EPA 發表「建築物內的潔淨空氣挑戰」，以協助建築物所有權人和經營者改善室內空氣品質，並保護公眾健康

本指南遵循拜登總統所發佈的「國家 COVID-19 防備計劃」

March 18, 2022

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華盛頓（2022 年 3 月 17 日）—美國國家環境保護署今天推出了「建築物內的潔淨空氣挑戰」，是 3 月 3 日拜登總統發佈的「國家 COVID-19 防備計劃」的一部分。這是一項行動呼籲和一套簡明的指導原則和行動，以協助建築物所有權人和經營者降低室內空氣傳播病毒和其他污染物所致的風險。「建築物內的潔淨空氣挑戰」提供一系列建議及可用資源，協助改善通風及室內空氣品質，有助於為建築物住戶的健康提供更好的保護，並降低 COVID-19 的傳播風險。

「保護公眾健康意味著改善我們的室內空氣品質。今天，EPA 貫徹拜登總統的計劃，在我們對抗 COVID-19 時，以健康而具永續性的方式，推動我們的國家繼續前進。在整個 COVID-19 疫情期間，建築管理人員和設施工作人員一直在前線，實施保護和改善室內空氣品質的措施，以降低風險並確保其居住者的安全和健康，我們非常感謝他們的努力。」美國環保署署長 Michael S. Regan 表示。「『建築物內的潔淨空氣挑戰』這項活動，是協助我們所有人更自如呼吸的重要角色。」

如 COVID-19 等傳染性疾病能夠經由吸入空氣中游離微粒與氣態膠體傳播。除了其他層級式預防策略（例如注射疫苗）之外，改善通風、過濾及其他已經證實的空氣淨化策略也能降低接觸到微粒、氣懸膠體和其他汙染物的風險，並提升室內空氣品質以及保護建築物住戶的健康。

「建築物內的潔淨空氣挑戰」列舉的重要措施包括：

制定潔淨室內空氣的行動計畫

優化新鮮空氣流通

增進空氣過濾與淨化，以及

推動社區參與、溝通及教育。

雖然建議的措施無法完全消弭風險，但確實能降低風險。「建築物內的潔淨空氣挑戰」為建築物所有權人和經營者提供了可供選擇的選項和最佳施行方法。而針對特定建築的最佳行動組合將因建築物的空間和位置而異。這些步驟將取決於公共衛生準則；建築物使用者的身份以及人數；建築物內進行的活動；室外空氣品質；氣候；天氣狀況；安裝的暖氣、通風和空調 (HVAC) 設備；以及其他因素。《美國救援方案法》 與《兩黨基礎建設法》 基金，可以對公共設施中通風和室內空氣品質改善提供資金挹注。

EPA 和白宮 COVID-19 應變小組，諮詢了疾病控制中心、能源部，和其他幾個參與促進健康室內空氣品質的聯邦機構，制定出「建築物內的潔淨空氣挑戰」。 今天的公告還強調了一系列可以協助建築業主和經營者應對挑戰的資源。 這份文件將提供西班牙語、繁體中文、簡體中文、越南語、韓語、他加祿語、阿拉伯語和俄語版本。

想了解有關「建築物內的潔淨空氣挑戰」的更多資訊，請參閱建築物內的潔淨空氣挑戰。