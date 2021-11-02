وكالة حماية البيئة الأمريكية (EPA) تنشر مشروع الخطة الاستراتيجية للتصدي لتغير المناخ والنهوض بالعدالة والإنصاف في المجال البيئي

November 2, 2021

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المكتب الصحفي لوكالة حماية البيئة الأمريكية (press@epa.gov)

واشنطن - أعلنت وكالة حماية البيئة الأمريكية اليوم نشر مشروع خطتها الاستراتيجية للسنوات المالية 2022-2026 في السجل الفيدرالي وإتاحته لتعليقات الجمهور حتى 12 نوفمبر 2021. وتعلن وتقدم الخطة الاستراتيجية خريطة طريق لتحقيق أولويات كل من وكالة حماية البيئة الأمريكية وإدارة بايدن – هاريس على مدى السنوات الأربع القادمة.

وتشمل خطة وكالة حماية البيئة الأمريكية لأول مرة هدفًا استراتيجيًا يركز فقط على التصدي لتغير المناخ، بالإضافة إلى هدف غير مسبوق للنهوض بالعدالة البيئية والحقوق المدنية. وتنبني الخطة أساسًا على الالتزام المتجدد بالمبادئ الثلاثة التي أوضحها أول مسؤول في وكالة حماية البيئة الأمريكية، ويليام روكلسهاوس، وهي: اتبع العلم، واتبع القانون، وتحلَّ بالشفافية، بالإضافة إلى المبدأ الرابع وهو: انهض بالعدالة والإنصاف.

قال مايكل ريغان، مدير وكالة حماية البيئة الأمريكية: " أشعر بعظيم الفخر بالخطة الاستراتيجية التي طرحتها اليوم وكالة حماية البيئة والمتأصلة في المبادئ التي استرشدت بها مهمتنا منذ اليوم الأول، والتي تم تعزيزها فقط من خلال التركيز الجديد على العدالة والإنصاف". وأضاف أن "وكالة حماية البيئة الأمريكية تمثل محور خطة إدارة بايدن-هاريس بشأن تغير المناخ والعدالة البيئية، ولذا فمن الأهمية بمكان أن يعكس اتجاهنا الاستراتيجي تلك الأولويات والقيم."

وتحدد الخطة الاستراتيجية سبعة أهداف وأربع استراتيجيات مشتركة بين الوكالات. وتحدد الاستراتيجيات السبل الجوهرية للعمل لتحقيق نتائج مهام وكالة حماية البيئة الأمريكية بما يرسخ النزاهة العلمية في صنع القرار، ومراعاة حماية الصحة البيئية للأطفال، والنهوض بالتميز المؤسسي والمساواة في القوى العاملة، وتعزيز الشراكات بما في ذلك المشاركة المبكرة والهادفة مع القبائل والولايات والمشاركة على أرض الواقع مع المجتمعات.

وتشمل الخطة أيضًا مجموعة من الإجراءات التي ستساعد الوكالة على رصد التقدم المحرز وضمان المساءلة لتحقيق أولوياتها لحماية صحة الإنسان والبيئة. وتعتمد الخطة على العمل الذي بدأ بالفعل بموجب الأمر التنفيذي رقم 13985 الذي أصدره الرئيس بايدن: تعزيز المساواة العرقية ودعم المجتمعات المحرومة من خلال الحكومة الفيدرالية والأمر التنفيذي رقم 14008: التصدي لأزمة المناخ في الداخل والخارج.

ستُصدر الخطة النهائية في فبراير مع موازنة السنة المالية 2023 لوكالة حماية البيئة الأمريكية.

ويمكنكم الحصول على مزيد من المعلومات عن الخطط الاستراتيجية لوكالة حماية البيئة الأمريكية من خلال زيارة https://www.epa.gov/planandbudget/strategicplan