وكالة حماية البيئة تدشن جهودًا للتحاور المجتمعي بشأن مخاطر أكسيد الإيثيلين

واشنطن (3 أغسطس 2022) – اليوم، أعلنت وكالة حماية البيئة الأمريكية عن خططها للتوعية والتحاور مع المجتمعات والولايات والقبائل والأقاليم والجهات المعنية، وذلك بشأن أحدث معلومات المخاطر الناجمة عن انبعاثات أكسيد الإيثيلين الهوائية، والتي تصدر من المعقمات التجارية، كما أعلنت عن الجهود التي تبذلها لمجابهة تلك المخاطر. وفي هذا الصدد، تعمل وكالة حماية البيئة على إصدار معلومات جديدة بشأن منشآت محددة تتعرض مجتمعاتها المجاورة إلى أعلى مستويات المخاطر طوال الحياة، كما تهتم الوكالة بتشجيع المجتمعات المتأثرة على المشاركة في سلسلة جديدة من الحوارات المجتمعية التي تهدف إلى تعريفهم بالمزيد حول هذه المسألة. وتتوقع الوكالة تقديم مقترح لائحة لمكافحة تلوث الهواء، في وقت لاحق من هذا العام، على أن يستهدف المقترح حماية الصحة العامة عبر مجابهة انبعاثات أكسيد الإيثيلين في المعقمات التجارية. هذا وتشير نتائج تحليل أجرته الوكالة إلى أن الهواء المحيط بتلك المنشآت لم يتعدى المعايير الصحية قصيرة المدى. ولكن أكبر المخاوف يحيط بالتعرض طوال الحياة لانبعاثات أكسيد الإيثيلين، إذ قد يؤدي ذلك إلى تأثيرات صحية طويلة المدى في حال استمرت الانبعاثات عند التركيزات الحالية الصادرة من بعض المنشآت. يُذكر أن الوكالة تتعاون مع تلك المنشآت لاتخاذ الإجراءات الملائمة من أجل الحدّ من الانبعاثات. وفي هذا الصدد، صرح مدير وكالة حماية البيئة، مايكل إس ريجان، قائلًا: "اليوم تتخذ وكالة حماية البيئة إجراءات للتأكد من توعية المجتمعات والتحاور معها، وذلك في ضوء الجهود التي تبذلها الوكالة لمعالجة مسألة أكسيد الإيثيلين، تلك المادة السامة الملوثة للهواء التي تشكل مخاطر جسيمة على الصحة في حالات التعرض طويل الأمد. وسوف تبذل الوكالة، تحت إدارتي، قصارى جهدها لتبادل المعلومات الهامة حول مخاطر التعرض مع الأشخاص الذين يحتاجون تلك المعلومات ويستحقون الحصول عليها، كما ستسعى دون كلل إلى اتخاذ إجراءات لحماية المجتمعات من التلوث". تتبع الوكالة نهجًا متدرجًا للتوعية من أجل إشراك الشعب الأمريكي في هذه المسألة. ويشمل ذلك النهج توفير مواد إلكترونية تفصيلية تتناول معلومات المخاطر التي تحيط بالمجتمعات الأكثر عرضة للمخاطر، بالإضافة إلى عقد ندوة وطنية عامة عبر الإنترنت في يوم 10 أغسطس من الساعة 8:00 إلى الساعة 9:30 مساءًا (حسب المنطقة الزمنية الشرقية). وسوف تعقد وكالة حماية البيئة، في أعقاب هذه الفعالية التي تستهدف التوعية على المستوى الوطني، عددًا من الحوارات المجتمعية التي تبدأ بأكثر المجتمعات عرضة للمخاطر. سجل لحضور الندوة الوطنية العامة عبر الإنترنت وتعرف على المزيد حول الاجتماعات المقبلة. تستمر وكالة حماية البيئة في الحصول على مزيد من المعلومات حول أكسيد الإيثيلين، كما تواصل الوكالة تحسين فهمها العلمي للمخاطر الناجمة عن ذلك الغاز. وسوف تصدر الوكالة مزيدًا من المعلومات، على المستوى الوطني، تتناول مخاطر أكسيد الإيثيلين على العاملين في المنشآت التي تتعامل مع ذلك الغاز، فضلًا عن الأشخاص الموجودين في محيط تلك المنشآت. تُعدّ عمليات التعقيم الطبية بالغة الأهمية لضمان سلامة إمدادات الأجهزة الطبية للمرضى وللمستشفيات. ولكن رغم ذلك، تلتزم وكالة حماية البيئة بمجابهة مسائل التلوث المرتبطة بأكسيد الإيثيلين، متَّبعة في ذلك أسلوبًا شاملًا يهدف لضمان عمل المنشآت على نحو آمن في مجتمعاتها دون الإضرار بإمدادات الأجهزة الطبية المعقمة. تتعاون وكالة حماية البيئة، منذ عام 2018، مع الجهات الفيدرالية والمجتمعات والولايات والقبائل والجهات المعنية للحدّ من المخاطر الناجمة عن التعرض لأكسيد الإيثيلين. وقد جمعت الوكالة، في الآونة الأخيرة، معلومات تدعم أحكام قانون الهواء النظيف الخاصة بالتحكم في انبعاثات أكسيد الإيثيلين التي تصدر عن المعقمات التجارية. وقد استفادت الوكالة من تحديثات المعلومات الواردة من المعقمات التجارية بخصوص انبعاثات أكسيد الإيثيلين في تقديرها لزيادة خطر الإصابة بالسرطان المرتبط بانبعاثات الغاز الصادرة من قرابة 100 من المعقمات التجارية. وفي هذا الصدد، توصلت الوكالة إلى ارتفاع خطر الإصابة بواقع 100 حالة إضافية أو أكثر لكل مليون نسمة في المناطق السكنية التي تحيط 23 من تلك المعقمات التجارية. وعلاوة على ذلك، أشارت النتائج إلى أن التعرض طويل المدى لتركيزات مرتفعة من أكسيد الإيثيلين قد يزيد خطر الإصابة بالسرطان طوال الحياة. تعمل وكالة حماية البيئة على تبادل معلومات المخاطر بهدف إطلاع المجتمعات التي تجاور المعقمات التجارية الأكثر خطورة، وأفراد الجمهور المعنيين بمخاطر التعرض لغاز أكسيد الإيثيلين، على أحدث المعلومات بخصوص الانبعاثات والمخاطر الصحية لهذا الغاز بما يمكّنهم من اتخاذ قرارات رشيدة. وتتوقع الوكالة تقديم مقترح لائحة لمكافحة تلوث الهواء، في وقت لاحق من العام الحالي، على أن تستهدف تلك اللائحة حماية الصحة العامة عبر مجابهة انبعاثات أكسيد الإيثيلين في المعقمات التجارية. وسوف تستند هذه اللائحة إلى أفضل المعارف العلمية المتاحة وكذلك إلى الأساليب المثبتة للتحكم في تلوث الهواء. وبالتزامن مع تلك الخطوة، ستصدر الوكالة مقترحًا بفرض قيود على استخدام أكسيد الإيثيلين داخل منشآت التعقيم. ويهدف هذا المقترح إلى الحدّ من المخاطر التي يتعرض لها العمال ممن يتعاملون مع الغاز وغيرهم ممن يتعرضون له بأشكال أخرى، مثل العمل أو الدراسة بجوار إحدى تلك المنشآت. جدير بالذكر أن الوكالة تتعاون مع الحكومات المحلية وحكومات الولايات، فضلًا عن الأقاليم والقبائل والمنشآت وشركائها الآخرين، من أجل تحديد الخطوات قصيرة الأجل اللازم اتخاذها للحدّ من هذا التلوث بأسرع وقت ممكن. استعراض قائمة المعقمات مرتفعة المخاطر وبالإضافة إلى جهود التوعية المجتمعية التي أعلنَّاها اليوم، تواصل وكالة حماية البيئة اتخاذ إجراءات هامة لمجابهة أكسيد الإيثيلين والنهوض بالبحوث الحاسمة عن ذلك الغاز. وتشمل تلك الإجراءات: مراجعة أحكام قانون الهواء النظيف الخاصة بالصناعات التي تتولد عنها الانبعاثات الهوائية من أكسيد الإيثيلين، ولا سيما القواعد المعنية بالتحكم في الانبعاثات الهوائية السامة الصادرة عن المعقمات التجارية ومنشآت تصنيع الكيماويات,

