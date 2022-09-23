星期六：EPA（美国国家环境保护局）局长 Regan 将与民权和环境正义运动的领导人一起于北卡罗来纳州沃伦县发表重要声明

局长将在沃伦县的活动中向环境正义和民权的传承精神致敬，沃伦县是 40 年前发起抗议运动的地点。

September 22, 2022

华盛顿（2022 年 9 月 20 日） – 9 月 24 日星期六，美国国家环境保护局 (EPA) 局长 Michael S. Regan 将前往北卡罗来纳州的沃伦县，就 EPA 的环境正义和民权优先事项以及自 40 年来我们所取得的进展发表讲话。就在 40 年前的这一周，首次抗议游行拉开了环境正义运动的序幕。Regan 局长将作出重要内容宣讲，涉及拜登总统对环境保护局和整个联邦政府提升环境正义和民权执法的承诺，并确保支持我们最脆弱社区的工作在未来数年内继续推行。

Regan 局长将与来自民权和环境正义运动的重要人士一起参加这次活动，包括最初的沃伦县抗议活动参与者。局长、社区领导人和倡导者们将在发言后接受媒体采访。

请回复：希望参与的持证记者可在 9 月 23 日星期五上午 11:00 前，通过此表格报名。

相关人员：

EPA 局长 Michael S. Regan

议员 G. K. Butterfield (NC-01)

环境正义和民权领袖

沃伦县居民和社区领导人

其他利益相关者

内容： 关于 EPA 环境正义和民权优先事项的讲话，以及致敬环境正义和民权运动的传承精神。

时间： 2022 年 9 月 24 日星期六，接待开始时间： 上午 11:30（东部时间）

活动开始时间：中午 12:45（东部时间）

地点： Warren County Courthouse

109 S Main Street

Warrenton, NC 27589

网上直播： 此活动届时将进行网上直播，网址：epa.gov/live。



请回复：希望参与的持证记者可在 9 月 23 日星期五上午 11:00 前，通过此表格报名。