وكالة حماية البيئة تصدر خطة العمل القائمة على الإنصاف إلى جانب الشركاء الاتحاديين لتعزيز العدالة البيئية والحقوق المدنية

April 14, 2022

Contact Information المكتب الصحفي لوكالة EPA ( press@epa.gov

واشنطن (14 أبريل 2022) - نشرت وكالة حماية البيئة اليوم خطة العمل القائمة على الانصاف الخاصة بها للوفاء بالأمر التنفيذي (EO) للرئيس بايدن رقم 13985 الذي يوجه وكالة EPA، جنبًا إلى جنب مع الوكالات الاتحادية الأخرى، لتقييم ما إذا كانت المجتمعات ناقصة الخدمات وأعضاؤها يواجهون عوائق نظامية في تلقي الإعانات والفرص من الحكومة الاتحادية. تعد خطة عمل الإنصاف هذه جزءًا مهمًا من جهود وكالة EPA لاختراق تلك العوائق وتعزيز الإنصاف والعدالة من خلال جهودنا المبذولة لضمان المياه النظيفة والهواء والأرض لجميع المجتمعات.

صرح مدير وكالة EPA، مايكل إس ريجان قائلاً "أن خطة العمل القائمة على الإنصاف هذه تُعد مثالاً قويًا على طريقة عمل وكالة EPA مع شركائنا الاتحاديين للوفاء بالالتزامات التي وضعتها إدارة بايدن-هاريس، تعمل وكالة EPA على الوفاء بالوعود التي قطعتها على نفسها بحماية صحة الإنسان والبيئة التي تُ

قدم لجميع فئات المجتمع في بلدنا منذ أكثر من 50 عامًا. ونحن لا يمكننا القيام بذلك إلا بالاعتراف بالآثار السلبية الناجمة عن السياسات واللوائح التي حرمت العديد من المجتمعات من تلقي الخدمات على مر التاريخ وقيادة الطريق لكسر الحواجز التي ظلت قائمة لفترة طويلة جدًا ".

تتماشى خطة العمل القائمة على الإنصاف مع الخطة الإستراتيجية لوكالة EPA للسنة المالية 2022-2026للوكالة، والتي تم الإعلان عنها في 28 مارس 2022. تتضمن الخطة الإستراتيجية النهائية لوكالة EPA، لأول مرة، هدفًا استراتيجيًا غير مسبوق لتعزيز العدالة البيئية والحقوق المدنية.

تحدد خطة العمل القائمة على الإنصاف ستة إجراءات ذات أولوية:

تطوير إطار عمل شامل من أجل النظر في الأثار التراكمية المتعلقة بقرارات وكالة EPA وإعمال هذا الإطار في برامج وكالة EPA وأنشطتها.

تعزيز قدرات المجتمعات ناقصة الخدمات لتقديم تجربتهم إلى وكالة EPA وتنفيذ مشاريع يقودها المجتمع.

تطوير قدرة وكالة EPA الداخلية لإشراك المجتمعات ناقصة الخدمات وتنفيذ عمليات واضحة وتخضع للمساءلة ليتم تنفيذها وفقًا لمدخلات المجتمعات.

تعزيز برنامج الامتثال للحقوق المدنية الخارجية الخاصة بوكالة EPA وضمان أن الامتثال للحقوق المدنية هو مسؤولية على مستوى الوكالة.

دمج العلوم القائمة على المشاركة (المجتمعية) في أبحاث وكالة EPA وفي تنفيذ برامجها.

جعل عمليات التعاقد والشراء الخاصة بوكالة EPA أكثر إنصافًا.

تشكل الإجراءات ذات الأولوية تلك أساسًا جوهريًا لبناء مشاركة هادفة مع المجتمعات ناقصة الخدمات؛ وتحقيق نتائج أكثر إنصافًا، بما في ذلك الحد من التلوث في المجتمعات التي لديها مخاوف تتعلق بالعدالة البيئية؛ وتوفير فوائد أخرى ملموسة للمجتمعات ناقصة الخدمات.

اقرأ خطة العمل القائمة على الإنصاف الخاصة بوكالة (pdf)