拜登-哈里斯政府宣布通过《降低通货膨胀法案》提供 1 亿美元的环境正义拨款

因污染和长期投资不足而负担过重的社区，将通过这一历史性的环境正义拨款在多个项目上获得支持

January 10, 2023

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华盛顿 – 今天，EPA（美国国家环境保护局）宣布，将提供约 1 亿美元的拨款，用于在全美服务欠佳并且负担过重的社区推动环境正义项目。通过拜登总统的《降低通货膨胀法案》实现的这笔资金将成为 EPA 有史以来提供的金额最大的环境正义拨款。EPA 已通过环境正义协作问题解决 (EJCPS) 合作协议计划以及环境正义政府间 (EJG2G) 计划发布了两项此类资金的申请要求。

EPA 局长 Michael S. Regan说：“上任伊始，拜登总统就承诺将优先考虑所有人的环境正义和公平，而 EPA 是履行这一使命的核心。去年，我们宣布成立了 EPA 有史以来第一个致力于推进环境正义的国家项目办公室，以彰显我们对这一重要工作的承诺。在此，我非常自豪地宣布，得益于拜登总统的《降低通货膨胀法案》，这一前所未有的资助将用于为服务欠佳和负担过重的社区提供基于社区的解决方案。这是非常关键的一步，它将有助于全美各地社区建立牢固的合作伙伴关系，并助力我们进一步实现让所有人获得更公正和公平未来的理想。”

这些拨款推进了拜登总统 Justice40 计划和行政令的目标，即应对国内外气候危机，并将某些联邦投资总收益的 40% 引向负担过重，且不良健康或环境影响占比过高的社区。

环境正义协作问题解决 (EJCPS) 合作协议计划

EJCPS 计划将直接向社区型非盈利组织（以及这些组织的合作伙伴）提供约 3000 万美元的资金，其中的 500 万美元预留给全职员工不超过 5 人的小型社区非营利组织。EPA 预计总共将资助大约 50 个 50 万美元的奖项和 30 个 15 万美元的奖项。

EPA 的 EJCPS 合作协议计划向符合资格的组织提供财务援助，这些组织计划或正在通过开展各类项目，以解决社区当地的环境和/或公共健康问题。该合作协议计划帮助受助者与其他利益相关者（例如，当地商业和工业、当地政府、医疗服务提供者、学术界等）建立合作伙伴关系，共同制定解决方案，从地方层面大力解决环境和/或公共健康问题。

环境正义政府间 (EJG2G) 计划

EJG2G 计划（以前称为州环境正义合作协议计划）将提供约 7000 万美元的资金。其中，2000 万美元将供州政府与社区型组织 (CBO) 合作伙伴共同使用，2000 万美元供地方政府与 CBO 合作伙伴共同使用，2000 万美元供联邦承认的部落与 CBO 合作伙伴共同使用，最后 1000 万美元则用于与 CBO 合作伙伴接触有限的美属领地和偏远部落。EPA 预计总共将为大约 70 个项目提供资金，每个项目为期 3 年，金额不超过 100 万美元。

EJG2G 计划致力于支持和/或创建示范性的州级活动，帮助因环境危害和风险而负担过重的社区取得可衡量的环境或公共健康成果。这些示范性活动应利用或使用州政府机构的现有资源或资产来开发关键工具和流程，并将对环境正义的考量纳入州政府和政府计划中。

根据 EJCPS 和 EJG2G 计划，EPA 将特别考虑以下重点领域：

应对气候变化、提高抗灾能力和 / 或有关应急准备的项目

位于和 / 或惠及农村地区的项目

执行 健康影响评估 (HIA) 的项目

请有意参与的申请人务必在 2023 年 4 月 10 日前提交整套提案，等待审核决定是否予以拨款。申请人应做好计划，于 2023 年 10 月 1 日开始项目。

这笔资金来自《美国救援方案法》额外提供的资金。2021 年 12 月，EPA 选择了 154 个组织，并为其提供了总额约 1840 万美元的环境正义拨款。

EPA 正在计划在 2023 年初宣布一项额外的环境正义拨款竞赛，充分利用 IRA 的资源，在全美建立拨款组织网络，以促进向社区及其合作伙伴发放评估、规划和项目开发拨款的活动。

申请前协助网络研讨会

为了回答潜在申请人提出的 EJ 拨款程序的相关问题，EPA 将举办申请前协助网络研讨会。

如需参加 2023 年 1 月 24 日的第一场网络研讨会（主题为 EJCPS），请在此处注册。

如需参加 2023 年 1 月 26 日的第二场网络研讨会（主题为 EJG2G），请在此处注册。

了解有关环境正义拨款的更多信息。

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