وكالة حماية البيئة (EPA) تعلن عن خطة فيدرالية لخفض مستويات ثاني أكسيد الكبريت، وتحسين جودة الهواء في ديترويت

October 11, 2022

Contact Information 312-965-8901 جهة الاتصال: راشيل باسلر ( linduska.rachel@epa.gov

شيكاغو (11 أكتوبر 2022) - أصدرت وكالة حماية البيئة الأمريكية اليوم خطة تنفيذية فيدرالية لتحسين جودة الهواء في المنطقة الحضرية الكبرى في ديترويت عن طريق خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكبريت (SO₂). والنتيجة المتوقعة هي هواء أنظف وأكثر صحةً للأطفال، وكبار السن، والأشخاص المصابين بالربو، وكل شخص في مقاطعة واين. كما يعني أيضًا تقليل الضباب والأمطار الحمضية التي قد تضر بالأنظمة البيئية الحساسة.

"خطة وكالة EPA لخفض مستويات ثاني أكسيد الكبريت تضم أخبارًا سارة بشكل خاص للسكان المعرضين للخطر والمجتمعات المثقلة بالأعباء في ديترويت ومقاطعة واين"، هكذا صرحت ديبرا شور، مديرة المنطقة 5 في وكالة EPA. "تُعد الخطة التنفيذية الفيدرالية بشأن انبعاثات ثاني أكسيد الكبري (SO₂) خطوة مهمة إلى الأمام حيث تعمل كل من وكالة EPA وميتشيغان على تسريع جهودنا المشتركة لضمان أن المنطقة الحضرية الأكبر تسير على الطريق الصحيح لتلبية معايير جودة الهواء الفيدرالية الأحدث الموضوعة لحماية الجهاز التنفسي وصحة القلب بشكل أفضل".

بموجب قانون الهواء النظيف، يجب على المناطق التي لا تلبي معايير جودة الهواء الفيدرالية الحالية اتخاذ إجراءات للحد من انبعاثات الملوثات. في السنوات الأخيرة، أظهرت نمذجة جودة الهواء لوكالة EPA وجود مشكلات محتملة فيما يتعلق بثاني أكسيد الكبريت (SO₂) بالقرب من جزيرة زوغ حيث توجد شركة U.S. Steel الأمريكية وغيرها من الصناعات. تتضمن الخطة الفيدرالية الجديدة قيودًا على انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكبريت (SO₂) من شركة U.S. Steel.

منذ عام 2013، عندما فشلت مقاطعة واين في تلبية معايير جودة الهواء لعام 2010 فيما يتعلق بثاني أكسيد الكبريت (SO₂)، عملت كل من وكالة EPA وميتشيغان معًا لخفض الانبعاثات من محطات الطاقة، ومصانع الصلب، وغيرها من المنشآت الصناعية المحلية. ساهمت مطالبة منشأة Carmeuse Lime بالحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكبريت (SO₂) وقرار شركة DTE Energy بإغلاق محطات توليد الطاقة التي تعمل بالفحم في مدينة ريفر روغ وعند قناة ترينتون في خفض الانبعاثات داخل المنطقة. أدت هذه التدابير إلى تحسين جودة الهواء في ديترويت، وقد أظهرت أجهزة مراقبة الهواء في ديترويت أن مستويات ثاني أكسيد الكبريت (SO₂) ظلت دون المستوى القياسي لمدة ست سنوات. من المتوقع أن تعمل الخطة الفيدرالية على تحسين جودة الهواء في ديترويت، وستضمن بقاء تركيزات ثاني أكسيد الكبريت (SO₂) في المنطقة بأكملها بشكل دائم عند مستويات لا تضر بالصحة.

"وزارة البيئة والبحيرات الكبرى والطاقة في ميشيغان (EGLE) تقدّر بشدة شراكتها مع وكالة EPA. حتى أثناء وضع هذه الخطة، اتخذت الولاية خطوات جريئة وإيجابية للحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكبريت - وتُظهر البيانات أن هذه الجهود تؤتي ثمارها في توفير هواء أنظف وأكثر صحة"، هكذا صرحت ليسيل كلارك، مديرة وزارة البيئة والبحيرات الكبرى والطاقة في ميشيغان (EGLE). "تمنحنا هذه الخطة الأداة الرقابية التي نحتاجها لطلب إعادة تصنيف المنطقة على أنها تلبي معايير قانون الهواء النظيف فيما يتعلق بثاني أكسيد الكبريت".

تتعاون كل من وكالة EPA ووزارة EGLE أيضًا للتعامل مع المخاوف الأخرى المتعلقة بجودة الهواء في جنوب شرق ميشيغان، بما في ذلك غاز الأوزون في الغلاف الجوي للأرض والانبعاثات من المرافق المحلية. تلتزم وكالة EPA بتعزيز العدالة البيئية وتقديم المزايا اللازمة للمجتمعات المحرومة.

حددت وكالة EPA مدة 45 يومًا للتعليق العام على خطتها المقترحة في 1 يونيو. وعقدت الوكالة جلسة استماع افتراضية عامة في 16 يونيو.

نشرت وكالة EPA صحائف وقائع باللغات الإنجليزية، والإسبانية، والعربية على موقعها Detroit SO₂ FIP الإلكتروني. للحصول على المزيد من المعلومات، تفضل بزيارة https://www.epa.gov/mi/detroit-so2-federal-implementation-plan.

Arabic عربي

الخطة التنفيذية الفيدرالية بشأن انبعاثات ثاني أكسيد الكبري (SO2)

Spanish, español

Plan de implementación federal del nivel de dióxido de azufre para Detroit

للمزيد من المعلومات حول لجنة معايير جودة الهواء (NAAQS).

للحصول على معلومات حول جودة الهواء في منطقتك

للحصول على معلومات حول توجهات جودة الهواء.

###