التعاون مع الوكالات البيئية على المستويات المحلية والقبلية والإقليمية، وعلى مستوى الولايات، بهدف الحدّ من انبعاثات أكسيد الإيثيلين،

توسيع متطلبات إعداد التقارير البيئية لتشمل منشآت التعقيم ،

تلتزم وكالة حماية البيئة باللجوء إلى خيارات الإنفاذ حسب الاقتضاء،

إعادة تقييم الكيفية التي يُستخدم بها أكسيد الإيثيلين في منشآت التعقيم، وذلك بهدف الحدّ من المخاطر التي يتعرض لها العمال ممن يتعاملون مع الغاز وغيرهم ممن يتعرضون له بأشكال أخرى ،

إجراء البحوث لتعزيز فهم أكسيد الإيثيلين وقياسه. التعريف بأكسيد الإيثيلين

أكسيد الإيثيلين هو غاز عديم الرائحة، يُستخدم لتعقيم الأجهزة التي لا يمكن تعقيمها بالبخار أو الإشعاع، كما هو الحال مع بعض المعدات الطبية ومعدات طب الأسنان. وقد أشارت البيانات الصادرة عن هيئة الغذاء والدواء إلى أن أكسيد الإيثيلين يُستخدم حاليًا في معالجة نحو 50% من الأجهزة الطبية المعقمة، أي ما يقارب 20 مليار جهاز طبي سنويًا. وبالنسبة لبعض الأجهزة الطبية، يُعدّ أكسيد الإيثيلين هو أسلوب التعقيم الأوحد الذي يتسم بالأمان والفعالية في وقتنا الحالي. لكن ورغم ذلك، تسعى وكالة حماية البيئة للحدّ من انبعاثات أكسيد الإيثيلين كما تهدف هيئة الغذاء والدواء إلى إيجاد بدائل لهذا الغاز. ينتج أكسيد الإيثيلين بكميات كبيرة أيضًا في بعض منشآت الصناعات الكيماوية. ويُستخدم هذا الغاز في الولايات المتحدة بالأساس لصناعة مواد كيماوية أخرى، تُستخدم بدورها في صناعة العديد من المنتجات، مثل موانع التجمد والمنسوجات والمواد البلاستيكية والمنظفات والمواد اللاصقة. وعلاوة على ذلك، يُستخدم أكسيد الإيثيلين في تعقيم بعض المنتجات الغذائية والتوابل. للحصول على أحدث المعلومات حول الأنشطة والإجراءات المرتبطة بأكسيد الإيثيلين، يُرجى زيارة موقعنا الإلكتروني.