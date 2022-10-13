وكالة حماية البيئة تعلن عن فرص لمساهمات الجمهور بشأن العدالة البيئية المرتبطة بتحسينات لائحة الرصاص والنحاس

تلتمس وكالة حماية البيئة مساهمات بشأن اعتبارات العدالة البيئية المرتبطة بعملية إعداد تحسينات لائحة الرصاص والنحاس

October 12, 2022

Contact Information جهة التواصل: المكتب الصحفي لوكالة حماية البيئة، ( press@epa.gov

واشنطن (12 أكتوبر 2022) – سوف تستضيف وكالة حماية البيئة الأمريكية اجتماعين افتراضيين لعامة الجمهور بهدف مناقشة والتماس مساهماتهم بشأن اعتبارات العدالة البيئية المرتبطة بتطوير مقترح تحسينات لائحة الرصاص والنحاس. وستتيح الجلستان فرصًا لوكالة حماية البيئة من أجل تبادل المعلومات بشأن إعداد تحسينات لائحة الرصاص والنحاس، كما ستمكّن الأفراد من تقديم مساهماتهم بشأن اعتبارات العدالة البيئية المرتبطة باللائحة.

وفي هذا الصدد، تقول راديكا فوكس مساعد برنامج وكالة حماية البيئة لشؤون المياه: "يُعدّ عملنا على إشراك المجتمعات المهمشة المتضررة من عنصر الرصاص أمرًا بالغ الأهمية لضمان التزام مقترح تحسينات لائحة الرصاص والنحاس بالعدالة البيئية. وتلك خطوة هامة تجاة تطوير تحسينات اللائحة واستبدال جميع خطوط خدمات الرصاص للالتزام بـخطة عمل الطلاء والأنابيب المحتوية على الرصاص التي اعتمدتها إدارة بايدن-هاريس".

تلتزم وكالة حماية البيئة بحماية العائلات والمجتمعات من الرصاص الملوث لمياه الشرب. وفي إطار عملية إعداد تحسينات لائحة الرصاص والنحاس، تدرس وكالة حماية البيئة إعطاء الأولوية للمجتمعات المحرومة والمثقلة بالأعباء. تهدف الوكالة إلى عرض مقترح تحسينات لائحة الرصاص والنحاس للحصول على تعليقات الجمهور في عام 2023 واتخاذ قرار نهائي بحلول 16 أكتوبر 2024. ويُعدّ الحصول على مساهمات الجمهور بشأن تطوير هذا المقترح أمرًا بالغ الأهمية لعملية تطوير اللائحة.

سيكون الاجتماعان المخصصان لعامة الجمهور متماثلين، وسيعقدان عبر الإنترنت فقط في 25 أكتوبر 2022 (1-4 مساءً بتوقيت المنطقة الشرقية) و1 نوفمبر 2022 (5-8 مساءً بتوقيت المنطقة الشرقية). ويمكن لأفراد المجتمع الراغبين في المشاركة بأحد الاجتماعين التسجيل هنا وسوف تتاح أيضًا فرصة لتسجيل التعليقات الصوتية. تشجع وكالة حماية البيئة عامة الجمهور على مشاركة أفكارهم بشأن استعمال أساليب منصفة لمعالجة مشاكل تلوث مياه الشرب بالرصاص في مجتمعاتهم.

وترحب وكالة حماية البيئة أيضًا بتلقي التعليقات المكتوبة عبر رقم تعريف المستند على الموقع الإلكتروني: http://www.regulations.gov/ رقم تعريف المستند: EPA-HQ-OW-2022-0801. حتى 15 نوفمبر 2022.

تهدف وكالة حماية البيئة إلى عرض مقترح تحسينات لائحة الرصاص والنحاس للحصول على تعليقات الجمهور في عام 2023 واتخاذ قرار نهائي بحلول 16 أكتوبر 2024.

يأتي هذان الاجتماعان ضمن العديد من أنشطة إشراك واستشارة الجهات المعنية التي تنظمها وكالة حماية البيئة قبل تقديم مقترح تحسينات لائحة الرصاص والنحاس. وفي السياق ذاته، تجري وكالة حماية البيئة استشارات مع القبائل في 27 أكتوبر 2022 و9 نوفمبر 2022 (تعرّف على المزيد)، كما تعمل الوكالة أيضًا على استشارة الهيئة الاستشارية العملية التابعة للوكالة (SAB)، والمجلس الوطني الاستشاري لمياه الشرب (NDWAC)، وكيانات محلية وفيدرالية، وهيئة مراجعة دعم الأعمال الصغيرة (SBAR)، وذلك حسب الاقتضاء بموجب قانون مياه الشرب الآمنة والأنظمة الفيدرالية والأوامر التنفيذية.

تعرّف المزيد عن مياه الشرب الآمنة ومقترح تحسينات لائحة الرصاص والنحاس والمشاريع المرتبطة.