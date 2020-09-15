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環保署敦促颶風莎莉經過的社區避免室內空氣危險，安全使用發電機

Contact Information: Jennah Durant (R6Press@epa.gov) 214 665-2200

達拉斯訊 –（2020年9月14日）美國環保署（EPA）提醒社區、家庭和商業東主留意在颶風莎莉過後，可以導致室內空氣空氣質素差或危險。最重要的是，經常根據指示操作便攜式發電機，並經常在外使用，遠離建築物。在室內使用便攜式發電機或在太接近你的家使用，可導致因來自一氧化碳中毒的受傷或死亡。

在颶風過後，可因常見發生的情況而影響空氣的質素。請注意如你的住家、學校或商業因颶風莎莉而受到損害所帶來的危險。如常一樣，請聽從本地政府部門什麼時候回到疏散中心和除非是情況安全，否則不要進入被損壞的建築物之指示。

安全使用便攜式發電機

切勿在室內、車房、爬的地方、棚屋或類似的地方使用便攜式發電機。致命水平的一碳化碳（CO），可以迅速在這些地方眾集，維持長的時間，即使在關熄發電機之後。因為無法看聞到、嚐到或嗅到毒霧，可以令你在留意到家中有一氧化碳之前已致命。一氧化碳的曝險，於每個人均有不同，要看年齡、整體健康和接觸濃度和時間多久而定。

避免接觸健築物碎屑

來自損壞住家和建築物的碎屑，可含有危險的物質，尤以較舊的建築物為然。如打擾含石棉材料的住家，可發生提高空氣傳播的石棉度。空氣傳播石棉可導致肺癌和間皮瘤，那是一種膜腹的癌症。鉛是一種高度有毒的金屬，產生多種有害的健康影響，對幼童尤以為然。打擾或消除含鉛底漆油的材料，可提升空氣鉛塵埃的濃度。當進入經暴風破壞的建築物時，至低限度，應戴上N-95的口罩，護眼鏡和保護性的護眼鏡。

洪水之後可形成霉菌

洪水可使你的住家空氣不健康，因為當物件繼續潮濕超過兩天時，它們通常會發霉。吸入霉菌可導致不良的健康影響。在進入經洪水損壞的建築物時，至低限度，應戴上N-95口罩，護眼罩和保護性的手套。

請瀏覽環保署網頁有關室內空氣質素安全的詳情：

https://www.epa.gov/indoor-air-quality-iaq/resources-flood-cleanup-and-indoor-air-quality

瀏覽西班牙文版的環保署室內空氣質素安全資料：https://espanol.epa.gov/cai

瀏覽多種文字版的環保署室內空氣質素安全資料：https://epa.gov/lep

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