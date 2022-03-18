وكالة حماية البيئة الأمريكية (EPA) تعلن "تحدي الهواء النقي في المباني" لمساعدة مالكي المباني والمشغلين على تحسين جودة الهواء الداخلي وحماية الصحة العامة

يمثل هذا الدليل الإرشادي خطة الرئيس بايدن القومية للاستعداد لمواجهة كوفيد-19.

March 18, 2022

Contact Information المكتب الصحفي لوكالة حماية البيئة الأمريكية ( press@epa.gov

واشنطن (17 مارس، 2022) - كجزء من خطة الرئيس بايدن القومية للاستعداد لمواجهة كوفيد-19 حاليًا الصادرة في 3 مارس، تطلق وكالة حماية البيئة الأمريكية "تحدي الهواء النقي في المباني"؛ وهو دعوة لاتخاذ إجراءات ومجموعة موجزة من المبادئ التوجيهية والإجراءات لمساعدة مالكي المباني والمشغلين على الحد من مخاطر الفيروسات المحمولة جوًا وغيرها من الملوثات في الداخل. ويسلط تحدي الهواء النقي في المباني الضوء على مجموعة من التوصيات والموارد المتاحة لتحسين التهوية وجودة الهواء الداخلي؛ وهو ما قد يساعد في حماية صحة شاغلي المبنى بشكل أفضل والحد من خطر انتشار كوفيد-19.

وقال مايكل ريغان مدير وكالة حماية البيئة الأمريكية (EPA): "حماية صحتنا العامة تعني تحسين جودة الهواء الداخلي. وتتابع وكالة حماية البيئة الأمريكية (EPA) خطة الرئيس بايدن للمضي قدمًا في ولاياتنا بطريقة صحية ومستدامة أثناء مواجهتنا لكوفيد-19. وطوال فترة الجائحة، كان مديرو المباني وموظفو المرافق على الخطوط الأمامية ينفذون مناهج لحماية وتحسين جودة الهواء الداخلي للحد من الأخطار والحفاظ على سلامة شاغلي المباني وصحتهم، ونحن ممتنون جدًا لجهودهم". وأضاف: " تحدي الهواء النقي في المباني جزء مهم لمساعدتنا جميعًا على التنفس بسهولة أكبر".

قد تنتشر الأمراض المعدية مثل كوفيد-19من خلال استنشاق الجسيمات المحمولة جوًا والهباء الجوي. وعلاوة على إستراتيجيات الوقاية الأخرى متعددة الطبقات مثل التطعيم، فإن إجراءات تحسين التهوية والترشيح والإستراتيجيات الأخرى المثبتة لتنقية الهواء من شأنها الحد من مخاطر التعرض للجسيمات، والهباء الجوي، والملوثات الأخرى، وتحسين جودة الهواء الداخلي وصحة شاغلي المبنى.

الإجراءات الرئيسية الموضحة في تحدي الهواء النقي في المباني تشمل:

إنشاء خطة عمل للهواء الداخلي النقي،

تحسين تهوية الهواء وتجديده،

تعزيز ترشيح الهواء وتنقيته،

القيام بالمشاركة المجتمعية، والتواصل، والتعليم.

وبينما يتعذر أن تقضي الإجراءات الموصى بها على المخاطر تمامًا، فإنها ستحد منها. ويقدم تحدي الهواء النقي في المباني خيارات، وكذلك أفضل الممارسات لمالكي المباني والمشغلين للاختيار من بينها، وستختلف أفضل تشكيلة من الإجراءات للمبنى حسب المساحة والموقع. وستعتمد هذه الخطوات على إرشادات الصحة العامة، وفئة الأشخاص الموجودين في المبنى وعددهم، والأنشطة التي تُقام في المبنى، وجودة الهواء الخارجي، والمناخ، والأحوال الجوية، والمعدات المثبتة لنظام التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC) وغيرها من العوامل. ويمكن استخدام الأموال الواردة من خطة الإنقاذ الأمريكية وقانون الحزبين للبنية التحتية لدعم الاستثمارات في عمليات التهوية وتحسينات جودة الهواء الداخلي في الأماكن العامة.

وقد تشاورت وكالة حماية البيئة الأمريكية (EPA) وفريق الاستجابة لكوفيد-19 في البيت الأبيض مع مراكز رقابة الأمراض وإدارة الطاقة والعديد من الوكالات الفيدرالية الأخرى التي تقوم بأدوار في تعزيز جودة الهواء الداخلي في المباني لوضع تحدي الهواء النقي في المباني. ويسلط إعلان اليوم الضوء أيضًا على مجموعة من المصادر لمساعدة مالكي المباني والمشغلين على مواجهة التحدي. سيكون المستند متاحًا باللغات الإسبانية، والصينية المبسطة، والصينية التقليدية، والفيتنامية، والكورية، والتاجالوجية، والعربية، والروسية.

تتوفر المزيد من المعلومات حول تحدي الهواء النقي في المباني: تحدي الهواء النقي في المباني.