挥最大作用的地方。