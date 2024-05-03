得益於「投資美國之旅」，拜登-哈里斯政府宣布挹資 30 億美元更換鉛水管以改善飲用水安全

EPA（美國國家環境保護局）宣布，拜登總統最近承諾撥出的一筆資金，將用於更換國內的所有鉛水管，以此確保公共衛生，並協助提供安全的飲用水

May 2, 2024

Contact Information EPA 新聞辦事處 ( press@epa.gov

華盛頓– 美國國家環境保護局 (U.S. Environmental Protection Agency) 今日（5 月 2 日）宣布，拜登總統的「投資美國之旅」將挹注 30 億美元，協助每個州及地區找出並替換鉛製供水管，以免飲用水暴露於鉛汙染的環境中。鉛有可能造成各種嚴重的健康危害，包括對兒童腦部發展造成不可逆的損害。為了保護兒童與家庭，拜登總統已承諾更換國內的所有鉛水管。本日的聲明由《兩黨基礎建設法》資助，並順利經由 EPA 的飲用水各州循環基金 (DWSRF) 提供，使這項工作以及政府承諾的環境正義邁出了重要的一步。這筆資金得益於政府的鉛管線和塗漆行動計畫以及 EPA 的「把鉛清得一點不剩」(Get the Lead Out) 倡議。

EPA 與各州循環基金合作推進總統的「正義 40 倡議」，以確保部分聯邦資金整體收益的 40%，能流向因缺乏資金援助且汙染問題過重而受到邊緣化的弱勢社區。鉛暴露的問題對有色人種社區及低收入家庭的影響尤為嚴重。迄今為止，EPA 的「鉛水管更換飲用水各州循環基金」計畫已宣布資助 90 億美元，預計更換全國多達 170 萬條鉛水管，為無數家庭提供乾淨的飲用水。

「科學清楚地表明，鉛暴露量沒有所謂的安全值，且飲用水的主要有害來源就是鉛水管。」EPA 局長 Michael S. Regan 表示。「拜登總統知道，儘速找到並移除鉛水管十分重要，他也確保各州與各地區能取得可觀的資源，以此加速永久移除有害鉛水管的流程，一勞永逸。」

拜登總統的《兩黨基礎建設法》挹注了史無前例的 150 億美元來找出並更換鉛製供水管。該法律規定，DWSRF 一般補充資金和 DWSRF 鉛水管更換資金所提供的資金，其中 49% 必須以贈款和可免除貸款的形式提供給弱勢社區，這對於長期缺乏資金援助的社區來說是相當重要的投資。根據最新的第 7 次飲用水基礎設施需求調查及評估收集的資料，EPA 估計，國內共有 900 萬條鉛製供水管。今天所宣布的資金將專門用於找出並更換鉛製供水管，並會協助各州與各地區的資助計畫移除鉛水管、降低飲用水暴露於鉛汙染的風險。

用於分配這些資金的鉛製供水管專用計算公式，能讓各州盡快獲得與其需求相符的財政援助，進一步確保全國的公共衛生安全。該公式與撥款方式是依據需求來計算，亦即州內分布了更多鉛製供水管的州，能獲得更高比例的資金援助。

除了本日宣布的資助內容，EPA 也發布了全新的備忘錄，說明各州能如何最有效率地運用本資金及其他經費，以此降低飲用水暴露在鉛汙染之中的風險。此外，EPA 還制定了全新的宣傳文件，以協助供水系統提供客戶教育指引，使其瞭解飲用水的相關問題、鉛暴露的健康影響、供水管所有權以及客戶能如何支援找出他們家中潛在的鉛製服務用管線。

拜登-哈里斯政府力求移除鉛水管的倡議，已為全國許多家庭帶來顯著的成果。今天的最新資助內容，將確保更多家庭能受益於這些前所未有的充分資源及以下援助計畫：

賓州西景水務局 (West View Water Authority) 已透過《兩黨基礎建設法》獲得 800 萬美元，以此替換該社區缺乏服務地區的 750 條鉛製供水管，主要更換地區為 亞利加尼郡 (Allegheny County) 。本次資助中，有超過 540 萬美元的債務得以免除，以此減輕納稅人與該社區的整體財務負擔。

。本次資助中，有超過 540 萬美元的債務得以免除，以此減輕納稅人與該社區的整體財務負擔。 在 亞利桑那州的土桑 ，該市透過《兩黨基礎建設法》獲得了 695 萬美元的資助，用於為該地區九個公共供水系統制定鉛製供水管清單。該市將使用此清單來制定更換該社區鉛製供水管及改善居民飲用水品質的計畫，其中許多居民來自於低收入及弱勢社區。

，該市透過《兩黨基礎建設法》獲得了 695 萬美元的資助，用於為該地區九個公共供水系統制定鉛製供水管清單。該市將使用此清單來制定更換該社區鉛製供水管及改善居民飲用水品質的計畫，其中許多居民來自於低收入及弱勢社區。 威斯康辛州的基諾沙 ，位居芝加哥與密爾瓦基的中間，也是威斯康辛州移除該地區 5,000 條鉛製供水管的計畫最前線。為了加速移除鉛製供水管，基諾沙與受《兩黨基礎建設法》資助的 EPA 水資源 TA 團隊合作，協助客戶自主列出供水管材料及申請聯邦資助移除、更換鉛製供水管。

，位居芝加哥與密爾瓦基的中間，也是威斯康辛州移除該地區 5,000 條鉛製供水管的計畫最前線。為了加速移除鉛製供水管，基諾沙與受《兩黨基礎建設法》資助的 EPA 水資源 TA 團隊合作，協助客戶自主列出供水管材料及申請聯邦資助移除、更換鉛製供水管。 北卡羅萊納州西邊的切羅基印地安東方部落被選為接受《兩黨基礎建設法》鉛製供水管更換資金的支援地區，以此列出當地五個公共供水系統的供水管清單，並準備初步的工程報告。

如欲查看更多案例，以瞭解《兩黨基礎建設法》史無前例的資助來源如何改變全國各社區，請造訪 EPA 的投資美國水資源基礎設施案例地圖。如欲閱讀更多其他執行中計畫的相關內容，請見 EPA 最近發布的《兩黨基礎建設法》資助潔淨水源及飲用水 SRF 計畫的季度報告並瀏覽各州循環基金入口網站。

本日的資金分配計算是以 EPA 最新的第 7 次飲用水基礎設施需求調查及評估 (DWINSA) 為基礎，其中包括了根據最新取得資訊的評估內容。迄今為止，這是收集並評估美國供水管材料最可靠的資料。今年夏天，EPA 將提供國會第 7 次 DWINSA 報告的備忘錄，其中將包括最新的鉛製供水管預測分布圖。EPA 預計將於 2025 年展開第 8 次 DWINSA，以此收集包括鉛製供水管相關資訊的資料。

如欲瞭解更多資訊，內容包括各州 2024 年資助金額分配以及「EPA 鉛汙染飲用水各州循環基金」的相關資訊，請造訪 EPA 飲用水網站。