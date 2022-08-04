EPA инициирует предоставление сообществам новой информации о рисках, связанных с использованием этиленоксида

August 3, 2022

ВАШИНГТОН (3 августа 2022 года) – Агентство по охране окружающей среды США (EPA) объявило о своих планах по привлечению и предоставлению сообществам, штатам, племенам, территориям и заинтересованным сторонам актуальной информации о рисках, связанных с выбросами в атмосферу этиленоксида промышленными стерилизаторами, а также об усилиях по устранению подобных рисков. EPA предоставило новую информацию об определенных промышленных объектах с самыми высокими уровнями риска для жизни людей, живущих поблизости, и призывает сообщества с наивысшем уровнем воздействия этиленоксида принять участие в ряде общественных мероприятий с целью получения дополнительной информации, защиты здоровья населения и сокращения выбросов этиленоксида промышленными стерилизаторами. Позже в этом году EPA намерено предложить нормативный документ о загрязнении воздуха с целью защиты здоровья населения путем решения проблемы выбросов этиленоксида промышленными стерилизаторами.

Согласно анализу EPA состояние воздуха вблизи этих объектов не превышает краткосрочных контрольных показателей для здоровья. Тем не менее, проблема заключается в том, что выбросы этиленоксида на протяжении всей жизни могут привести к долгосрочным негативным последствиям для здоровья населения, если некоторые из этих объектов продолжат выбрасывать в атмосферу такое же количество этиленоксида. EPA работает с этими объектами, чтобы принять соответствующие меры по сокращению выбросов.

«Сегодня EPA принимает меры для информирования и участия сообществ в нашей программе по борьбе с этиленоксидом, сильнодействующим токсичным веществом, которое содержится в воздухе и представляет серьезный риск для здоровья населения при длительном воздействии», — заявил администратор EPA Майкл С. Рейган. «Под моим контролем EPA сделает все возможное, чтобы предоставить важную информацию о риске воздействия на людей, которые нуждаются в этой информации и заслуживают ее, а также, чтобы принять меры для защиты сообществ от загрязнения атмосферного воздуха».

EPA использует поэтапный подход к привлечению американских сообществ к этому вопросу. Такой подход включает веб-материалы с информацией о рисках для сообществ с высоким уровнем риска, а также общенациональный открытый вебинар, который состоится 10 августа с 20:00 до 21:30 по восточному времени. EPA будет следить за этой работой на национальном уровне, принимая участие в конкретных сообществах, начиная с сообществ с высоким риском.

Для получения подробной информации о предстоящих встречах сообществ зарегистрируйтесь для участия в общенациональном открытом вебинаре.

EPA продолжает получать доступ к дополнительной информации об этиленоксиде и уточнять свое научное понимание рисков, которые он представляет. Позже, в 2022 году, на государственном уровне EPA опубликует дополнительную информацию о рисках, которые представляет этиленоксид для тех, кто работает на объектах, использующих это вещество, а также для тех, кто находится вблизи них.

Стерилизация медицинских изделий является важнейшей функцией, обеспечивающей безопасную поставку этих изделий для пациентов и больниц. EPA стремится к комплексному решению проблем загрязнения, связанных с выбросами этиленоксида, с целью обеспечения безопасной работы промышленных объектов в населенных пунктах, а также предоставления стерильных медицинских изделий.

С 2018 года EPA сотрудничает с федеральными партнерами, сообществами, штатами, племенами и заинтересованными сторонами, чтобы снизить риски, связанные с воздействием этиленоксида. Недавно EPA собрало информацию в поддержку положения Закона о чистом воздухе для контроля выбросов этиленоксида промышленными стерилизаторами. Для оценки повышенного риска рака, связанного с выбросами этиленоксида почти 100 промышленными стерилизаторами, EPA руководствовалось обновленной информацией о выбросах этого вещества промышленными стерилизаторами. Агентство обнаружило повышенный риск на уровне 100 случаев на миллион или больше в жилых районах с использованием 23-х подобных стерилизаторов. Длительное воздействие высоких концентраций этиленоксида может увеличить пожизненный риск рака.

Агентство предоставляет данную информацию о рисках, чтобы у сообществ, расположенных рядом с промышленными стерилизаторами с самым высоким уровнем риска, и у представителей сообществ, обеспокоенных воздействием этиленоксида, была актуальная информацию о выбросах и рисках для здоровья, связанных с этиленоксидом, и они могли принимать обоснованные решения. Позже в этом году EPA намерено предложить нормативный документ о загрязнении воздуха с целью защиты здоровья населения путем решения проблемы выбросов этиленоксида промышленными стерилизаторами. В основе этого документа будут передовые научные исследования и проверенные методы борьбы с загрязнением воздуха. В это же время EPA опубликует предложенные ограничения на использование этиленоксида объектами по стерилизации для снижения рисков для работников, использующих этиленоксид, и тех, кто подвергается воздействию иными способами, например, работает или ходит в школу рядом с такими объектами. Агентство взаимодействует с органами государственного и местного самоуправления, сообществами, племенами, предприятиями и другими партнерами, чтобы как можно скорее определить и осуществить краткосрочные меры по сокращению этого загрязнения.

Ознакомиться со списком стерилизаторов с повышенным риском

В дополнение к объявленной сегодня работе с сообществами, EPA продолжает принимать важные меры для решения проблемы в отношении этиленоксида и использования важных исследований этого вещества. Эти меры предусматривают:

Об этиленоксиде

Этиленоксид — это бесцветный газ, используемый для стерилизации устройств, которые запрещено стерилизовать с помощью пара или излучения, например, некоторого медицинского и стоматологического оборудования. По данным Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA), примерно 50 процентов стерильных медицинских устройств обрабатываются этиленоксидом, то есть около 20 миллиардов устройств ежегодно. В настоящее время использование этиленоксида — это единственный безопасный и эффективный метод стерилизации, доступный для некоторых устройств. Тем не менее, EPA работает над сокращением выбросов этиленоксида, а FDA ищет альтернативы его применения.

Этиленоксид также производится в больших объемах на некоторых химических предприятиях. В США он в основном используется для производства других химических веществ, которые используются для производства ряда продуктов, включая антифриз, текстиль, пластик, моющие средства и клеи. Он также используется для стерилизации некоторых пищевых продуктов и специй.

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