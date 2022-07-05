EPA环保署下令电贸平台Wish停止出售非法消毒剂

July 5, 2022

Contact Information 415-972-3512 Soledad Calvino ( calvino.maria@epa.gov

三藩市讯（2022年7月5日）– 美国环保署（EPA）已下令ContextLogic Inc.，以Wish名义经营，停止在他们的电贸商场出售多种未经注册的消毒剂。销售未经注册的产品乃是违反联邦杀虫剂，杀菌剂和灭鼠剂法Federal Insecticide, Fungicide, and Rodenticide Act (FIFRA)。此实行为特别在新冠病毒期内特别有问题，而环保署将继续执行像此类的“停止发售”令之行动，以保护公众的健康。

环保署已发出“停止出售”令禁止该位于三藩市的公司，继续批发或出售这些未经注册的消毒剂。产品在Wish电贸市场出售，并特别发出有效对付病毒、细菌和病菌的有问题声明。

“在我们的国家继续应对新冠毒之际，今天的制止出售令对保护美国人不被来自一个大型的电贸平台之误导和有害的声明是重要的，”环保署太平洋西南地区管理人Martha Guzman说。“环保署保持警觉，并将继续移除这些非法的消毒剂流通。”

根据法律，杀虫剂产品包括消毒剂的公共卫生声明，只能按环保署之适当检测和注册才可发出。环保署不会注册一种杀虫剂，直至它已决定如按标签指示，产品不会对人的健康有不合理的风险为止。未经注册的产品可对人的健康有害、导致不利的影响，同时对制止散播病菌可能无效。

Wish出售的其中一种产品，以多种名称出售，包括“空气消毒卡”和“消毒卡”，指称这是一种“空间消毒卡”可提供便携病毒和细菌之保护（见下图）。这些产品均无向环保署注册。所以，它们对应付病毒和细菌的安全和有效均未经评估。此外，产品的标签－包括使用的指示－亦未有按法律规定用英文提供。

说明：在Wish电贸市场出售的非法空气消毒剂例子。



Wish 同时亦列有多种含有二氧化氯的产品版本（参看下图），以未经证实的声明用于清洁和消毒医院、学校、酒店及住家。

说明：在Wish上出售的两种非法二氧化氯产品的例子。



此“制止出售”令同时下令Wish停止出售未经证实指的喷射产品。这些产品均未有向环保署注册，因而它们应付微生物的安全性和有效性未经评估。这些喷射产品同时有缺乏法律规定的标签资料，例如使用指示。它们在Wish上出售，未经证实指称是一种杀菌的居家喷射剂，用于清洁家具和其他用品（见下左图）或用于清洁和消毒汽车（见下右图）。

说明：在Wish上出售的两种非法喷射产品例子。

请上网查看环保署已登记产品的最新名单EPA-registered disinfectant products.

有关杀虫剂注册详情，请浏览我们的网页pesticide registration.

有关环保署太平洋西南地区详情Pacific Southwest Region. 请在 Facebook 和 Twitter连结我们。