EPA 依據新的環氧乙烷風險資訊推動社區參與工作

August 3, 2022

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華盛頓報導（2022 年 8 月 3 日）——美國國家環境保護局 (EPA) 於本日宣佈社區參與計畫，會將關於消毒廠商將環氧乙烷 (EtO) 排放至空氣中所造成風險的最新資訊，通知各社區、州、部落、領地及利害關係人，並告知 EPA 為解決此風險所盡到的努力。EPA 發佈關於特定設施的最新資訊，這些設施附近居民被列入最高等級的終生風險。EPA 並鼓勵受影響的社區積極參與公眾活動，進一步瞭解相關資訊。EPA 預計將於今年下半年提出空污法規提案，旨在解決消毒廠商的 EtO 排放問題，維護民眾健康。

EPA 的分析顯示，短期內，這些設施周遭空氣中的 EtO 含量尚未超過健康標準。然而，令人擔憂的是，如果其中部分設施繼續以目前的濃度排放 EtO，附近居民可能會因終生暴露在 EtO 之中，而對長期健康造成影響。EPA 正與這些設施合作，希望採取適當措施，以減少 EtO 排放量。

「今天，EPA 要採取行動，確保社區瞭解並參與當局解決環氧乙烷問題的努力。環氧乙烷是毒性強烈的有毒氣體，長期接觸會對人體造成嚴重的健康風險。」EPA 局長麥可·雷根 (Michael S. Regan) 表示。「在我本人的監督下，EPA 將竭盡所能分享關於環氧乙烷暴露風險的重大資訊，讓有此需求且應獲得此類資訊的人能獲知與自身息息相關的資訊，且 EPA 將採取行動，保護社區免受環氧乙烷污染。」

EPA 將逐步宣傳，讓美國大眾能參與此議題。宣傳活動包括提供詳細的網路資料給高風險社區，並於美國東部時間 8 月 10 日晚間 8:00 至 9:30 舉行全國公開網路研討會。進行全國性宣傳後，EPA 將從風險最高的社區開始，推行具體的社區參與工作。

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EPA 仍在持續收集 EtO 相關資訊，以期更加全面地掌握 EtO 的科學知識及其風險。2022 年下半年，EPA 將發佈更多國家級資訊，資訊內容將是關於 EtO 設施員工和身處設施附近者因暴露於 EtO 環境所造成的風險。

消毒醫療器械是 EtO 相當重要的功能，可確保為患者和醫院提供安全的醫療器械。EPA 致力於全面解決與 EtO 有關的污染問題，以確保設施能夠在社區安全運轉，同時供應消毒過的醫療器械。

2018 年以來，EPA 持續與聯邦合作夥伴、各社區、州、部落和利害關係人合作，以減少 EtO 暴露帶來的風險。近來，EPA 收集了支持《空氣清潔法案》(Clean Air Act) 的相關資訊，以管制消毒廠商的 EtO 排放量。EPA 運用最新的 EtO 排放資訊，估算近百家消毒廠商的 EtO 排放量與民眾罹癌風險增加是否有關。 EPA 發現，其中 23 家消毒廠商周遭住宅區居民的罹癌風險上升了 100/1,000,000 以上。長期暴露在高濃度 EtO 下，會增加終生罹癌的風險。

EPA 將這些風險資訊廣為傳播，以便風險最高的消毒廠商周遭住宅區居民和關注 EtO 暴露議題的民眾得知關於 EtO 排放量和健康風險的最新資訊，並在知情的情況下做出決策。EPA 預計將於今年下半年提出空污法規提案，以解決消毒廠商的 EtO 排放問題，維護民眾健康。這項法規依據目前最先進的科學方法和經驗證的空污管制法訂定。同時，EPA 將發佈在消毒設施內使用 EtO 的建議限制，旨在減少處理 EtO 的工作人員所面臨的風險，並減少透過其他方式暴露於此物質的人員所面臨的風險，例如在設施附近上班或上學的民眾。EPA 正與州政府及地方政府、各領地、部落、設施與其他合作夥伴齊心協力，確認並實施近期措施，以盡快降低 EtO 污染。

查看風險升高的消毒廠商名單

除了今日宣佈即將推動的社區參與工作之外，EPA 將持續採取重大行動，以解決 EtO 問題，並推行關鍵的 EtO 研究。這些行動包括：

關於環氧乙烷

環氧乙烷是一種無色氣體，舉凡不能使用蒸汽或放射線消毒的器械，例如一些醫療和牙科設備，皆會以環氧乙烷進行消毒。根據美國食品藥物管理局 (FDA) 的資料，目前有大約 50% 的無菌醫療器械，也就是每年約有 200 億件，都使用 EtO 進行消毒處理。以部分器械而言，EtO 是目前唯一安全有效的消毒方法。然而，EPA 正在努力減少 EtO 排放量，FDA 也在尋求 EtO 的替代品。

某些化學工廠設施也會產生大量 EtO。在美國，主要會將利用 EtO 所製成的化學品，用於製造包括防凍劑、紡織品、塑膠、清潔劑和黏著劑等產品。EtO 還會用於消毒部分食品和香料。

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