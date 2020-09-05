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環保署支援受颶風勞拉影響的路易斯安那州水系統復元

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達拉斯訊–（2020年9月4日）美國環保署（EPA）已部署資源和職員協助路易斯安那州從颶風勞拉後之食水和廢水中斷的復元工作。此支援乃回應路易斯安那州衛生部（LDH）向聯邦緊急管理署（FEMA）之要求，後者交環保署執行此任務。

LDH 和 LDEQ目前正評估路易斯安那州的食水和廢水系統，並向環保署報告發現，而德州環境質素委員會亦在德州做同樣系統的工作。食水系統在此兩個州繼續受到嚴重的影響，有很多系統完全無法運作，或按煮沸警告和保護措施在有限制下運作。請參看每個州部門的網頁了解有關水系統最新的資訊。

在收到聯邦緊急管理署的任務後，環保署派遣四名食水和廢水專家前往協助聯邦醫療管理署和美國陸軍工兵部。這些團隊將和LDH協調共同評估食水，及和LDEQ協調共同評估廢水情況。環保署同時在地區7於肯薩斯州Lenexa市部署一個流動的食水化驗室。此化驗室經檢定可執行細菌分析和其他類型的分析。流動化驗室和支援人員於9月3 日抵違Lake Charles，協助處理食水取樣，供檢測細菌和殘餘氯用。

環保署繼續支援聯邦緊急管理署，州，本地和部落的伙伴，回應颶風勞拉帶來的影響。環保署位於達拉斯市地區6的總部正採取行動，確保超級基金地點於風暴後安全、協助迅速評估公眾食水系統、和無縫地與德州、路易斯安那州和其他聯邦回應部門結合作出緊急回應之活動。有關環保署的工作可以瀏覽網頁https://response.epa.gov/hurricanelaura

有關環保署回應颶風資料西班牙文版：

https://espanol.epa.gov/espanol/desastres-naturales

環保署資料其他語言版本：

https://epa.gov/lep

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