拜登-哈里斯政府宣布透過《降低通膨法案》提供 1 億美元作為環境正義補助金

過往的環境正義補助資金將資助因受污染和歷來投資資金不足，導致負擔過重的社區專案

January 10, 2023

Contact Information EPA 新聞辦事處 ( press@epa.gov

華盛頓 – EPA（美國國家環境保護局）今日宣布將提撥約 1 億美元的預算，旨在為國內服務不足及負擔過重的社區推動環境正義之專案提供協助。這項透過《降低通膨法案》提供的補助款係由拜登總統決議通過，是 EPA 史上金額最高的環境正義補助資金。EPA 日前也公佈透過環境正義合作問題解決 (EJCPS) 合作協議計畫，以及環境正義政府對政府 (EJG2G) 計畫申請此補助款的兩項資格要求。

「上任第一天起，拜登總統便承諾優先為全民提供環境正義和環境平等，而 EPA 正是實踐這項使命的核心角色。」EPA 政務官 Michael S. Regan 表示。「去年，我們宣布成立 EPA 史上第一個專為推動環境正義的國家計畫辦事處，由此展現我們逐步實現這項重責大任的決心。如今，多虧拜登總統的《降低通膨法案》，我得以在此宣布社區解決方案由此獲得了史無前例的龐大補助款，以支援服務不足及負擔過重的社區。對此，我感到與有榮焉。這關鍵的一步將有助為國內社區建立穩固的合作關係，讓我們朝更正義且平等的未來邁進。」

這些補助款計畫將進一步實現拜登總統「應對國內外氣候危機」正義 40 措施與行政命令的目標；該命令明定將特定聯邦投資整體收益的百分之 40，提撥予面臨極高與有害健康及環境影響且負擔過重的社區。

環境正義合作問題解決計畫 (EJCPS) 合作協議計畫

EJCPS 計畫預計將直接為社區非營利組織（以及這些組織的合作對象）提供約 3 千萬美元的補助款，其中 5 百萬美元特別提供給全職員工五人以下的小型社區非營利組織。整體而言，EPA 預計將針對 500,000 美元的補助款提供 50 個名額，150,000 美元的補助款則有 30 個名額。

EPA 的 EJCPS 合作協議計畫將為執行中或預計執行專案的合格組織提供財務援助，以解決其社區的當地環境及/或公共衛生問題。該計畫將協助受補助人與其他利益相關者建立合作夥伴關係（例如當地企業和產業、當地政府、醫療服務供應商、學術機構等），制定能有效解決當地環境及/或公共衛生問題的解決方案。

環境正義政府對政府 (EJG2G) 計畫

EJG2G 計畫（舊稱國家環境正義合作協議計畫）將提供約 7 千萬美元的補助款，其中 2 千萬將用於州政府與社區組織 (CBO) 夥伴合作，2 千萬用於當地政府與 CBO 夥伴合作，2 千萬用於聯邦認證的部落國與 CBO 夥伴合作，1 千萬用於與 CBO 夥伴合作途徑有限之美國領土與偏遠部落之用。整體而言，EPA 預計將為約 70 個專案提供最多 1 百萬美元的補助款，各項專案皆為期 3 年。

EJG2G 計畫旨在支援及/或建立模範州內活動，以期為承受環境危害和風險的社區，締造可供衡量的環境或公共衛生成果。這些模範活動應運用國家機構的既有資源或資產來發展重要工具與流程，將環境正義相關考量納入州政府及政府計畫之中。

透過 EJCPS 和 EJG2G 計畫，EPA 將特別著重下列焦點領域：

針對氣候變遷、災害復原力及 / 或應急準備的專案

位於及 / 或有利偏遠地區的專案

落實 健康影響評估 (HIA) 的專案

欲申請者須於 2023 年 4 月 10 日前繳交提案文件，方可列入資助候選名單。申請者應規劃於 2023 年 10 月 1 日開始啟動專案。

本資助款係利用《美國救援方案法》的其他資金。2021 年 12 月，EPA 遴選了 154 間組織，給予總計約 1840 萬美元的環境正義補助款。

EPA 預計於 2023 年初宣布其他環境正義補助大賽，進一步運用 IRA 資源建立國內的補助款收受人網路，以利為社區及其合作夥伴促進獲獎評估與規劃，並加速撥放專案發展補助款。

申請前可供協助的網路研討會

EPA 將舉辦申請前可供協助的網路研討會，為有意的申請人回答 EJ 補助流程的相關問題。

若要參加於 2023 年 1 月 24 日舉辦的第一場 EJCPS 主題研討會，請按此處報名。

若要參加於 2023 年 1 月 26 日舉辦的第二場 EJG2G 主題研討會，請按此處報名。

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