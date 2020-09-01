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環保署敦促受颶風勞拉影響的社區避免室內空氣危險

Contact Information: Jennah Durant (R6Press@epa.gov) 214 665-2200 Joe Hubbard (R6Press@epa.gov) 214 665-2200

達拉斯訊（2020年8月31日） –美國環保署（EPA）提醒社區、家庭和商業東主注意在颶風勞拉之後引起的不良或危險室之內空氣質素。更重要的是，經常根據指示操作便攜式的發電器，並經常在遠離建築物的戶外操作。在室內使用便攜式操作器可導致一氧化碳中毒受傷或死亡。

室內空氣質素可受很多通常在颶風之後出現的情況所影響。請留意你的家、學校或商業是否有這些危險，如颶風勞拉有帶來之持續破壞。如常一樣，請遵循本地部門的指示什麼時候可安全回到疏散地區，除非安全，不要進入受破壞的建築物。

安全使用發電機

切勿在家、車房、爬行地方、棚屋或類似的地方使用便攜發電機。致命水平的一氧化碳（CO）可以迅速在這些地方增強，維持多個小時，即使在關閉發電機之後。因為人們無法可看到，嚐到或聞到有毒的煙霧，一氧化碳可以在你留意到在家裡面已存在之前殺死你。接觸一氧化碳各人可以大為不同，要看年齡、整體健康和接觸的濃度和長短時間而定。

避免接觸建築物碎屑

來自受破壞的家和建築物的碎屑，可含有危險的物質，特別是在較古舊的建築物。空氣中石棉濃度的升高，可以在擾亂家中含石棉的材料而發生。空氣中石棉可引致肺癌和間皮瘤，那是一種胸部和腹部襯裡的癌症，例如石棉和鉛。鉛是一種高度有毒的金屬，產生多種不利的健康影響，特別在年幼的兒童身上。打擾或清除含鉛底油漆的材料，可引致鉛塵在空氣中的濃度升高。在進入一座經風暴破壞的建築物時，至低限度應戴上N-95的呼吸面罩，護眼鏡和保護性的手套。

洪水之後可形成霉菌

洪水可使你家中的空氣不健康，因為當物件保留潮濕多於兩天，它們通常會發霉。吸入霉菌可帶來不利的健康影響，包括過敏反應。霉菌可以破壞你家的材料。當進入一座經洪水破壞的建築物時，至低限度應戴上N-95的呼吸面罩，護眼鏡和保護性的手套。

請瀏覽環保署網頁有關室內空氣質素的更多資料：

https://www.epa.gov/indoor-air-quality-iaq/resources-flood-cleanup-and-indoor-air-quality

環保署繼續支援聯邦緊急管理署、州、本地和部落伙伴對颶風勞拉的回應。環保署在達拉斯的地區6總部正採取行動，確保超級基金地點於風暴之後的安全，幫助迅速評估公眾的食水系統，和在德州，路易斯安那州和其他聯邦回應部門合作，無縫地結合緊急回應活動。環保署鼓勵受影響的社區，繼續留意本地部門有關之指示警報。其他有關颶風勞拉的信息，可瀏覽網頁：https://response.epa.gov/hurricanelaura

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