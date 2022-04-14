Продвижение экологической справедливости и защиты гражданских прав как основополагающий принцип обнародованного Агентством EPA Плана обеспечения равноправия, реализуемого совместно с партнерами на федеральном уровне

April 14, 2022

ВАШИНГТОН (14 апреля 2022 г.) – Сегодня Агентство по охране окружающей среды (EPA) опубликовало свой План обеспечения равноправия во исполнение Указа Президента Байдена №13985 (EO), предписывающего EPA наряду с другими федеральными агентствами определить, сталкиваются ли малообеспеченные сообщества и их члены с системными барьерами при доступе к социальным благам и возможностям, обеспечиваемым федеральным правительством. План обеспечения равноправия является важной составляющей усилий, предпринимаемых EPA для устранения подобных барьеров и продвижения равноправия и справедливости в своих проектах обеспечения всех сообществ доступом к чистым воздушным, земельным и водным ресурсам.

«Настоящий План обеспечения равноправия является ярким примером взаимодействия EPA с партнерами на федеральном уровне с целью выполнения обязательств, сформулированных Администрацией Байдена-Харрис, — заявил администратор EPA Майкл С. Риган (Michael S. Regan). — EPA работает над выполнением своего обещания по охране здоровья людей и окружающей среды, данное населению нашей страны более 50 лет назад. Мы способны сделать это, только признав негативные последствия политик и нормативных актов, которые, как показывает время, игнорировали мнения множества сообществ, и устранив барьеры, существовавшие на протяжении долгого времени».

План обеспечения равноправия согласуется со Стратегическим планом EPA на 2022-2026 финансовые годы, объявленным 28 марта 2022 года. Окончательная редакция Стратегического плана EPA впервые включает беспрецедентную стратегическую цель обеспечения экологической справедливости и защиты гражданских прав.

В Плане обеспечения равноправия прописаны шесть приоритетных мер:

Разработка комплексного механизма оценки кумулятивного воздействия в соответствующих решениях EPA и использование этого механизма в программах и мероприятиях EPA.

Расширение возможностей малообеспеченных сообществ для обмена опытом с EPA и осуществление проектов при ведущем участии сообществ.

Наращивание внутреннего потенциала EPA с целью вовлечения малообеспеченных сообществ и внедрение прозрачных и подотчетных процессов работы, исходя из вклада сообществ.

Активизация реализации программы EPA по обеспечению соблюдения гражданских прав и определение ответственности Агентства за обеспечение соблюдения гражданских прав.

Интеграция совместных исследований с участием представителей сообществ в программы и исследования, проводимые EPA.

Повышение беспристрастности при закупках и заключении контрактов EPA.

Эти шесть приоритетных мер закладывают важную основу для выстраивания продуманного взаимодействия с малообеспеченными сообществами, достижения более беспристрастных и справедливых результатов, включая снижение степени загрязнения в неблагополучных с точки зрения экологической справедливости сообществах, а также предоставление малообеспеченным сообществам ощутимых выгод.

См. План обеспечения равноправия EPA (pdf)