EPA 基于新的环氧乙烷风险信息启动社区参与工作

August 3, 2022

华盛顿（2022 年 8 月 3 日）– 今天，美国国家环境保护局 (EPA) 宣布其相关计划，旨在让各个社区、州、部落、领地和利益相关方了解有关商业消毒机构排放环氧乙烷 (EtO) 所带来的风险的最新信息，以及 EPA 为应对这些风险所做的工作。对于对附近居民造成最高终生风险水平的设施，EPA 发布了最新信息，并鼓励受影响社区参与一系列公开活动以了解更多信息。今年晚些时候，EPA 预计将提出一项空气污染法规，通过解决商业消毒机构的 EtO 排放问题来保护公众健康。

EPA 的分析表明，设施附近的空气质量未超过短期健康基准。但令人担忧的是，如果其中一些设施继续以目前的排放水平排放，终生暴露于 EtO 排放物可能会对健康造成长期影响。EPA 正在与这些设施合作，以采取适当措施减少排放。

EPA 局长 Michael S. Regan 表示：“环氧乙烷是一种强效空气毒素，长期接触会对健康产生严重危害。今天，EPA 正在采取行动，确保社区了解并参与我们解决环氧乙烷问题的工作。EPA 将在我的监督下，尽一切努力，向需要知情和应知情的人分享有关暴露风险的关键信息，并采取行动保护社区免受污染。”

EPA 正在采取一种分阶段的推广方法，让美国公众参与解决该问题。这包括关于高风险社区风险信息的详细网页资料，以及东部时间 8 月 10 日晚上 8:00 至 9:30 举行的全国公开网络研讨会。在这一国家层面的推广活动之后，EPA 将从风险最高的社区开始开展具体的社区参与活动。

报名全国公开网络研讨会，并了解更多关于即将召开的社区会议的信息。

EPA 正在继续获取更多关于 EtO 的信息，并完善其对 EtO 所带来风险的科学认识。2022 年晚些时候，EPA 将发布更多国家层面的信息，说明 EtO 对在 EtO 设施工作的人以及处在这些设施附近的人造成的风险。

医疗消毒是为患者和医院确保医疗设备安全供应的重要手段。EPA 致力于以综合方式解决与 EtO 相关的污染问题，确保社区设施安全运营，同时提供已消毒的医疗用品。

自 2018 年以来，EPA 一直有与联邦伙伴、社区、州、部落和利益相关方合作，以降低 EtO 暴露带来的风险。最近，EPA 收集了支持《清洁空气法案》(Clean Air Act) 的信息，以控制商业消毒机构排放 EtO。EPA 利用了商业消毒机构提供的最新 EtO 排放信息，估算出近 100 家商业消毒机构排放 EtO 带来的癌症风险有所增加。 EPA 发现，居民区有 23 家消毒机构的风险上升至万分之一及以上。长期接触高浓度 EtO 会增加患癌的终生风险。

EPA 之所以分享这一风险信息，是为了让位于风险最高的商业消毒机构附近的社区以及担心 EtO 暴露的公众成员获得有关 EtO 排放及其造成的健康风险的最新信息，并能够作出明智的决定。EPA 预计将于今年晚些时候提出一项空气污染法规，通过解决商业消毒机构的 EtO 排放问题来保护公众健康。该法规将依赖于现有且最好的科学知识且经验证的最佳空气污染控制措施。与此同时，EPA 将发布消毒设施可以如何使用 EtO 的拟定限制，目的是降低处理 EtO 的工人和以其他方式（在设施附近工作或上学）接触 EtO 的人士所面临的风险。EPA 正在与州和地方政府、领土、部落、设施和其他合作伙伴合作，以尽快确定和实施减少这种污染的短期措施。

查看风险升高的消毒机构清单

除了今天宣布的社区推广外，EPA 还会继续采取重要行动来解决 EtO 问题和推进关键的 EtO 研究。这些行动包括：

关于环氧乙烷

环氧乙烷是一种无色气体，用于对无法使用蒸汽或辐射方式消毒的设备进行消毒，如某些医疗和牙科设备。根据食品药品监督管理局的数据，EtO 目前用于大约 50% 的无菌医疗设备消毒 – 每年约 200 亿件设备。对于某些器械，EtO 是目前唯一安全有效的消毒方式。然而，EPA 正在努力减少 EtO 排放，且 FDA 正在寻找 EtO 的替代品。

一些化工生产设施里会产生大量的 EtO。在美国，EtO 主要用于生产其他化学物质，而这些化学物质又可用于制造包括防冻剂、纺织品、塑料、洗涤剂和粘合剂在内的一系列产品。EtO 还用于对一些食品和香料进行消毒。

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