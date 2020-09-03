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環保署的颶風勞拉後社區清理工具

09/03/2020
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EPA Region 6 Press Office (R6Press@epa.gov)
214 665-2200

達拉斯訊 –（2020年9月2日）美國環保署（EPA）提醒受颶風勞拉影響的社區、家庭和商業東主，採取行動，使風暴後清理儘量安全和有效。與災難後回家和恢復商業有關之清理活動，可以帶來相當健康和環境的挑戰。請按本地的指引，謹慎清理，以確保適當移除和處置所有的廢料。

災難可產生數以以噸計的碎屑，包括建築碎石、樹木和植物、個人財物，以及住家危險廢料等。社區如何管理碎屑要看所產生的碎屑是什麼，以及是否有廢物管理的選擇。環保署提供多個資源和提示，供清理風暴後碎屑參考。

保護個人安全

在處理碎屑時，經常戴適當的安全設置，例如護眼鏡、N95呼吸口罩，和手套。要留意是否有穿漏的容器和反應性的家居代學品，例如腐蝕性排水清潔劑或氯漂白水。分開清理和處置化學品，即使你知道它們是什麼。在打擾建築物材料時，要預防身體受傷或其他健康影響，因為它們可能含有危險性的材料例如石棉，如在空中傳播，可被吸入和引致不良的健康影響。如你懷疑可能有含石棉的材料，不應擾亂這些材料。

按類型分開廢物

風暴破壞產生很多類型的房屋和建築物碎屑。一些此類材料包括建築物材料，例如乾牆、磚和木材；白色家電，例如冰箱和洗衣機；衣物、傢俱、以及其他個人物件；以及居家的危險廢料，包括漆油，清潔劑，汽車液，電池和殺蟲劑。分開廢物對社區在風暴之後有效管理大量的碎屑，至為重要。在什麼時候和如何分開廢物時，請向你的城市或本地政府查詢具體的指引。可參看此連接了解碎屑的類型和如何管理： https://www.epa.gov/natural-disasters/dealing-debris-and-damaged-buildings#cautions

留意本地資源

環保署制定此有關12種回收者和堆填區類型的互動圖表工具。此工具提供超過20,000個可以處理在災難碎屑中可能找到的不同材料。此工具是環保署地區5在2010年創制，已擴大包括所有50個州、波多黎各和美屬處女島的資料。請瀏覽此網頁以了解此工具詳情：https://www.epa.gov/large-scale-residential-demolition/disaster-debris-recovery-tool

有關你的社區如何可為未來災難清理詳情，請瀏覽：

https://www.epa.gov/large-scale-residential-demolition/disaster-debris-planning

環保署繼續支援聯邦緊急管理局，州，本地和部落的伙伴，回應颶丟勞拉。環保署地區6的總部設於達拉斯市，目前正採取行動，確保超級基金地點於風暴後的安全、協助公共食水系統進行迅速評估，以及和德州、路易斯安那州和其他聯邦回應部門合作，無縫地整合緊急回應活動。環保署鼓勵受影響的社區，繼續保持來自本地部門的指示。有關環保署的工作詳情可瀏覽網頁https://response.epa.gov/hurricanelaura

有關用其他語言發佈的環保署資料，請瀏覽： https://epa.gov/lep/

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關於環保署地區6 https://www.epa.gov/aboutepa/epa-region-6-south-central  

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