Администрация Байдена-Харрис объявляет о выделении 100 млн. долл. США согласно Закону «О снижении инфляции» для грантов экологической справедливости

Историческое финансирование грантов экологической справедливости будет поддерживать проекты в сообществах с высоким уровнем загрязнения и сообществах с недостаточным инвестированием.

January 11, 2023

ВАШИНГТОН – Сегодня Агентство по охране окружающей среды США (EPA) объявило о выделении около 100 млн. долл. США на проекты, направленные на обеспечение экологической справедливости в сообществах с недостаточным уровнем обслуживания и с высоким уровнем загрязнения по всей стране. Данное финансирование, которое стало возможным благодаря принятому президентом Байденом Закону «О снижении инфляции», предоставляет наибольшую сумму гранта для экологической справедливости, когда-либо предложенную Агентством. В рамках Программы соглашения о сотрудничестве для решения проблем экологической справедливости (EJCPS) и Межправительственной программы экологической справедливости (EJG2G) EPA опубликовало два запроса на подачу заявок на получение настоящего финансирования.

«С самого первого дня президент Байден пообещал уделять особое внимание экологической справедливости и равноправию для всех, и поэтому EPA сосредоточено на выполнении этой миссии», — сообщил администратор EPA Майкл С. Риган. «В прошлом году мы объявили о создании первого в истории управления национальной программы EPA по вопросам продвижения экологической справедливости, увековечив нашу приверженность этой важной работе. Я очень горжусь тем, что теперь могу объявить о беспрецедентном уровне финансирования благодаря Закону президента Байдена «О снижении инфляции» для решений на уровне сообществ с недостаточным уровнем обслуживания и с высоким уровнем загрязнения. Это главный шаг, который поможет поспособствовать прочным партнерским отношениям с сообществами по всей стране и приблизит нас к реализации более справедливого и равноправного будущего для всех граждан».

Эти программы грантов способствуют достижению целей Инициативы президента Байдена «Justice40» и Указа президента США «Преодоление климатического кризиса в стране и за рубежом», согласно которым 40 процентов общей прибыли от определенных федеральных инвестиций поступает в сообщества с высоким уровнем загрязнения, которые сталкиваются с непропорционально высоким и неблагоприятным воздействием на здоровье и окружающую среду.

Программа соглашения о сотрудничестве для решения проблем экологической справедливости (EJCPS)

Согласно Программе EJCPS будет выделено около 30 млн. долл. США на финансирование общественных некоммерческих организаций (и их партнеров), при этом 5 млн. долл. США будут зарезервированы для небольших общественных некоммерческих организаций с пятью или менее штатными сотрудниками. В общей сложности Агентство предполагает выделить около 50 грантов на сумму 500 000 долл. США и 30 грантов на сумму 150 000 долл. США.

Программа EJCPS EPA предоставляет финансовую помощь соответствующим организациям, работающим или планирующим работать над проектами по решению местных экологических проблем и/или проблем здоровья населения в этих сообществах. Она также способствует созданию совместных партнерских отношений с другими заинтересованными сторонами (например, местными предприятиями и промышленностью, местными органами власти, поставщиками медицинских услуг, сферой научно-исследовательской деятельности и т.д.) для разработки решений, которые в значительной степени помогут решить проблемы окружающей среды и/или здоровья населения на местном уровне.

Межправительственная программа экологической справедливости (EJG2G)

Согласно Программе EJG2G (ранее известная как Государственная программа соглашения о сотрудничестве в области экологической справедливости) будет выделено около 70 млн. долларов на финансирование. Из этой суммы 20 млн. долл. США будут использоваться правительствами штатов совместно с местными общественными организациями (CBO), 20 млн. долл. США будут предназначены для местных органов власти с партнерами CBO, 20 млн. долл. США будут предназначены для федерально признанных племенных наций с партнерами CBO, и 10 млн. долл. США будут предназначены для территорий США и отдаленных племен с ограниченным доступом к партнерам CBO. В общей сложности Агентство предполагает финансирование примерно 70 проектов на сумму до 1 млн. долл. США для каждого в течение 3 лет.

Программа EJG2G работает над поддержкой и/или созданием типовых государственных мероприятий, которые приводят к существенным результатам в области охраны окружающей среды или улучшению здоровья населения в сообществах с непропорционально высоким воздействием на окружающую среду и рисками. Эти модели должны эффективно использовать или задействовать существующие ресурсы или активы государственных органов для разработки ключевых инструментов и процессов, которые интегрируют соображения экологической справедливости в правительства штатов и государственные программы.

В рамках обеих программ (EJCPS и EJG2G) EPA будет уделять особое внимание следующим основным вопросам:

Проекты, направленные на изменение климата, устойчивость к стихийным бедствиям и/или готовность к чрезвычайным ситуациям;

Проекты, находящиеся в сельской местности и/или прибыльные проекты;

Проекты для проведения Оценки воздействия на здоровье населения (HIA)

Заинтересованные кандидаты должны представить пакеты предложений не позднее 10 апреля 2023 года, чтобы их рассмотрели для последующего возможного финансирования. Кандидаты должны ожидать начало проектов с 1 октября 2023 года.

Это финансирование основано на дополнительном финансировании из Плана спасения Америки. В декабре 2021 года EPA отобрало 154 организации, которые получат в общей сложности около 18,4 млн. долл. США в виде гранта на экологическую справедливость.

В начале 2023 года EPA планирует объявить дополнительный конкурс на получение гранта на экологическую справедливость, широко используя ресурсы Закона «О снижении инфляции», чтобы создать сеть грантодателей в Соединенных Штатах для облегчения предоставления грантов сообществам и их партнерам на оценку, планирование и разработку проектов.

Вебинары по оказанию помощи перед подачей заявки

EPA будет проводить вебинары по оказанию помощи перед подачей заявки, чтобы ответить на вопросы потенциальных заявителей о процессе получения гранта на экологическую справедливость.

Для посещения первого вебинара, посвященного EJCPS, который состоится 24 января 2023 года, зарегистрируйтесь здесь.

Для посещения второго вебинара, посвященного EJG2G, который состоится 26 января 2023 года, зарегистрируйтесь здесь.

Узнать больше о получении гранта на экологическую справедливость.

Узнать больше о Законе «О снижении инфляции».